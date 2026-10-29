"ஃபைல் ஓபன் செஞ்சாச்சு" அன்பில் மகேஸ் முதல் கே.என்.நேரு வரை திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது இறுகும் தவெக அரசின் பிடி
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, உதயநிதி ஸ்டாலின், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் கே.என்.நேரு, செந்தில் பாலாஜி, எ.வ.வேலு, ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் மீதான வழக்குகள் போன்றவை தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Published : October 29, 2026 at 6:42 PM IST
- BY எஸ்.சிவக்குமார்
“மக்கள் பணத்தில் ஒரு பைசா கூட தொடமாட்டோம், தொடவும் விடமாட்டோம், தொட்டால் விடமாட்டோம், இதற்கு முன் தொட்டவர்களையும் விடமாட்டோம்" என கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் எச்சரித்திருந்தார்.
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கடைபிடிக்கப் போவதாகவும், பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தை முறைகேடு செய்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அப்போது அவர் தெளிவாக கூறியிருந்தார்.
அத்துடன், திமுக ஆட்சியில் செய்த ஊழல்கள் அனைத்தும் தனது டேபிளில் ஃபைல்களாக உள்ளன எனவும், அவற்றை எப்போது ஓபன் செய்யவேண்டுமோ அப்போது கரெக்ட்டாக ஓபன் செய்வோம் என்றும் அவர் எச்சரித்திருந்தார்.
இதற்கு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உட்பட திமுகவினர் பலர், ஃபைல்கள் இருந்தால் ஓபன் செய்யவேண்டியது தானே? என்று கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
இந்த கேள்விக்கு விடை தரும் விதத்தில், தனியார் பள்ளிகளுக்கான தரம் உயர்த்துதல் மற்றும் நிரந்தர அங்கீகாரத்திற்கான அரசு ஒப்புதல் பெறுவதில் 100 கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கடந்த அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
நவம்பர் 6-ம் தேதி வரை அவரை நீதிமன்ற காவலில் வைத்து விசாரித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
தொடரும் சட்ட நடவடிக்கைகள்
அவருடைய கைதுக்கு பிறகு பேட்டியளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “ஃபைலை ஓபன் பண்ணுங்க பண்ணுங்க என்று கேட்டுக் கொண்டே இருந்தார்கள். இப்போதைக்கு ஒரு ஃபைலை தான் முதலமைச்சர் ஓபன் செய்திருக்கிறார். அதற்கே ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இது திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய அவமானம்” என்று விமர்சித்திருந்தார்.
அன்பில் மகேஸுக்கு முன்பாக, தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்ட திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் யார் யார் என்பதை பார்க்கலாம்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறு கருத்துக்கள் தெரிவித்ததாக கூறி முன்னாள் துணை முதலமைச்சரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்யப்பட்டார். காவிரி நீர் பிரச்சினை தொடர்பாக தஞ்சாவூரில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியபோது, முதலமைச்சர் மற்றும் அரசுக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் ஆட்சேபகரமான பேச்சுக்களைப் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து, கடந்த ஆகஸ்ட் 4- ம் தேதி காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டு தஞ்சாவூர் செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு, பல மணி நேர விசாரணைக்குப் பிறகு, அன்றைய இரவே விடுவிக்கப்பட்டார். தான் பேசாத கருத்துக்களைத் திரித்து, காவிரி பிரச்சினையில் அரசின் செயலின்மையை மறைப்பதற்காகவும், திசை திருப்புவதற்காகவும் தன் மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்த உதயநிதி, இதனை சட்டரீதியாக எதிர்கொள்வேன் என தெரிவித்திருக்கிறார்.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
திருச்செந்தூர் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில், தமிழக முதலமைச்சர் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையிலும் அவதூறாகவும் பேசியதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறையினர் அவர் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கின் கீழ் தூத்துக்குடி பகுதியில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வில் இருந்தபோது, ஜூலை 3ஆம் தேதி காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அன்றைய தினமே நீதிமன்றத்தின் மூலமாக ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
கே.என் நேரு மீது வழக்கு பதிவு
திமுக ஆட்சியில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக கே.என் நேரு பதவி வகித்தார். அப்போது அத்துறையில் பணி நியமனங்கள் மற்றும் டெண்டர்களில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், உதவி பொறியாளர் மற்றும் இளநிலை பொறியாளர் பணியிடங்களில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, சுமார் ரூ. 634 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக அமலாக்கத்துறை ஆதாரங்களை சேகரித்து தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அனுப்பியதன் அடிப்படையில் கே.என் நேரு மீது வழக்கு பதியப்பட்டது.
