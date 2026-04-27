மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்துக்கு தடபுடலாக தயாராகும் விருந்து; 1.5 லட்சம் பேருக்கு அன்னதானம்
3,000 பேருக்கு எனத் தொடங்கிய மீனாட்சி திருக்கல்யாண விருந்து, இன்றைக்கு ஒன்றரை லட்சத்தை தொட்டுள்ளதாக அறக்கட்டளையின் நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Published : April 27, 2026 at 8:47 PM IST
மதுரை: மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில், பழமுதிர்ச்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை அறக்கட்டளை சார்பாக சுமார் 1.5 லட்சம் பேருக்கு கல்யாண விருந்து தயாராகி வருகிறது.
சித்திரைத் திருவிழாவிற்கு முத்திரை பதிக்கும் நிகழ்வாக கருதப்படும் அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் 'திருக்கல்யாணம்' மதுரை மக்களை பொருத்தவரை கோலாகல கொண்டாட்டமாகும். ஏப்ரல் 28ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் பழமுதிர்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை அறக்கட்டளையின் சார்பாக லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு திருக்கல்யாண விருந்து வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, நாளை மட்டும் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் பேர் இந்த விருந்தில் பங்கேற்று பயனடைய உள்ளனர்.
மாப்பிள்ளை விருந்து
இதுகுறித்து அறக்கட்டளையின் செயலாளர் வெங்கடேசன் கூறுகையில், "மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்தை முன்னிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விருந்தை நடத்தி வருகிறோம். மாப்பிள்ளை அழைப்பு விருந்திற்காக இன்று மாலை 6 மணியிலிருந்து இரவு 10 மணி வரை சுமார் 40,000 பேர் பங்கேற்கவுள்ளனர். அந்த விருந்தில் கேசரி, வெண்பொங்கல், சாம்பார், வடை வழங்கப்படும். தொடர்ந்து, நாளை காலையில் திருக்கல்யாணம் விருந்தாக சுமார் ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் பேருக்கு விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பக்தர்களே காரணம்
இந்த விருந்துக்கு தேவையான அனைத்து பலசரக்கு, காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்கள் மதுரை சுற்றியுள்ள பக்தர்களால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பறவை மற்றும் மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தையில் இருந்து மொத்த வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களே வழங்கியுள்ளனர். அரிசி, பருப்பு, காய்கறி, நெய், முந்திரிப்பருப்பு, பலசரக்கு சாமான்கள் என அனைத்து பொருட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதிலும், தூத்துக்குடியை சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர் விருந்துக்கு தேவையான வாழை இலையை மொத்தமாக வழங்கியுள்ளார். இவை அனைத்தும் அன்னை மீனாட்சிக்கு செய்யும் கைங்கரியமாகவே நாங்கள் நினைக்கிறோம்.
வெளிநாட்டில் இருந்தும் கிடைக்கும் உதவி
சுமார் 200 சமையல் கலைஞர்கள், 1,200 தன்னார்வலர்கள், 3,000 மகளிர் தேவையான உதவிகளை செய்வதற்கு முன்வந்துள்ளனர். இனி வருங்காலத்தில் இரண்டு லட்சம் பேருக்கு இந்த சேவையை விரிவுபடுத்தவும் நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய், இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்தும் பண உதவி செய்கிறார்கள். நேரடியாகவும் வந்தும் சேவை செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயனடையும் மக்களின் எண்ணிக்கை கூடிக் கொண்டேதான் செல்கிறது" என்கிறார் அவர்.
மதுரையில் பிறந்தாலே முக்தி
தொடர்ந்து அறக்கட்டளை நிர்வாக குழு உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், "திருவண்ணாமலையை நினைத்தால் முக்தி; ஆனால் மதுரையில் பிறந்தாலே முக்தி'தான். மதுரை என்றாலே உணவு தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வரும். தெய்வத்திற்கு திருமணம் செய்து பார்த்து ரசிக்கின்ற ஊர் தான் மதுரை. கல்யாண விருந்து நமது வீட்டில் எப்படி நடைபெறுமோ அப்படிதான் இங்கு மக்கள் அனைவரும் வந்திருந்து சேவை செய்து உணவு பரிமாறி மகிழ்கின்றனர்.
இன்றைய சேவைக்கு கூட நாங்கள் மதியம் 3 மணிக்கு தான் அனைவரையும் வரச் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் காலை 11 மணிக்கே வந்துவிட்டனர். மதுரை சித்திரை திருவிழா கடந்த 10 நாட்களாக இரவு பகலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எங்களது அறக்கட்டளையை பொறுத்தவரை வரும் ஆண்டுகளில் கொடியேற்றம் துவங்கியதுமே இங்கு திருமண விருந்து தொடங்கிவிட வேண்டும்" என விருப்பம் தெரிவித்தார்.
25 ஆண்டுகளாக தொடரும் சேவை
பழமுதிர்ச்சோலை திருவருள் முருகன் பக்த சபை அறக்கட்டளை அதன் நிறுவனர் பி.என்.விவேகானந்தனால் உருவாக்கப்பட்டு, கடந்த 25 ஆண்டுகளாக திருக்கல்யாண விருந்து கோலாகலமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொடக்கத்தில் 3,000 பேருக்கு எனத் தொடங்கிய இந்த விருந்து, இன்றைக்கு ஒன்றரை லட்சத்தை தொட்டுள்ளது என நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
அமோக வரவேற்பு
அறக்கட்டளையை தோற்றுவித்த விவேகானந்தன் மகள் ஜெயஸ்ரீ நம்மிடம் பேசுகையில், "எனது தந்தையாரின் குருநாதர் வழங்கிய ஆலோசனையின் பேரில் இந்த அறக்கட்டளை தொடங்கப்பட்டு அமோகமாக செயல்பட்டு வருகிறது. தொடக்கத்தில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள் விருந்து வழங்கினோம். அதன்பின்னர் ஆடி வீதியில் இந்த விருந்தை நடத்தினோம்.
மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்ததால் தற்போது மேலவெளி வீதியில் அமைந்துள்ள சேதுபதி மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நடத்தி வருகிறோம். மதுரையில் உள்ள பக்தர்கள் அனைவரும் மீனாட்சிக்கு செய்கின்ற கைங்கரியமாக ஏழை, பணக்காரன், சாதி மத பாகுபாடின்றி இதனை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறோம்" என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பத்மா என்ற பெண் கூறுகையில், "பக்தர்களால் என்ன இயலுமோ அதனை நன்கொடையாக வழங்கலாம். அதனை அறக்கட்டளை அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ளும். ஆண்டவனுக்கு முன் அனைவரும் சமம் என்பதே இந்த விருந்தின் நோக்கம். பொதுத்தொண்டாக எந்தவித ஆணவத்திற்கும் இடமின்றி இந்த சேவை நடைபெற்று வருகிறது. ஊர் கூடி நடத்தும் இந்த திருவிழாவை எல்லோரும் பங்கேற்று செய்யக்கூடிய பெரிய சேவையாக நாங்கள் கருதுகிறோம்" என்றார்.