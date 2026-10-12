மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை- பதவிப் பிரமாணம் ஏற்ற பின் மரகதம் குமரவேல் வாக்குறுதி
இதனை ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியாக கருதுகிறேன். மக்கள் நமது வெற்றியை உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர் என தாராபுரம் எம்எல்ஏ சத்யபாமா தெரிவித்தார்.
Published : October 12, 2026 at 5:06 PM IST
சென்னை: மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுப்போம் என பதவி பிரமாணம் ஏற்ற பின் மரகதம் குமரவேல் வாக்குறுதி அளித்தார்.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்களான மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோர் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, சட்டப் பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், இன்று (அக்டோபர் 12) அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
பின்னர் புதிதாக எம்எல்ஏ-வாக பதவியேற்ற இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர். அப்போது, மதுராந்தகம் சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏ மரகதம் குமரவேல், "மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்த முதலமைச்சருக்கு நன்றி. அத்துடன், எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்த மதுராந்தகம் தொகுதி மக்களுக்கும் நன்றி.
நாங்கள் ராஜிநாமா செய்த பிறகு பல்வேறு தனிநபர் தாக்குதல்களுக்கும், அவமானங்களுக்கும் ஆளானோம். திமுகவும், அதிமுகவும் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க திட்டமிட்டன. இதனாலேயே நாங்கள் அதிமுகவை விட்டு வெளியேறினோம். ஆனால், பெண்கள் என்றும் பொருட்படுத்தாமல் எங்கள் மீது பொய்ப் பிரசாரங்களை மேற்கொண்டு இழிவுபடுத்தினர். இதனால், நாங்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானோம்.
எங்களது ராஜிநாமா மற்றும் குதிரை பேரம் என கூறி எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு பொய்ப் பிரசாரங்களை மேற்கொண்டன. அவற்றை கடந்து நாங்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். இந்தத் தேர்தலில் ஒரு ரூபாய்கூட பணம் கொடுக்காமல் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். மதுராந்தகம் தொகுதி மக்கள் எனக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றியை வழங்கியுள்ளனர்.
மக்கள் என் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. மக்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுப்போம். மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் போட்டி போட்டு மக்களின் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காகப் பணம், புடவை உள்ளிட்ட பொருள்களை கொடுத்தனர்.
தபால் வாக்குகள் முழுவதுமாக எதிர்க்கட்சிகளால் பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்ட கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்
தொடர்ந்து, தாராபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியபாமா செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றிக் கூட்டணி வேட்பாளராக என்னை நியமித்த தலைமைக்கு நன்றி. தாராபுரம் தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்சினைகளைச் சந்தித்தேன்.
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இருப்பினும், எனக்கு வெற்றியை வழங்கிய தாராபுரம் தொகுதி மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த வெற்றியை ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியாகக் கருதுகிறேன். மக்கள் நமது வெற்றியை உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
இந்த ஆட்சியின் மூலம் தங்களுக்கு ஒரு விடிவு கிடைத்துள்ளதாக மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர். தாராபுரம் தொகுதியில் நிலவும் தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு நிச்சயமாகத் தீர்வு காணப்படும். முதலமைச்சரும் தாராபுரம் தொகுதி மக்களைச் சந்தித்துப் பேசியபோது, அங்குள்ள தண்ணீர் பிரச்சினை குறித்து வருத்தம் தெரிவித்தார். எனவே, தாராபுரம் தொகுதியின் குடிநீர்ப் பிரச்சினைக்கு மிக விரைவில் தீர்வு கிடைக்கும்" என்றார்.