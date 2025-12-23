ETV Bharat / state

தேர்தல் நேரத்தில் விமர்சனங்கள் வரும், அதற்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது: கனிமொழி பேட்டி

யாருக்கு எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பது தேர்தல் முடிந்த பிறகு தான் தெரியும். நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் மீண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடரும், ஸ்டாலின் முதல்வராக தொடர்வார் என கனிமொழி தெரிவித்தார்.

திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி பேட்டி
திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி எம்பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 23, 2025

கோயம்புத்தூர்: மக்களுடைய தேவைகள் என்ன என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு, அதில் எதையெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை வாக்குறுதிகளாக கொடுப்போம் என திமுக மகளிரணி செயலாளரும், தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளருமான கனிமொழி எம்பி தெரிவித்தார்.

திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் வரும் 29-ம் தேதி மேற்கு மண்டல திமுக மகளிர் அணி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடு பணிகளை பார்வையிட அக் கட்சியின் மகளிர் அணி செயலாளரும், திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு ஒருங்கிணைப்பாளருமான கனிமொழி கோவை வந்தார். கோவை விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "கோவையில் இருக்கும் நிர்வாகிகளிடம் கலந்து பேசி தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழு கருத்து கேட்கும் தேதி முடிவு செய்யப்படும். கோவையில் தொழிற்துறை, விவசாயிகள் என அனைத்து தரப்பினரிடமும் கருத்துக்கள் கேட்கப்படும். இது மக்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையாக இருக்க வேண்டும், மக்களின் எதிர்பார்ப்பை சொல்வதாக இருக்க வேண்டும் என முதல்வர் சொல்லியிருக்கிறார். இங்கிருக்கும் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் சந்தித்து கருத்துகள் கேட்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

கனிமொழி எம்பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
மக்களுடைய தேவைகள் என்ன? என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு, எதையெல்லாம் செய்ய முடியுமோ? அதை வாக்குறுதியாக கொடுப்போம் . அதில் எண்ணிக்கை என்று எதுவும் கணக்கு இல்லை என்றும் கனிமொழி கூறினார்.

மேலும் தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து எதிர்கட்சி விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "அரசியல் காரணங்களுக்காக தேர்தல் நேரத்தில் பல விமர்சனங்களை சிலர் வைப்பார்கள். அதற்கு எல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. இங்கே இருக்க கூடியவர்களுக்கு உண்மை நிலை தெரியும். இதற்கு மேல் சொல்லத் தேவையில்லை" எனவும் தெரிவித்தார்.

"யாருக்கு எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்கும்? என்பது தேர்தல் முடிந்த பிறகு மிகத் தெளிவாக தெரியும். நாங்கள் நிச்சயமாக உறுதியாக இருக்கிறோம். மீண்டும் திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடரும். மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வராக தொடர்வார்" எனவும் கனிமொழி தெரிவித்தார்.

முன்னதாக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வந்த கனிமொழிக்கு, கோவை மாவட்ட பொறுப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சரும் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதில் ஏராளமான மகளிர் அணியை சேர்ந்தவர்கள் கலந்து கொண்டு வரவேற்பு அளித்தனர்.

