பயணிகளுக்கு நற்செய்தி; மதுரை டூ ஓகா வாராந்திர சிறப்பு ரயில்!

இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை (நவ.3) காலை 8 மணியிலிருந்து துவங்கும் என மேற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 2, 2025 at 4:28 PM IST

1 Min Read
மதுரை: வருகின்ற நவம்பர் 3, 10, 17 மற்றும் 24 ஆம் தேதிகளில் மதுரையில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் ஓகாவுக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை (நவ.3) காலை 8 மணியிலிருந்து துவங்கும் என மேற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மேற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "ரயில் பயணிகளின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதுரையில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் ஓகாவுக்கு விழாக்கால சிறப்பு ரயில்களை மேற்கு ரயில்வே இயக்குகிறது. அதன்படி ஓகாவில் இருந்து புறப்படும் ஓகா-மதுரை விரைவு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (09520) வருகின்ற நவம்பர் 3, 10, 17 மற்றும் 24 ஆம் தேதிகளில் (திங்கட்கிழமை தோறும்) இரவு 10 மணிக்கு புறப்பட்டு, நான்காம் நாள் காலை 11.40 மணிக்கு மதுரை வந்து சேரும்.

மறுமார்க்கத்தில் மதுரை-ஓகா விரைவு வாராந்திர சிறப்பஇருந்து (09519), மதுரையில் இருந்து நவம்பர் 7, 14, 24 மற்றும் 28 ஆம் தேதிகளில் (வெள்ளிக்கிழமைதோறும்) அதிகாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு, மூன்றாவது நாள் காலை 10.20 மணிக்கு ஓகா சென்றடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயிலில் இரண்டடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி 1, மூன்றடுக்கு குளிர்சாதன பெட்டிகள் 3, இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி பெட்டிகள் 10, இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள் 4, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பொதுப்பெட்டிகள் 2 என மொத்தம் 20 பெட்டிகள் இணைக்கப்படுகின்றன.

இதையும் படிங்க: SIR முடிவை கைவிடாவிட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்படும்: அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம்!

இதையும் படிங்க: விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவர்களுக்கு இப்படியா நடக்கணும்? கோயில் குளத்தில் நடந்த துயர சம்பவம்!

இந்த ரயில்கள் துவாரகா, ஜாம்நகர், ராஜ்கோட், சுரேந்திரா நகர், அகமதாபாத், நாதியாட், ஆனந்த், வதோதரா, பரூச், உதானா, நந்தூர், பார், அமல்நர், ஜல்ஹூன், பூசாவல், அகாலா, பூர்ணா, டெட், நிசாமாபாத், காச்சிகூடா, மகபூப் நகர், தோனே, கூட்டி , ரேணிகுண்டா, காட்பாடி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சிராப்பள்ளி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், கோடை ரோடு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

இந்த ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை எட்டு மணி முதல் தொடங்கும்.'' என்று மேற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

