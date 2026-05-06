தனிப் பெரும்பான்மை பெறாத தவெக; ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன?

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 6, 2026 at 12:25 PM IST

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனிப் பெரும்பான்மை பெறாத நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடைபெற்று முடிந்தது. திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர், தவெக என 4 முனை போட்டியாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில், புதிய சக்தியாக இறங்கிய தவெக என்ன செய்ய போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் களத்தில் இருந்தது.

விஜய் குறிப்பிட்ட சதவீதம் வாக்குகள் பெறுவார், ஆனால் திமுக, அதிமுகவே ஆட்சி அமைக்கும் என பெரும்பாலான அரசியல் விமர்சர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.

ஆனால், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக்கழகம் 34.92% வாக்குகள் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று புதிய வரலாறு படைத்தது. ஆளும் கட்சியாக இந்த தேர்தலில் வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திமுக 59 இடங்களிலில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி 5, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்டவை தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய முற்போக்கு திராவிட வெற்றிக் கழகம், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தலா 1 இடத்தில் வென்றன.

நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும்பான்மை பெற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, பெரும்பான்மையான தொகுதிகளில் வென்றுள்ளதால் தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறும், இரண்டு வாரங்களில் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிப்பதாகவும் ஆளுநருக்கு விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

234 தொகுதிகளை கொண்ட சட்டமன்றத்தில் ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெகவிடம் 108 இடங்கள் மட்டுமே இருக்கிறது. அதிலும் விஜய் இரண்டு தொகுதியில் போட்டியிட்டு இருப்பதால், ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டிய தேவை உள்ளது. இதனால் ஆட்சி அமைக்க மேலும் 11 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை தவெகவுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், காங்கிரஸ் 5, விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ தலா 2 தொகுதிகள் என 11 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளதால், அக்கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக பெற்றால் எளிதில் ஆட்சியை அமைக்க முடியும். திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் தவெகவிக்கு ஆதரவு தருவார்களா? என்ற கேள்விக்கு நேற்று கூட்டாக பதிலளித்த விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ தலைவர்கள், 'தவெக ஆதரவு கேட்டால் கூடி பேசி முடிவு செய்வோம்' என தெரிவித்திருந்தனர். இதனால், தவெகவுக்கு அவர்கள் ஆதரவு தரவும் வாய்ப்புள்ளதை மறுக்க இயலாது.

மறுபக்கம், அதிமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு தருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் தவெகவை தங்களில் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திக்கொள்ளலாம் என அதிமுக நினைப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 2 வாரத்தில் பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படும் என தவெக தலைவர் விஜய் கூறினாலும், இதுவரை வெளிப்படையான பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடைப்பெற்றதாக தெரியவில்லை.

அடுத்த ஓரிரு நாட்களில், விஜய்யுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி அமைக்கப்போவது யார் என்பது தெரிந்துவிடும். ஆனால், அந்த கூட்டணி கட்சிகளை, அடுத்த 5 ஆண்டுகள் வரை தொடர்ந்து சுமுகமான போக்கில் வைத்திருக்க முடியுமா? என்பதும் மில்லியன் டாலர் கேள்வியாகவே உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

