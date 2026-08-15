நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சு இயலாமையின் வெளிப்பாடு - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
மாநில அரசின் உரிமைகளை மத்திய அரசு மதித்து, கூட்டாட்சித் தத்துவத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : August 15, 2026 at 5:28 PM IST
சென்னை: இயலாமையின் காரணாக முதல்வர் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசி வருவதாக அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய நாட்டின் 80- வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இன்று (ஆக.15) சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், முதல்முறையாக தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்தார். விழாவில், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பல்வேறு துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள், அவர்களின் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து தகைசால் தமிழர் விருது, கல்பனா சாவ்லா விருது, ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம் விருது போன்ற விருதுகளை வழங்கி முதலமைச்சர் விஜய் கௌரவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னை உள்பட தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் சமபந்தி விருந்து நடைபெற்றது. அந்த வகையில், சென்னை அடையாறு ஸ்ரீ அனந்த பத்மநாபசுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில் கலந்து கொண்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து உணவருந்தினார். பின்னர், பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் முதல்முறையாக கோட்டையில் கொடியேற்றி இருப்பது மகிழ்ச்சியாகவும், பெருமையாகவும் உள்ளது. புதிய உத்வேகத்துடன் தமிழ்நாட்டை அடுத்தக் கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும்; நிர்வாக ரீதியாக முழு ஒத்துழைப்பை மத்திய அரசுக்கு வழங்குவோம். தமிழ்நாட்டின் தனித்துவத்தை நீர்த்துப்போகும் வகையில் ஏதேனும் நடைபெற்றால், தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதலில் எதிர்க்கும். இந்தி திணிப்பு, நீட் தேர்வு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் தெளிவாகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறோம். மாநில அரசின் உரிமைகளை மத்திய அரசு மதித்து, கூட்டாட்சித் தத்துவத்தைப் பின்பற்ற வேண்டும்" என்றார்.
முதலமைச்சர் குறித்து பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அருண்ராஜ், "மூன்று மாதங்களில் நல்லாட்சி தருகிறோம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்; மக்களின் கவனத்தைப் பெறுவதற்காக இயலாமையில் நயினார் நாகேந்திரன் பேசி வருகிறார். எங்களின் செயல்கள் மூலம் அவருக்குப் பதில் அளிப்போம். அவருக்கு வாழ்த்துகள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.