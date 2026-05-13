நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு வைக்கப்பட்ட முக்கிய கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக 144 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் பெரும்பான்மையை உறுதி செய்தது.
Published : May 13, 2026 at 7:29 PM IST
சென்னை: தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கடந்த ஆட்சி திட்டங்கள் தொடர்வது, ஆணவ படுகொலையை தடுக்க சிறப்பு சட்டம், நீட் எதிர்ப்பு, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை அரசியல் கட்சிகள் முன்வைத்தன.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (மே 13) முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு மீதான தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் அவையில் முன்மொழிந்தார். அதனைத்தொடர்ந்து தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்று, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளிநடப்பு செய்வதாக அறிவித்த நிலையில், திமுக மற்றும் தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இதர உறுப்பினர்கள் கொண்டு தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெற்றது. அதில் தவெக அரசிற்கு 144 எம்.எல்.ஏ-க்கள் ஆதரவை அளித்தனர். இதன் மூலம் தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்கவைத்தது.
மேலும், அதிமுக சார்பில் 22 எம்.எல்.ஏ-க்கள் எதிர்ப்பும், பாமக, பாஜக சார்பில் 5 பேர் நடுநிலையும் வகித்தனர். மொத்தம் 171 பேர் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்றனர், 60 பேர் பங்கேற்கவில்லை.
இந்நிலையில், தீர்மானத்தின் மீதான உரையின் போது பல கட்சிகளை சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசிற்கு பல்வேறு விதமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.
குறிப்பாக மதச்சார்பின்மை, மாநில உரிமை, பொருளாதார வளர்ச்சி, சமூக நீதி, ஆணவ படுகொலையை தடுக்க சிறப்பு சட்டம், நீட் எதிர்ப்பு, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, திமுக அரசின் மக்கள் நல திட்டங்களை தொடர்வது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
தவெக அரசிற்கு வைக்கப்பட்ட முக்கிய கோரிக்கைகள்
- மதச்சார்பின்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும்
தவெக அரசிற்கு ஆதரவளித்து பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.எல்.ஏ செல்லசுவாமி, மத்திய அரசிடம் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய நிதியை கேட்டுப் பெற சிபிஎம் உறுதியாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார். மேலும், இந்த அரசு மதச்சார்பின்மை, எளிய மக்களை உள்ளடக்கிய பொருளாதார வளர்ச்சி, கூட்டாட்சி தத்துவம், சமூக நீதி கோட்பாடுகள் ஆகியவை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். மதச்சார்பின்மை, மாநில உரிமை மற்றும் சமூக நீதி ஆகியவை சிபிஐ சார்பாகவும் முன்வைக்கப்பட்டன.
- ஆணவ படுகொலையை தடுக்க சிறப்பு சட்டம்
விசிக எம்.எல்.ஏ வன்னி அரசு பேசுகையில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசிற்கு இடையேயான உறவு குறித்து ஆராய கடந்த அரசு அமைத்த ஆணையத்திடம் இருந்து முழு அறிக்கையை அரசு பெற வேண்டும். ஆணவ படுகொலைகளை தடுக்க சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும். மீனவர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
- மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான சட்டம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும். தனி தமிழ் ஈழத்தை மீட்டெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இலங்கை அகதிகளுக்கு வழங்கப்படும் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும். அவர்கள் குடியுரிமை பெற உதவ வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார்.
- நேர்மையான அரசாக இருக்க வேண்டும்
தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசுகையில், தவெக அரசு தங்களுக்கு வாக்களித்த இளைஞர்களுக்கு முன் உதாரணமாக இருக்க வேண்டும். நேர்மையான ஆட்சியாகவும், மக்களுக்கான ஆட்சியாகவும் இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
- சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும்
பாமக சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் செளமியா அன்புமணி பேசுகையில், தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும். அதனடிப்படையில் அனைத்து சமூகத்திற்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்துவதுடன், தனியார் நிறுவனங்களில் 80 சதவீதம் தமிழர்கள் நியமிக்கும்படி சட்டம் இயற்ற வேண்டும். போதைப் பொருள் ஒழிக்க வேண்டும். பெண்கள் பாதுகாப்பு, முன்னேற்றத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும். நீர் மேலாண்மை, பாசன திட்டத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும், கனிம வள கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார்.
- சந்து மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும்
தவெக அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் 717 மதுக்கடைக்கள் மூடப்பட்டத்தை அனைத்து கட்சிகளும் வரவேற்ற நிலையில், 1 கடை மூடப்பட்டால் அதற்கு பதிலாக திறக்கப்படும் 10 சந்து கடைகளையும் அரசு தடுக்க வேண்டும் என பாமக சார்பாக கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
- நீட் தேர்வு விலக்கு
மனித நேய மக்கள் கட்சி சார்பாக பேசிய ஜவாஹிருல்லா, கடந்த ஆட்சியில் கல்விக்காக கொண்டுவரப்பட்ட 9 திட்டங்களை தவெக அரசு தொடர வேண்டும் என்றும், நீட் தேர்வு விலக்கு என்ற நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார்.
- பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாட்டில் பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஒருபோதும் அரசு அனுமதிக்கக்கூடாது. அத்திட்டத்திற்கு வலுவான எதிர்ப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.
- திமுகவின் திட்டங்கள் தொடர வேண்டும்
சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், அரசின் மக்கள் நல திட்டங்களில் பயன்பெறும் கோடிக்கணக்கான பெண்கள், மாணவர்கள் இந்த மாதம் வரும் உதவிக்காக எதிர்பார்த்துக் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களுக்காக திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட மகளிர் உரிமை தொகை, புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், நான் முதல்வன் திட்டம், தாயுமானவர் திட்டம், அன்பு கரங்கள் திட்டம் ஆகியவற்றை தவெக அரசு தொடர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.