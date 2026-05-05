மதுரையில் திமுக, அதிமுக தோல்விக்கு காரணம் என்ன? தவெகவின் விஸ்வரூபம் என்ன சொல்கிறது?

மதுரை - கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 9:27 PM IST

3 Min Read
BY ஆர்.சிவக்குமார்

மதுரை: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், கருத்து கணிப்புகளுக்கு மாறாக மாநிலம் முழுவதும் திமுகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் ஏற்பட்ட பின்னடைவு, மதுரை மாவட்டத்திலும் எதிரொலித்துள்ளது. மற்றொரு புறம் அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. இதற்கு காரணத்தை அலசுகிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.

மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர், மதுரை கிழக்கு, சோழவந்தான், மதுரை மத்தி, மதுரை தெற்கு, மதுரை வடக்கு, மதுரை மேற்கு, திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி என மொத்தம் 10 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன.

கடந்த 2021-இல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 10 தொகுதிகளில் திமுகவும் அதிமுகவும் தலா 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்று சமநிலையில் இருந்தன.

ஆனால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மேலூர், திருமங்கலத்தை தவிர மற்ற 8 தொகுதிகளையும் தமிழக வெற்றி கழகம் கைப்பற்றியுள்ளது. திருமங்கலத்தில் திமுகவும், மேலூரில் காங்கிரஸ் கட்சியும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

மதுரை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை அதிமுகவின் பெருமளவிலான வாக்கு வங்கியை, சசிகலா-ராமதாஸ் கூட்டணி சிதைத்துள்ளது. இதனால் திருமங்கலம், மதுரை மேற்கு, மேலூர், திருப்பரங்குன்றம் ஆகிய தொகுதிகளில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் இந்த தேர்தலில் பெரிதாக எதிரொலிக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இல்லையெனில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் திமுகவுக்கு எதிராக வாக்குகள் அதிமுகவிற்கு விழுந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மாறாக, அந்த வாக்குகள் அனைத்தும் தவெகவிற்கு சென்றுள்ளன.

உளவியல் வல்லுநர் டாக்டர் ராணி சக்கரவர்த்தி

மதுரை மாவட்டத்தில் திமுகவும் அதிமுகவும் சந்தித்துள்ள பின்னடைவு குறித்து தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மக்கள் சிவில் உரிமை கழகத் தலைவர் பேராசிரியர் முரளி கூறுகையில், "மக்கள் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்ததின் எதிரொலிதான் இந்த தேர்தல் முடிவு. அதுமட்டுமன்றி தற்போதுள்ள இளைஞர்களுக்கு அரசியலின் ஆழம் குறித்த போதுமான தேவையும் அவசியமும் அவர்களுக்கு இல்லை.

ஆனாலும் இந்த தேர்தல் முடிவை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இது ஒரு மிகப்பெரிய அலைதான். தற்போது மதுரையில் வெற்றி பெற்றுள்ள வேட்பாளர்கள் அனைவரும் மக்களோடு மக்களாக எதார்த்தமாக இருப்பார்கள் என நான் நம்புகிறேன்.

தமிழகத்தின் இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆட்சிப் பொறுப்பில் இருந்த பெரிய கட்சிகளுக்கு இந்த தேர்தல் முடிவு பெரிய அதிர்ச்சி தான். இனி வருங்காலங்களில் புதியவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்" என்றார்.

உளவியல் வல்லுநர் டாக்டர் ராணி சக்கரவர்த்தி

இதுகுறித்து உளவியல் வல்லுநர் டாக்டர் ராணி சக்கரவர்த்தி கூறுகையில், "ஜனநாயகத்திற்கு மாறாக, பணம் கொடுத்து வாக்குகளை பெற்று விடலாம் என்ற எண்ணத்திற்கு கிடைத்த பதிலடியாகத்தான் இந்த தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கிறேன்.

வாக்குக்கு பணம் கொடுத்தால் மக்கள் வாங்குவார்கள். ஆனால் பணம் கொடுத்தவர்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் எச்சரிக்கை மணியாக ஒலித்துள்ளன.

