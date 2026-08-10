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முத்துப்பேட்டை பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் - பத்திரமாக மீட்டு கடலில் விடப்பட்டது

கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் நல்ல நிலையில் இருந்தது. அதன் உடலில் எந்த காயங்களும் ஏற்படவில்லை என வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலத்தை மீட்கும் பணிகள்
கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலத்தை மீட்கும் பணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 11:59 AM IST

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திருவாரூர்: முத்துப்பேட்டை கடல் பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய பிரைடி இனத்தை சேர்ந்த நீல திமிங்கலம் வனத்துறையினர், தீயணைப்புத் துறையினர் மற்றும் மீனவர்களின் உதவியுடன் மீண்டும் கடலில் பத்திரமாக விடப்பட்டது.

திருவாரூர் மாவட்டம் முத்துப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள அலையாத்திக்காடு ஆசியா கண்டத்திலேயே மிகப்பெரிய பரப்பளவுக் கொண்ட காடாகும். இந்த அலையாத்திக் காட்டின் நடுவே 6 ஆறுகள் சங்கமிக்கும் ‘லகூன்’ என்ற ஒரு அறிய பகுதி உள்ளது.

இந்த லகூன் அருகேயுள்ள வெட்டாறு கடற்கரை பகுதியில் பிரைடி இனத்தை சேர்ந்த 10 வயது மதிக்கத்தக்க சுமார் மூன்று டன் எடை கொண்ட 30 அடி நீளமுள்ள திமிங்கலம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியது. அந்த பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்கள் இதனை பார்த்தவுடன் உடனடியாக முத்துப்பேட்டை வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதனையடுத்து திருவாரூர் மாவட்ட வன அலுவலர் கிருத்திகா உத்தரவின் பேரில் முத்துப்பேட்டை வன சரக அலுவலர் சதீஷ் கண்ணன் தலைமையில் வன காப்பாளர்கள், வன அலுவலர்கள், முத்துப்பேட்டை தீயணைப்பு துறையினர், காவல்துறையினர், கடல்சார் பாலூட்டி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் மீனவர்கள் கொண்ட குழுவினர் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளில் சென்று கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.

நல்ல நிலையில் இருந்த அந்த திமிங்கலத்தை மீட்டு, நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் கொண்டு வனத்துறையினர், காவல் துறையினர், தீயணைப்பு படையினர் மற்றும் மீனவர்கள் இணைந்து, நீண்ட நேரம் போராடி கடலுக்குள் இழுத்துச் சென்று பத்திரமாக விட்டனர்.

இதுகுறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில், “கரை ஒதுங்கிய திமிங்கலம் பிரைடி என்ற இனத்தைச் சேர்ந்தது. Bryde's whale என்பது வெப்பமண்டல மற்றும் மித வெப்பமண்டல கடற்பகுதிகளில் வாழும் ஒரு நடுத்தர அளவிலான பலீன் திமிங்கலம் ஆகும். பொதுவாக 12 முதல் 15.5 மீட்டர் நீளம் வரை வளரக்கூடிய இவை, 16 முதல் 18 டன் எடை கொண்டவை.

மற்ற திமிங்கலங்களைப் போல் இல்லாமல், சாம்பல் அல்லது புகைநீல நிற உடலுடனும், தலையின் மேற்பகுதியில் மூன்று தனித்துவமான இணையான முகடுகளை கொண்டிருப்பதும் இவற்றின் முக்கிய அடையாளமாகும்.

உணவை வடிகட்ட வாயில் 40 முதல் 70 பற்கள், தொண்டை மடிப்புகள், வளைந்த முதுகுத் துடுப்பு ஆகியவை இவற்றிற்கு உண்டு. மத்தி, நெத்திலி மற்றும் கானாங்கெளுத்தி போன்ற சிறு மீன்களைக் கூட்டமாக உண்கிறது. ஓட்டு மீன்கள் மற்றும் கணவாய் வகைகளையும் சாப்பிடும்.

நீரின் ஆழத்திலிருந்து வேகமாக வந்து மீன்களை அப்படியே விழுங்குவது இதன் வழக்கம். உலகம் முழுவதும் உள்ள வெப்பமான கடல்களில் இவை வாழ்கின்றன. ஆழமான கடல்களிலும் சில சமயம் கரையோரக் கடற்பகுதிகளிலும் வாழக்கூடியவை. இதனை பார்ப்பது அரிதாகும்” என்று விளக்கினர்.

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மேலும், இந்த திமிங்கலம் நல்ல நிலையில் உள்ளது எனவும், உடல்நல குறைவோ, காயங்களோ ஏதும் ஏற்படவில்லை எனவும் கூறினர். பெரும்பாலும் இந்த இன திமிங்கலங்கள் ஆழமான கடல் பகுதியில் காணப்படுவது வழக்கம். ஆனால் தற்போது இந்த திமிங்கலம் காற்றின் வேகத்தில் அடித்து வரப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது கடல் நீர் மட்டம் உயர்ந்தபோது நீரோட்டோம் மூலம் வந்திருக்கலாம் அல்லது திசை மாறி வந்திருக்கலாம் எனவும் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

BRYDES WHALE
WHALE RESCUED AND RELEASED IN SEA
பிரைடி திமிங்கலம்
திருவாரூரில் திமிங்கலம்
WHALE IN THIRUVARUR

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