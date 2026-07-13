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அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா ஏற்கப்பட்டதற்கு எதிரான வழக்கு: விசாரணை ஒத்திவைப்பு

சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்த கையோடு தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்களை சந்தித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெக உறுப்பினராக சேர்ந்ததாக அதிமுக தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 7:05 PM IST

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சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்கப்பட்டதற்கு தடை விதிக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கின் விசாரணை ஜூலை 22-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து, பெரும்பன்மையை நிரூபிக்க பல்வேறு கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக பெற்ற நிலையில், மே 13 ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் வாக்களித்தனர்.

இதையடுத்து, கட்சி கொறடா அனுமதி இன்றி தவெகவுக்கு ஆதரவளித்த 25 உறுப்பினர்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.

தவெக-வில் இணைந்த அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்
தவெக-வில் இணைந்த அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில், மே 25 ஆம் தேதி தவெக-வுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த மதுராந்தகம் தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்தியபாமா ஆகியோரும், மே 26 ஆம் தேதி அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவும் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். பின்னர், தவெகவில் இணைந்த அவர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டையும் வழங்கப்பட்டது.

ஆனால், தகுதி நீக்க மனு நிலுவையில் உள்ளது. இந்த சூழலிலேயே ராஜினமா ஏற்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகையால், அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ராஜினாமா ஏற்புக்கு தடை விதிக்க வேண்டும், தீர்ப்பு வரும் வரை நான்கு தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடத்துவதற்கான அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிடக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும். தகுதி நீக்க மனு மீது விரைவாக விசாரணை நடத்த வேண்டும்" என கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கில் சபாநாயகர் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட பதில் மனுவில், "உரிய காலத்தில் கட்சித்தாவல் மனு மீது விசாரணை நடத்தப்படும். யாருக்கும் ஆதாரவாக இல்லாமல், நடுநிலையுடன் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு, ராஜினமா செய்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தது.

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இந்த வழக்கு இன்று (ஜூலை 13) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.ஆர். ராஜகோபால், "சபாநாயகரிடம் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுத்த கையோடு தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்களை சந்தித்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெக உறுப்பினராக சேர்ந்தனர். இதன் பின்னரே அவர்களின் ராஜினாமா கடிதம் ஏற்கப்பட்டது. ஆகையால், தவெகவில் இணைந்ததால் அதிமுக உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா கடிதம் உடனடியாக சபாநாயகரால் ஏற்கப்பட்டதா? என்கிற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது" என தெரிவித்தார்.

அதேநேரத்தில், ராஜினாமா செய்த இசக்கி சுப்பையா ஏற்கனவே பதில் மனு தாக்கல் செய்து விட்ட நிலையில், ஜெயக்குமார், மரகதம் குமாரவேல், சத்யபாமா தரப்பில் விரைவில் பதில் மனு தாக்கல் செய்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதிகள் விசாரணையை ஜூலை 22ம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.

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