இனி அரசியல் கட்சிகளின் ஜனநாயக விரோதப் போக்கில் மாற்றம் ஏற்படும். நடிகர் விஜய்க்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் இரண்டாம்பட்சம். ஆனால் தமிழக மக்கள் நினைத்தால் ஒரு கட்சியையோ அல்லது நபரையோ மேலே உயர்த்தவும், அடுத்த நொடி கீழே போட்டு உடைக்கவும் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உலகுக்கு அவர்கள் சொல்லும் செய்தி.

திமுக அதிமுகவிற்கு மாற்று சக்தியை மக்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த வேளையில், மிக சரியான நேரத்தில் நடிகர் விஜய் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை. நமது ஜனநாயகப் பாதையில் இந்த தேர்தல் ஒரு மறுமலர்ச்சியாகத்தான் பார்க்கிறேன். ஆனால் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் தமிழகத்தின் பெருங்கட்சிகளுக்கு எப்படி ஒரு எச்சரிக்கையோ, அதற்கு சமமான எச்சரிக்கை தான் வெற்றி பெற்ற விஜய்க்கும் கொடுத்துள்ளது.

மக்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக விஜய் இயங்கினால் அடுத்த தேர்தலில் அவரை தூக்கி எறியவும் மக்கள் தயங்க மாட்டார்கள் என்ற செய்தியை வெளிப்படையாக தமிழக மக்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவிலேயே தமிழக மக்கள் சற்று வித்தியாசமானவர்கள். எடுக்கின்ற முடிவை மிக உறுதியாக மேற்கொள்ளக் கூடியவர்கள். தமிழக வாக்காளர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனது முதலாளி என்ற எண்ணத்தில் இனிவரும் புதிய ஆட்சியாளர்கள் செயல்பட வேண்டும். இலவசங்கள், உரிமைத்தொகை கொடுத்து விட்டால் மக்கள் மயங்கி விடுவார்கள் என்ற சிந்தனைக்கு இனி இடமில்லை. ZenZ தலைமுறையின் வாக்குகள் மட்டுமல்ல பெண்களின் வாக்குகளும் பெருமளவு தவெகவுக்கு இடம்பெயர்ந்துள்ளன. திமுக மீது கடும் எதிர்ப்பில் மக்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு தேர்தல்தான் எடுத்துக்காட்டு. அதனால் 5 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்த பின்னரும் மக்கள் தோல்வியை பரிசளித்துள்ளனர்.

மதுரையை பொறுத்தவரை நான் பல்வேறு பெண்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான கருத்தரங்குகளுக்கு சென்றபோது, அங்கு சிறைச்சாலை மரணங்கள், பாலியல் வன்கொடுமை கொலைகள் இவை எல்லாம் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து கருத்துக்களாக வெளிப்பட்டதை உணர்ந்தேன். அதன் வெளிப்பாடு தான் மதுரை மாவட்டத்தில் எட்டு தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு வெற்றி கிடைத்திருப்பது. இந்த வாக்குகள் எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவுக்கு சென்றிருக்க வேண்டும்.

ஆனால் மக்கள் அந்தக் கட்சியையும் நிராகரித்திருக்கிறார்கள். காரணம் மேற்கண்ட சிறைச்சாலை மரணங்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் காத்திரமான போராட்டங்களை அதிமுக முன்னெடுக்கவில்லை. இதனால் அவர்கள் மீது வெறுப்புணர்வை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி தவெக மீதான ஆதரவாக மாற்றியுள்ளது என்று கருதுகிறேன்" என்றார்.

எவ்வளவு உயர்ந்த ஆட்சியாக இருந்தாலும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லை எனில் தூக்கி எறிவதில் தமிழக மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக ஒருங்கிணைந்து நிற்பார்கள் என்பதற்கு பல தேர்தல்கள் சான்றாக உள்ளன. அதுபோன்றுதான் மதுரை மாவட்டத்திலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் எதிரொலித்துள்ளன.

