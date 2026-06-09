சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் செயல்பாடுகள் என்னென்ன?- இன்று தொடங்கி வைக்கும் முதலமைச்சர்
பொது இடங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் சுற்றுக்காவல் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மேற்கொள்ளவுள்ளது.
Published : June 9, 2026 at 10:36 AM IST
சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படைத் திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 9) தொடங்கி வைக்கிறார்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது தமிழக வெற்றிக் கழகம். இதையடுத்து, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்தது.
தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் 13-வது முதலமைச்சராக விஜய், கடந்த மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார். இந்த விழா மேடையிலேயே முதலமைச்சர் விஜய் மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார்.
அதில் ஒன்றுதான் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ் பெண்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களுக்கு எதிராக நடைபெறும் குற்றங்களைத் தடுக்கும் வண்ணம் சிறப்புக் குழு செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இத்திட்டத்தைத் தலைமை வகித்து செயல்படுத்துவதற்காக காவல்துறை ஐஜி பவானீஸ்வரி நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
முதல்கட்டமாக இதில் ஒரு காவல் கண்காணிப்பாளர், 2 துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், 4 ஆய்வாளர்கள் உட்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் நியமிக்கப்படவுள்ளனர். இதற்காக தனியாக லோகோ, சீருடை ஆகியவை பிரத்தியேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த மே 29ஆம் தேதி சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்க இருந்தார். ஆனால், அவர் டெல்லிக்கு சென்றதால் நிகழ்ச்சி தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
பதவியேற்று ஒரு மாதம் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், இன்னும் இத்திட்டத்தைத் தொடங்கவில்லை என பல தரப்பில் இருந்து விமர்சனங்கள் எழுந்தன. இந்நிலையில், இத்திட்டத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஜூன் 9) தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.
சென்னை எழும்பூர் இராஜரத்தினம் அரங்கில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். இந்நிகழ்ச்சியில், காவல்துறை டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் செயல்பாடுகள் என்னென்ன?
- பொது இடங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் சுற்றுக்காவல் பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்
- குற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ள பகுதிகளை கண்டறிந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுதல்
- காவல்துறையின் இருப்பை உறுதி செய்து பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துதல்
- பொது இடங்களில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகளை தடுத்தல்
- பொறுப்புடைய அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து பாதுகாப்பான சமூகத்தை உருவாக்குதல்
- பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு உகந்த சமூகத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் மக்கள் இயக்கமாக செயல்படுதல்