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அடுத்த வாரம் திருமண நிச்சயதார்த்தம்: தென்கொரியாவில் ரோபோ இயந்திரம் மோதி தஞ்சை இளைஞர் உயிரிழப்பு

தென்கொரியாவில் உயிரிழந்த தஞ்சை இளைஞரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வரும் நடவடிக்கையில் தமிழ்ச் சங்கம் ஈடுபட்டுள்ளது.

ரோபோ மோதி தஞ்சை இளைஞர் உயிரிழப்பு
ரோபோ மோதி தஞ்சை இளைஞர் உயிரிழப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 9:06 PM IST

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தஞ்சாவூர்: அடுத்த வாரம் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெறவிருந்த நிலையில் தென்கொரியாவில் ரோபோ இயந்திரம் மோதி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரால் குடும்பத்தினர் கதறி அழுதனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஒரத்தநாடு அருகே உள்ள கண்ணுகுடி வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்தவர் சுதர்சன் (வயது 32). இவர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக தென்கொரியாவின் சியோரா நகரில் உள்ள கார் உதிரிபாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வந்தார். சுதர்சன் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அங்கு இயங்கிக் கொண்டிருந்த தானியங்கி ரோபோ இயந்திரம் அவர் மீது மோதியதாக தெரிகிறது. விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த சுதர்சனை சக ஊழியர்கள் மீட்டு தொழிற்சாலையில் இருந்த மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர், சுதர்சன் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாக தகவல் வெளியானது.

சுதர்சன் உயிரிழந்திருப்பது குறித்து அந்த நிறுவனம் மற்றும் ஊழியர்கள், தஞ்சாவூரில் உள்ள அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர். அத்துடன், விபத்து நிகழ்ந்தபோது தொழிற்சாலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளையும் அனுப்பியுள்ளனர்.

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மொத்தம் 27 வினாடிகள் அடங்கிய அந்த வீடியோ பதிவில், "சுதர்சன் பணியில் இருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக தானியங்கி ரோபோ இயந்திரம் அவரது மார்பின் மீது பலமாக மோதியது. அப்போது, அவரது அருகில் பணிபுரிந்த மற்றொரு ஊழியர், சுதாரித்துக் கொண்டு துரிதமாகச் செயல்பட்டு தானியங்கி ரோபோ இயந்திரத்தின் ஸ்விட்சை ஆஃப் செய்தது" பதிவாகியுள்ளது.

சியோலில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மற்றும் தென்கொரிய தமிழ்ச் சங்கத்தின் உதவியுடன் சுதர்சனின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சுதர்சனுக்கு அவரது பெற்றோர் பெண் பார்த்து அடுத்த வாரம் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெறவிருந்ததும், அதற்காக சுதர்சன் தாயகம் வரவிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த சூழலில், சுதர்சனின் உயிரிழப்பு செய்தியை அறிந்து அவரது பெற்றோர் கதறி அழுதக் காட்சிக் காண்போரைக் கண்கலங்கச் செய்துள்ளது. அத்துடன், அந்த கிராமமே சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.

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TAGGED:

தஞ்சை இளைஞர் உயிரிழப்பு
திருமண நிச்சயதார்த்தம்
THANJAVUR YOUTH DIES
SOUTH KOREA
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