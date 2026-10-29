மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 - குடும்பங்களிடம் கேட்கப்படும் 40 கேள்விகள் என்னென்ன?
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027க்கான குடும்ப விவரப் படிவத்தில், தனிநபர்களின் அடிப்படைத் தகவல்கள், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, இடப்பெயர்வு, குடும்பம் மற்றும் அடையாள ஆவணங்கள் தொடர்பாக விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட உள்ளன.
Published : October 29, 2026 at 9:02 AM IST
சென்னை: இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027இன் ஒரு பகுதியாக, குடும்பங்களிடம் கேட்கப்பட வேண்டிய 40 வகையான கேள்விகள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
நமது நாட்டில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மக்கள்தொகை கணக்கெடுக்கும் பணி நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, கடந்த 2011-க்கு பிறகு 2021-ல் கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால் கரோனோ தொற்று காரணமாக கணக்கெடுப்பு நடக்கவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது நாடு முழுவதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் இரண்டு கட்டங்களாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. முதல்கட்டமாக வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் வீட்டுவசதிக் கணக்கெடுப்புப் பணிகள் ஆக.1 முதல் ஆக.30ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இதையடுத்து, இரண்டாம் கட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ்நாடு முழுவதும் இப்பணிகளில் 1,41,083 கணக்கெடுப்பாளர்கள் மற்றும் 20,467 மேற்பார்வையாளர்கள் என மொத்தம் 1,61,550 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.
இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027இன் ஒரு பகுதியாக, குடும்பங்களிடம் கேட்கப்பட வேண்டிய 40 வகையான கேள்விகள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன்படி, குடும்ப விவரப் படிவம் மூலம் ஒவ்வொரு நபர் மற்றும் குடும்பம் தொடர்பான தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட உள்ளன.
என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்படும்?
இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்போது குடும்பங்களிடம் கேட்கப்படும் 40 வகையான கேள்விகள் என்னென்ன என்பது குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன்படி,
1. நபரின் பெயர்
2. குடும்பத் தலைவருடனான உறவுமுறை
3. பாலினம்
4. பிறந்த தேதி மற்றும் நிறைவடைந்த வயது
5. தற்போதைய திருமண நிலை
6. திருமணமானபோது இருந்த வயது
7. கணவர் அல்லது மனைவியின் பெயர்
8. அறிவிக்கப்பட்ட தேசியம்
9. மதம்
10. பட்டியல் சாதி (SC), பட்டியல் பழங்குடியினர் (ST) அல்லது சாதி தொடர்பான விவரங்கள்
11. தந்தையின் விவரங்கள்
12. தாயின் விவரங்கள்
13. மாற்றுத்திறன் தொடர்பான விவரங்கள்
14. தாய்மொழி மற்றும் தெரிந்த பிற மொழிகள்
15. எழுத்தறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் அறிவு நிலை
16. கல்வி நிலையம் செல்லும் நிலை
17. அதிகபட்சமாகப் பெற்ற கல்வித் தகுதி மற்றும் படிப்புத் துறை
18. கடந்த ஓராண்டில் ஏதேனும் ஒரு காலகட்டத்தில் வேலை செய்தாரா என்ற விவரம்
19. பொருளாதார நடவடிக்கையின் வகை
20. தொழில்
21. தொழிற்துறை, வணிகம் அல்லது சேவையின் தன்மை
22. பணியாளரின் வகை
23. பொருளீட்டு நடவடிக்கைகள்
(குறுகிய காலம் அல்லது மிகக் குறுகிய காலம் வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் வேலை செய்யாதவர்களுக்கு)
24. வேலை தேடுகிறாரா அல்லது வேலை செய்யத் தயாராக இருக்கிறாரா என்ற விவரம்
25. வேலை செய்யும் இடத்துக்குச் செல்லும் பயண விவரங்கள்
26. பிறந்த இடம்
27. கடைசியாக வசித்த இடம்
28. இடப்பெயர்வுக்கான காரணம்
29. கடைசி இடப்பெயர்வுக்குப் பிறகு தற்போதைய கிராமம் அல்லது நகரத்தில் வசித்து வரும் காலம்
30. நிரந்தர வசிப்பிட முகவரி
31. தற்போது உயிருடன் உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை
32. இதுவரை உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை
33. கடந்த ஓராண்டில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை
(இந்த விவரங்கள் அனைத்துப் பெண்களிடமும் ஒரே மாதிரியாகக் கேட்கப்படாது. அறிவிக்கையின்படி, தற்போது உயிருடன் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் இதுவரை உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்கள் திருமணமான, கணவரை இழந்த, விவாகரத்து பெற்ற மற்றும் கணவரைப் பிரிந்து வாழும் பெண்களிடம் கேட்கப்படும். கடந்த ஓராண்டில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரம் தற்போது திருமணமான பெண்களிடம் கேட்கப்படும்)
34. கோவிட்-19 தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட இடம்
35. வங்கிக் கணக்குகளின் மொத்த எண்ணிக்கை
36. கைபேசி எண் (இருந்தால்)
37. ஆதார் எண் (இருந்தால்)
38. வாக்காளர் அடையாள அட்டை எண் (இருந்தால்)
39. இந்தியக் கடவுச்சீட்டு வைத்திருப்பவராக இருந்தால் கடவுச்சீட்டு எண்
40. ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளதா என்ற விவரம்
இவ்வாறு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027க்கான குடும்ப விவரப் படிவத்தில், தனிநபர்களின் அடிப்படைத் தகவல்கள், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, இடப்பெயர்வு, குடும்பம் மற்றும் அடையாள ஆவணங்கள் தொடர்பாக மொத்தம் 40 வகையான விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.