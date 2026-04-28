Explainer | தேர்தல் திருவிழாவில் பொதுமக்கள் செலுத்திய வாக்குகள் எவ்வாறு எண்ணப்படுகிறது?
மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது, வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் நடைபெறும் பணிகள் என்ன? என்பது குறித்த விரிவான தொகுப்பு.
Published : April 28, 2026 at 7:56 PM IST
சென்னை: 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. அதன்படி, மாநிலம் முழுவதும் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி, தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 2.80 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 2.93 கோடி பெண் வாக்காளர்களும் என மொத்தமாக 5.73 கோடி பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இதில் 14.59 லட்சம் பேர் முதல் முறை வாக்காளர்கள் ஆவர்.
தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்கும் நாளான மே 4 தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 62 மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது. இதற்காக 3.6 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள் வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
அன்றைய தினம் இதே ஆட்சி தொடருமா?, விட்ட கோட்டையை திரும்பிப் பிடிப்பார்களா? அல்லது ஆட்சி மாற்றம் நிகழுமா? என்று தமிழகத்தின் எதிர்காலத்தை முடிவு செய்யப்போகும் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது, வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் நடைபெறும் பணிகள் என்ன? பொதுமக்கள் செலுத்திய வாக்குகள் எவ்வாறு எண்ணப்படுகிறது? தேர்தலின் வெற்றியாளர்கள் எவ்வாறு அறிவிக்கப்படுகிறார்கள்? என்பலை குறித்து இங்கு விரிவாகக் காணலாம்.
62 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள்
மே 4ஆம் தேதி வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் மொத்தமாக 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு பொதுமக்கள் வாக்கு செலுத்திய மின்னணு இயந்திரங்கள், கண்ட்ரோல் யூனிட்டுகள், வி.வி.பேட் இயந்திரங்கள் அனைத்தும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவல்துறையின் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்புடன் பத்திரமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவிஎம்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள காப்பறைகள் முழுவதுமாக சிசிடிவி கேமராக்களின் கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
காலை 8 மணிக்கு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை
மே 4 ஆம் தேதியன்று காலை 7 மணிக்கு வேட்பாளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் அனைவரும் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் தயாராக இருப்பர். சரியாக 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும். முதல்கட்டமாக தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். தபால் வாக்குகளை பொருத்தவரை அரசு ஊழியர்கள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என 6.37 லட்சம் பேர் வாக்கு செலுத்தியுள்ளனர்.
500 தபால் வாக்குகளுக்கு ஒரு மேசை என்ற விகிதத்தில் தபால் வாக்குகளை எண்ண ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையிலேயே வாக்குகள் அனைத்தும் எண்ணப்படும். அப்படி எண்ணப்படும் வாக்குகள் அனைத்து வேட்பாளர்களின் முகவர்களாலும் கண்காணிக்கப்படும்.
தபால் மற்றும் மின்னணு வாக்குகளை எண்ணுவதற்காக, வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் தனித்தனி இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு, அதில் உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்படுவர். 8 மணிக்குத் தொடங்கும் தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை அடுத்த அரை மணி நேரம் தொடரும்.
குறித்த நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணும் பணி
ஒருவேளை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படவில்லை என்றாலும்கூட, அந்த தபால் ஓட்டுகள் எண்ணும் பணி அப்படியே நிறுத்தப்பட்டு, சரியாக காலை 8.30 மணிக்கு 234 தொகுதிகளுக்குமான இ.வி.எம் இயந்திரங்கள் (EVM) அனைத்தும் வாக்குச்சாவடிகளின் வரிசை எண் படி ஒவ்வொன்றாக எடுக்கப்பட்டு, அவற்றில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கும். (மீதமுள்ள தபால் வாக்குகள் கடைசி சுற்றுக்கு முன்னதாக எண்ணப்படும்)
படிவம் 17C சரிபார்ப்பு
தபால் வாக்கு மற்றும் மின்னணு வாக்குக்கு எண்ணிக்கையை மேற்பார்வையிட தனித்தனியாக உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். குறிப்பாக, வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்த பிறகு வாக்குச்சாவடி வாரியாக தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள 17C படிவத்தை வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் மற்றும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் சரிபார்த்து, கையொப்பம் இடுவர். இந்த 17C படிவத்தில் வாக்குச்சாவடி எண், எத்தனை வாக்காளர்கள் வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர் போன்ற வாக்குச்சாவடியின் முழு விவரம் அடங்கி இருக்கும்.
கையொப்பமிடப்பட்ட இந்த 17சி படிவத்தின் நகல் வேட்பாளர்களின் முகவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும். அதன்படி, வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள், இப்படிவத்தை ஒப்பிட்டு எண்ணப்பட்ட வாக்குகளை சரிபார்த்துக்கொள்வர். தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது வெளிப்படைத்தன்மை 17C உறுதி செய்கிறது.
முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் முறை
வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் ஏராளமான அறைகள் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு அறைகளிலும் சராசரியாக 14 மேசைகள் அமைக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு மேசைகளிலும் ஒரு வாக்குச்சாவடியின் மின்னணு இயந்திரங்கள் என்ற விகிதத்தில் வாக்குகள் எண்ணப்படும். அவ்வாறு மேசைகளின் முன் இருக்கும் முகவர்கள் முன்னிலையில் மின்னணு இயந்திரத்தில் உள்ள Result பொத்தானை அழுத்தி, வரிசை வாரியாக வேட்பாளர்களுக்கு பதிவான ஓட்டுகள் எத்தனை என்பதை அலுவலர்கள் குறித்துக்கொள்வர்.
அதேபோல் ஒவ்வொரு அறைகளிலும் உள்ள 14 மேசைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் வாக்குகள் எண்ணப்படும். இதனை ஒரு சுற்று என்று எடுத்துக்கொள்வர். அதன்படி ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் அதிகபட்சமாக 20 அல்லது அதற்கு அதிகமான சுற்றுகள் வீதம் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, ஒவ்வொரு சுற்றின் முடிவிலும் பதிவான வாக்குகள் எவ்வளவு என்பது வெளியிடப்படும்.
வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்தவுடன், குலுக்கல் முறையில் தோராய எண்ணிக்கையில் வி.வி.பேட் இயந்திரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அதில் உள்ள பேப்பர் சிலிப்புகளையும், மின்னணு வாக்கு எண்ணிக்கையையும் பொருத்திப் பார்த்து, இரண்டும் சரியாக இருக்கும்பட்சத்தில் இறுதியாக அதிகாரப்பூர்வ வெற்றியாளர் யார் என்பதை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பார். இவ்வாறாக வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்படுவர்.
பலத்த பாதுகாப்பு
இந்த நிகழ்வின்போது, வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் பல அடுக்கு பாதுகாப்புகள் போடப்பட்டிருக்கும். தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள், முகவர்கள் என யாருக்கும் வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் செல்ஃபோன் கொண்டு செல்ல அனுமதி கிடையாது. வாக்குப்பதிவு மையத்திற்குள் செல்லும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கும் அடையாள அட்டை (ID card) வழங்கப்பட்டிருக்கும். அந்த அடையாள அட்டை பரிசோதித்த பிறகே வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்கு அவர்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்.