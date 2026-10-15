அரசு சின்னம் என்ன விளையாட்டா? தவறாக பயன்படுத்துவோருக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் 'கிடுக்கிப்பிடி'
விதிமீறலில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து, காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டதா? என்பது குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: அரசு சின்னங்களை வாகனங்களில் தவறாக பயன்படுத்துவோர் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது? என தமிழக போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பேருந்து சேவைக்கு அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக திருப்பத்தூர் மாவட்ட போக்குவரத்துத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி, திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீவரலட்சுமி பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை நீதிபதி என்.செந்தில்குமார் அமர்வு விசாரித்து வருகிறது.
இந்த வழக்கின் விசாரணை நீதிபதி என். செந்தில்குமார் அமர்வு முன் இன்று (அக்டோபர் 15) மீண்டும் வந்தது. அப்போது, வழக்கில் தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை ஆணையரை தாமாக முன்வந்து எதிர்மனுதாரராக இணைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
அத்துடன், "கடந்த 6 மாதங்களில், அரசு மற்றும் தனியார் வாகனங்களில் பத்திரிகையாளர், மருத்துவர், வழக்கறிஞர், காவல்துறை போன்ற அங்கீகரிக்கப்படாத ஸ்டிக்கர்கள், வாசகங்கள், தொழில்முறை அடையாளங்கள் ஆகியவற்றை பரவலாக ஒட்டும் நடைமுறைக்கு எதிராக அரசு எடுத்த நடவடிக்கை என்ன?" என்பது தொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
மேலும், "நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்தின் முன்னாள் உறுப்பினர்கள், ஆணையங்கள் அல்லது குழுக்களின் ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகள், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள், வங்கிகள், பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் போன்றவற்றின் முன்னாள் அலுவலர்கள், தங்களது வாகனங்கள், கடிதத் தாள்கள் அல்லது கட்டிடங்கள் என எதிலும் அரசு சின்னங்களை பயன்படுத்துவது அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அவ்வாறு பயன்படுத்த சம்மந்தப்பட்டதுறையின் அதிகாரிகளின் முன் அனுமதி பெறுவது கட்டாயம்.
ஆனால், துரதிர்ஷ்டவசமாக ஆணையங்கள், நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வங்கிகள், நகராட்சி மன்றங்கள் போன்றவற்றின் தலைவர்கள், துணைத் தலைவர்கள், செயலாளர்கள் ஆகியோர் அரசு சின்னங்களை தவறாக பயன்படுத்தி, வாகனத்தின் வெளியேயும், வீடுகளின் முன் பக்கங்களிலும் பயன்படுத்தி வருவது அதிருப்தி அளிக்கிறது" என்றும் நீதிபதி கூறினார்.
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முன்னதாக, மறைந்த காங்கிரஸ் எம்பி அன்பரசுக்கு எதிராக, மறைந்த சினிமா பைனான்சியர் முகுந்த சந்த் போத்ரா தொடர்ந்த வழக்கில், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, நீதிபதி எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், "தவறாக பயன்படுத்தப்படும் தேசிய சின்னங்களை ஒரு மாதத்திற்குள் அகற்ற வேண்டும். மேலும், விதிமீறலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவு பிறத்திருந்தார்.
இதனை நினைவு கூர்ந்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், "விதிமீறலில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து, காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என அரசுக்குக்கும், டிஜிபி-க்கும் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டதா? என்பது குறித்தும் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.