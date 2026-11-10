பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு தருவதாகக் கூறி வாட்ஸ் அப் மூலம் ரூ. 17.60 லட்சம் மோசடி - மே.வங்க இளைஞர் கைது
மேற்கு வங்க காவல் துறையினரின் உதவியுடன் அபுல் உசேன் ஷேக் என்ற இளைஞரை கைது செய்து உரிய சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
Published : November 10, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு வழங்குவதாகக் கூறி சென்னையைச் சேர்ந்த நபரிடம் வாட்ஸ் அப் மூலம் ரூ. 17.60 லட்சம் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை சென்னை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் கீர்த்திவாசன் (வயது 34). கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 23-ஆம் தேதி கீர்த்திவாசனின் செல்போனில் தொடர்புகொண்ட அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர், அவருடைய கிரெடிட் ஸ்கோர் அடிப்படையில் அவருக்கு பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு வழங்க ஏற்பாடு செய்வதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அந்தக் கிரெடிட் கார்டில் பல்வேறு சிறப்புச் சலுகைகள் கிடைக்கும் என்றும் ஆசை வார்த்தைகள் கூறியுள்ளார்.
பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு - வாட்ஸ் அப் மூலம் மோசடி
இதனைத் தொடர்ந்து, வாட்ஸ் அப் மூலம் இணையதள இணைப்பு ஒன்றையும் அந்த நபர் அனுப்பியுள்ளார். அந்த இணைப்பைத் திறந்து வங்கிக்கணக்கு விவரங்கள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பதிவு செய்தால், விரைவில் பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை நம்பிய கீர்த்திவாசன், அந்த இணைப்பை திறந்து அதில் கேட்கப்பட்டிருந்த தனது வங்கிக்கணக்கு மற்றும் பிற விவரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து, அடுத்த நாள் புதிய செல்போன் ஒன்றை கீர்த்திவாசனுக்கு அந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் அனுப்பி வைத்துள்ளார். கிரெடிட் கார்டு பெறுவதற்கான இரண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு நடைமுறைக்காக அந்த புதிய செல்போனில் கீர்த்திவாசனின் சிம் கார்டைப் பொருத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
கீர்த்திவாசனும் தனது சிம் கார்டை அந்த புதிய செல்போனில் பொருத்தியுள்ளார். சிறிது நேரத்திலேயே அவரது வங்கிக்கணக்கில் இருந்து ரூ. 10 லட்சம் பணம் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை மூலம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, அவரது கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி 7 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 440 ரூபாய் பணமும் ஆன்லைன் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரூ. 17.60 லட்சம் மோசடி
இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த கீர்த்திவாசன் தனது வங்கிக்கணக்கில் இருந்த பணம் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு மூலம் மொத்தம் 17 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 440 ரூபாய் அபகரிக்கப்பட்டதை அறிந்துள்ளார். பிரீமியர் கிரெடிட் கார்டு வழங்குவதாகக் கூறி திட்டமிட்டு ஏமாற்றி, பணத்தைப் பறித்த அடையாளம் தெரியாத நபரை கண்டுபிடித்து, இழந்த பணத்தை மீட்டுத் தருமாறு தேசிய சைபர் கிரைம் இணையதளத்தில் கீர்த்திவாசன் புகார் பதிவு செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் கிழக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திலும் புகாரளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
தொடர்ந்து, கிழக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படையினர், மோசடி நடைபெற்ற விதம், பண பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகள் மற்றும் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய செல்போன் எண்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த இளைஞர் கைது
இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் செல்போன் தொடர்புகளை ஆய்வு செய்தபோது, இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட நபர் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சென்னை கிழக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் அடங்கிய தனிப்படையினர் மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்குச் சென்றனர்.
அங்குள்ள காவல்துறையினரின் உதவியுடன் சம்பந்தப்பட்ட நபரைக் கண்காணித்து வந்தனர். தொடர்ந்து, மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், இந்த ஆன்லைன் பண மோசடியில் தொடர்புடையவர் அபுல் உசேன் ஷேக் (வயது 26) என்பதும், அவர் மேற்கு வங்க மாநிலம் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டம் நவ்தா பகுதியைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கடந்த நவம்பர் 6-ஆம் தேதி அபுல் உசேன் ஷேக்கை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை முர்ஷிதாபாத் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, உரிய சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர். இங்கு சைதாப்பேட்டை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, அபுல் உசேன் ஷேக் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட்டுள்ளார்.