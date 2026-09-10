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கல்லிடைக்குறிச்சியில் திருமண மண்டப உரிமையாளர் வெட்டிக்கொலை - மூன்று பேருக்கு வலைவீச்சு

கொலை சம்பவம் தொடர்பாக கல்லிடைக்குறிச்சி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 11:31 AM IST

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திருநெல்வேலி: கல்லிடைக்குறிச்சியில் திருமண மண்டப உரிமையாளர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி அகத்தியர் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் கண்ணன் (வயது 52). அம்பாசமுத்திரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் முன்பு இவருக்கு சொந்தமான திருமண மண்டபம் உள்ளது.

இந்நிலையில், கண்ணன் நேற்று (செப்டம்பர் 9) இரவு கல்லிடைக்குறிச்சி குத்துக்கல் தெருவில் தனது மகளை டியூஷன் கொண்டு போய் விட்டுவிட்டு, மீண்டும் அழைத்து வர சென்ற நிலையில், அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கண்ணனை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர்.

இதில் சம்பவ இடத்திலேயே கண்ணன் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இது குறித்து தகவல் அறிந்த கல்லிடைக்குறிச்சி காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து கண்ணனின் சடலத்தை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, சம்பவம் நடந்த இடத்தில் அம்பாசமுத்திரம் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் கணேஷ் குமார் உள்ளிட்டோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.

மேலும், கல்லிடைக்குறிச்சி காவல்துறையினர் கண்ணன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் குறித்தும், கொலைக்கான காரணம் சொத்துத் தகராறா அல்லது முன் விரோதமா என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, முதற்கட்டமாக மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் இருசக்கர வாகனங்களில் கண்ணனை பின்தொடர்ந்து வந்து வெட்டி கொலை செய்ததாக காவல்துறையினர் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே தப்பிச்சென்ற மூன்று பேரையும் தீவிரமாக தேடி வருவதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, நெல்லை மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அடுத்தடுத்து கொலை சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக கடந்த வாரம் வள்ளியூர் அருகே ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டார். மேலும் அம்பாசமுத்திரம் அருகே அண்டை மாவட்டமான தென்காசி பொட்டல்புதூரில் அதே நாளன்று இளைஞர் ஒருவர் தலை துண்டித்து கொலை செய்யப்பட்டார்.

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இதுபோன்ற சூழலில் மகளை டியூசனில் இருந்து அழைத்து வர சென்ற தந்தையை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனவே தொடர் கொலை சம்பவங்களை தடுக்கவும் குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்யவும் காவல்துறையினர் தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிப்பதற்காக தனிபடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது கொலை சம்பவம் நடத்த இடத்தின் அருகே உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர். அந்த சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையில் மர்ம நபர்கள் கண்ணனை பின் தொடர்ந்தது தொடர்பாகவும், அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள் என்பது குறித்தும், அவர்கள் முக அடையாளம் குறித்தும் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

WEDDING HALL OWNER DEATH
THREE SUSPECTS UNDERWAY
நெல்லையில் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை
POLICE INVESTIGATION
ONE PERSON DEATH IN KALLIDAIKURICHI

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