தன் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கே.என் நேரு சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தார். அச்சீராய்வு மனுவை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் கைது நடவடிக்கையில் இருந்து பாதுகாக்க கோரியும், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல் முறையீடு செய்துள்ளார்.
செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்கு
ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜாவிடம் தவெக ஆட்சிக்கு எதிராகச் செயல்படவைக்க ரூ. 35 கோடி வரை பேரம் பேசியதாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். கைதானவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், இதன் பின்னணியில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் செயல்பட்டதாக கூறி, அவர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புச் சட்டம் உட்பட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டு, அதுகுறித்து சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரை சார்ந்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கு குறித்து செந்தில் பாலாஜி மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். இதுவரை அவர் கைது செய்யப்படவில்லை என்றாலும் விசாரணையானது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
எ.வ வேலு மீது வழக்கு
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுப்பணி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சராக எ.வ வேலு இருந்தார். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் திருவண்ணாமலையில் கட்சி நிகழ்வுக்காக ஏரிப்படுகையில் சுமார் 45 லட்சம் கன அடி மண்ணை சட்டவிரோதமாக வெட்டி எடுத்ததன் மூலம் அரசுக்கு ரூ. 8.22 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக எ.வ. வேலு மற்றும் அவரது மகன் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி ஆவணங்களைச் சேகரித்து வருகின்றனர்.
ஆ. ராசா மற்றும் மா. சுப்பிரமணியன் மீது அவதூறு வழக்கு
அரசியல் மேடைகளிலும் கட்சி கூட்டங்களிலும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்க்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகள் பரப்பியதாக கூறி, தவெக நிர்வாகிகள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திமுகவின் பல்வேறு முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது வழக்குகள் பதியப்பட்டு விசாரணையானது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் திமுக சார்பில் சைதாப்பேட்டையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது தமிழக முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக தவெகவினர் அளித்த புகாரின் பேரில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளருமான ஆ. ராசா மீது, சைதாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் 7 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அதே கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறு கருத்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும், அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ததற்காகவும், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியனும் ஆ. ராசாவுடன் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகியிருந்தார்.
அவதூறு வழக்குகள் மீதான நடவடிக்கைகள்
இதேபோல் விளாத்திகுளம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் கடந்த ஜூலை 18ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கிருஷ்ணன் கோவில் திடல் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில், முதலமைச்சரை ஒருமையில் பேசியதாகவும், மிரட்டல் விடுக்கும் தொனியில் பேசியதாகவும் தவெகவினர் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயனை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பின்னர் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி நிபந்தனை ஜாமீனில் பாளையங்கோட்டை சிறையிலிருந்து அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்
சென்னையில் நடைபெற்ற திமுக முப்பெரும் விழாவில் அக்கட்சியின் 95வது வார்டு கவுன்சிலர் சுதா தீனதயாளன், முதலமைச்சரை தரம் தாழ்ந்த சொற்களால் விமர்சித்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் அவர் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த முப்பெரும் விழாவை ஏற்பாடு செய்து அவதூறு பேச்சுக்கு வழிவகுத்ததாகக் கூறி, கவுன்சிலர் சுதாவுடன் சேர்த்து திமுக பகுதி செயலாளர் முரளி மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு காவல்துறையினரால் அவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.
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சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் எச்சரித்தபடியே, ஊழல் புகார்கள் மற்றும் அரசுக்கு எதிரான அவதூறு வழக்குகளில் திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான சட்ட ரீதியான பிடி இறுகி வருகிறது.
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் கைது, உதயநிதி ஸ்டாலின், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் கே.என்.நேரு, செந்தில் பாலாஜி, எ.வ.வேலு, ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் மீதான வழக்குகள் போன்றவை தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
எதிர்காலத்தில் இந்த வழக்குகள் எத்தகைய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தப் போகின்றன என்பதையும், நீதிமன்ற விசாரணைகளின் முடிவுகளையும் தமிழக அரசியல் களம் உற்று நோக்கி வருகிறது.