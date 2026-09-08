வருஷநாடு மலைக் கிராம மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்த நயினார் நாகேந்திரன்
மேகமலை, வருசநாடு பகுதி மக்களை வெளியேற்ற வனத்துறை ஈடுபடுவதை கண்டித்து தேனியில் மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 8, 2026 at 10:38 PM IST
தேனி: வருஷநாடு மக்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இந்த விவகாரத்தில் மக்களுக்கு துணை நிற்போம் என்று தெரிவித்தார்.
தேனி மாவட்டம், வருஷநாடு, மேகமலை உள்ளிட்ட 98 மலைக் கிராமங்களில் நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி, அங்குள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, அங்குள்ள மலைக்கிராமங்களில் குடியிருக்கும் மக்களை வெளியேற்றும் முயற்சியில் வனத்துறை ஈடுபட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மலைக்கிராம மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
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இந்த நிலையில் வருஷநாடு பகுதியில், பாஜக சார்பில் மலைவாழ் மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு மலைக்கிராம மக்களுடன் கலந்துரையாடினார். அப்போது, தங்கள் உயிரே போனாலும் கிராமத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டோம் என மலைகிராம மக்கள் வேதனையுடன் அவரிடம் தெரிவித்தனர். தங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில் மத்திய அரசு மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "மேகமலை விவகாரத்தில் 2 நாட்களில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யபடும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார். ஆனால் இதுவரை சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. முதலமைச்சர் விஜயுடன் நாங்கள் எதிரும் புதிருமாக இருக்கிறோம். ஆனால், மேகமலை விவகாரத்தில் மக்களுக்கு ஆதரவாக எந்த முடிவு எடுத்தாலும். அதற்கு நாங்கள் துணை நிற்போம்.
2009-ஆம் ஆண்டு மேகமலை காப்புகாடு என்பதை கையெழுத்திட்டது அப்போது ஆட்சியில் இருந்த திமுக அரசு. தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் கனிவோடு மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்வு காண வேண்டும். இல்லை என்றால் மிக பெரிய சேதங்களை தமிழக முதலமைச்சர் சந்திக்க நேரிடும். நான் அமைச்சர் நிர்மல் குமாரை தொலைபேசியில் அழைத்து, நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கூறுவேன்.
மக்களின் பிரச்சனைகள் தீர்க்க தமிழகம் அரசுடன் சேர்ந்து உதவ நாங்களும் தயாராக உள்ளோம். நீங்கள் வேறு விதமாக செயல்பட்டால் நாங்களும் வேறு விதமாக செயல்படுவோம். அதற்கு நானே இங்கு வருவேன்.
மேகமலை, வருஷநாடு விவகாரத்தில் தலையிட பிரதமருக்கு எந்தவித பங்கும் கிடையாது. வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய், அதைத் தொடர்ந்து நடத்தாததன் விளைவாக தான் தீர்ப்பு சாதகமாக வரவில்லை.
இங்கு யாரும் புலிகளை பார்க்கவில்லை. புலிகள் அடித்து யாரும் இறக்கவில்லை என்ற சூழலில், மாநில அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். உடனடியாக இந்த மாவட்டத்தின் பொறுப்பு அமைச்சராக உள்ள நிர்மல் குமார் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தமிழக முதல்வரும் இதில் தனி கவனம் செலுத்தி இந்த மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும்.
தங்கள் வாழும் இடத்திலேயே அகதிகளாய் வாழும் நிலைமையில் உள்ள மலை கிராம மக்கள் குறித்து அடுத்து பிரதமரை சந்திப்பதா என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
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வழக்கறிஞர்கள் உண்ணாவிரதம்
மேகமலை, வருசநாடு பகுதி மக்களை வெளியேற்ற வனத்துறை ஈடுபடுவதை கண்டித்து தேனியில் மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்ற புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டு உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வனத்துறையின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் வகையிலும் தேனி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில், தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் இந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
அதில், தலைமுறை தலைமுறையாக வசித்து வரும் மக்களை எக்காரணம் கொண்டும் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றக் கூடாது என்றும், மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக அங்குள்ள மக்களுக்கு வீட்டு மனைப் பட்டா வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.