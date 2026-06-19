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நாங்கள் அட்லீ பற்றியும் பேசுவோம் 'சட்னி' பற்றியும் பேசுவோம் - திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர்

ஆளுநர் உரை, உங்களுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் இணக்கமான சூழல் உருவாகி உள்ளதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.

திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர்
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் (DMKITwing)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 5:35 PM IST

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சென்னை: ஆளுநர் உரையின் மீது நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில், திரைப்பட இயக்குனர் அட்லீ-யை முன்வைத்து தவெக அரசை திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

ஆளுநர் உரையின் மீது நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சிவசங்கர், ஆளும் தவெக அரசு மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

அவையில் அவர் பேசியபோது, "திமுக ஆட்சியில் சொல்லப்பட்டதை தான் தற்போதைய ஆட்சியாளர்களும் கூறி வருகிறீர்கள். நீட் தேர்வு, மாநில கல்விக் கொள்கை, மும்மொழிக் கொள்கை எதிர்ப்பு, மீனவர்கள் பிரச்சனை இவை அனைத்தும் ஏற்கனவே திமுக அரசு இருந்தபோதே சொல்லப்பட்டவை.

தமிழ்நாட்டு மக்களின் உரிமைகளை காக்க திமுக எடுத்துரைத்த அடித்தளத்தைதான் யாராலும், எவராலும் பேச முடியும், வேறு எதுவும் உங்களால் பேச முடியாது. புதிய திட்டங்கள் என்று மூன்று, நான்கு விஷயங்களை மட்டுமே சொல்லி உள்ளீர்கள். ஆட்சிக்கு வந்த உடன் மதுக்கடைகளை மூடுவது வழக்கமான ஒன்று. போதை தடுப்பு என்பது எல்லா ஆட்சியிலும் சொல்வதுதான்.

ஒரே ஒரு புதுமையான விஷயம் 'சிங்கப்பெண் திட்டம்' மட்டுமே. அதிலும் ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டி, உடைகளை மாற்றி, பழைய திட்டத்தை புதிய திட்டம் என்று கொண்டு வந்துள்ளீர்கள். பழைய விஷயங்களை, வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டு கூறியுள்ளீர்கள். கொள்கை தலைவராக அண்ணாவை ஏற்று உள்ளீர்கள். நீங்கள் திமுக-வை விமர்சிக்கிறோம் என்ற பெயரில் கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக் கொண்டுள்ள அண்ணா-வையும் சேர்த்தே விமர்சிக்கிறீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

திரைப்பட இயக்குநர் அட்லீ மற்ற திரைப்படங்களில் வந்த சிறந்த காட்சிகளை மறுபடியும் தனது திரைப்படங்களில் எடுப்பார். அதுபோலவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யும், முந்தைய திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்திய திட்டங்களை மீண்டும் தற்போது செயல்படுத்தியுள்ளார். ஆளுநர் உரை உங்களுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் இணக்கமான சூழல் உருவாகி உள்ளதை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது" என்றார்.

அப்போது, முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கரின் இந்த கருத்து பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "எங்கள் ஆட்சியை முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் எடிட்டிங் என்கிறார், டிரெய்லர் என்கிறார், மேலும், அட்லீ-யை குறித்து பேசுகிறார். இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக உள்ளது.

காலங்கள் மாறிவிட்டது, காட்சிகள் மாறிவிட்டது. மத்திய அரசின் சுற்றறிக்கையை மீறி தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு பேரவையில் நாங்கள் முன்னுரிமை கொடுத்துள்ளோம். சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்குள் வார்த்தை விளையாட்டை நிறுத்தி, ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் செலுத்த வேண்டும்" என்றார்.

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இதையடுத்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர், "நாங்கள் அட்லீ-ஐ பற்றியும் பேசுவோம், 'சட்னியை' பற்றியும் பேசுவோம்" என்றார்.

இதன் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்று முதல் மாநாட்டில் சொன்னதை, இப்பொழுது நாங்கள் செயல்படுத்தி வருகிறோம். ஆகையால் தேவையற்றதை பேசாமல், மக்களுக்கு பயனுள்ளவற்றை பேரவையில் பேச வேண்டும்" என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர்
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TN ASSEMBLY
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