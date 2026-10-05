மனைவிக்கு சொத்து இருந்தாலும் கணவன் ஜீவானாம்சம் வழங்குவது கட்டாயம்
முன்னாள் மனைவியின் பராமாரிப்பு செலவுக்கு ஜீவானாம்சம் வழங்க வேண்டியது கட்டாயம் என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 5:41 PM IST
சென்னை: மனைவிக்கு சொத்து இருந்தாலும் கணவன் ஜீவானாம்சம் வழங்க வேண்டியது கட்டாயம் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் தொடர்ந்த விவாகரத்து வழக்கை விசாரித்த சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றம்,
விவாகரத்து வழக்கில் மனைவிக்கு மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் ஜீவனாம்சமாக வழங்க வேண்டும் என மார்ச் மாதம் உத்தரவிட்டது.
அந்த உத்தரவை எதிர்த்து, முன்னாள் கணவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிபதி சுந்தர் மோகன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது முன்னாள் கணவர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "முன்னாள் மனைவிக்கு 1 கோடியே 50 லட்சத்தில் வீடு உள்ளது. 2 கார்களை வைத்துள்ளார். முன்னாள் மனைவிக்கு போதுமான வருமானங்கள் இருப்பது தெரிந்தும், மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்ற உத்தரவிட்டுள்ளது. அதை மாற்றி, குழந்தைக்கு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தர் மோகன், "மனைவிக்கு சொத்து இருந்தாலும், செலவுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும். முன்னாள் மனைவிக்கு நிரந்தர வருமானம் இல்லை. ஆனால், முன்னாள் கணவருக்கு மாதம் 10 லட்சம் ரூபாய் வருமானமாக வருவதால், மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என்ற குடும்பநல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்ய முடியாது" என தீர்ப்பளித்தார்.
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மேலும், ஒரு கணவனாக, முன்னாள் மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்ததை அவர் மறுக்கவில்லை. அதனால், கணவனாக பராமாரிப்பு செலவு வழங்க வேண்டியது அவரது கடமை என்றும் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் தீர்ப்பளித்தார்.