மேகதாது அணைக்கு ஆதரவாக தமிழக சட்டமன்றம் முன்பு போராட்டம் நடத்துவோம்: வாட்டாள் நாகராஜ் எச்சரிக்கை
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் மேகதாது அணைக்கு எதிராக அரசியல் செய்வதாக வாட்டாள் நாகராஜ் தெரிவித்தார்.
Published : July 15, 2026 at 8:10 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக சட்டமன்றம் முன்பு போராட்டம் நடத்தப்படும் என கன்னட கூட்டமைப்புகளின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு ஆதரவாகவும், தமிழக அரசு மேகதாது விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதாகவும் கூறியும் கன்னட கூட்டமைப்புகளின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் கர்நாடகா எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றது.
போராட்டத்தின்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த வாட்டாள் நாகராஜ், "காவிரி மற்றும் மேகதாது விவகாரங்களில் தமிழகம் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. தமிழக ஊடகங்களுக்கு எங்களின் நிலைப்பாட்டை முதலில் தெரிவிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம். மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகாவுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை எங்களால் ஏற்க முடியாது. எங்கள் மக்களுக்கான உரிமைகளை பெற இந்த போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறோம்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றமும், காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. தமிழக அரசு வேண்டுமென்றே இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடகாவுடன் மோதுகிறது. பெங்களூரு மாநகரின் குடிநீர் மற்றும் மின்சாரத் தேவைகளுக்காகவே மேகதாது அணை கட்டப்படுகிறது. பெங்களூருவில் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் வசித்து வரும் நிலையில், அவர்களது குடிநீர் தேவையைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகியோர் இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக அரசியல் செய்கிறார்கள்.
மேலும், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் பார்வை அரசியல் பார்வையாகவே உள்ளது. மக்கள் நலன் சார்ந்து யாரும் சிந்திக்கவில்லை. இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக மக்கள் பக்கம் நியாயம் உள்ளது. இதனை வலியுறுத்தி கோவிந்து, மஞ்சுநாத், பிரவீண் குமார் ஷெட்டி, நாராயண சாமி உள்ளிட்ட கன்னட அமைப்புகளின் தலைவர்களுடன் இணைந்து விரைவில் நான் சென்னைக்கு வரவுள்ளேன். எங்களின் உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையில், தமிழக சட்டமன்றத்தின் முன்பாக கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளோம். இதற்கான தேதியை கன்னட அமைப்பை சேர்ந்தவர்களிடம் பேசி இறுதி செய்து பின்னர் அறிவிப்போம்.
மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படுவது என்பது எங்களின் உரிமை, அதை விட்டுக்கொடுக்கும் பேச்சுக்கே இடமில்லை. தொடர்ந்து எங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம்" என்று தெரிவித்தார்.