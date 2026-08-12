தவறுகளை திருத்திக்கொண்டு வரும் நாட்களில் கம்பேக் கொடுப்போம் - நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேரவையில் உறுதி
தமிழ் மொழியில் பேசுவதில் எனக்கு சற்று சிரமம் உள்ளது உண்மை தான் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
Published : August 12, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : August 12, 2026 at 5:44 PM IST
சென்னை: தவறுகளை திருத்திக்கொண்டு வரும் நாட்களில் கம்பேக் கொடுப்போம் என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக பட்ஜெட் தொடர்பாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ் மொழியில் பேசுவதில் எனக்கும் சிரமம் உள்ளது. தமிழ் மொழி தொடர்பான விவகாரத்தில் கடந்த வாரம் நான் கொஞ்சம் ஆவேசம் அடைந்தது உண்மைதான். முதல்முறையாக சட்டப்பேரவையில் பேசி வருகிறோம். வரக்கூடிய நாட்களில் கம்பேக் கொடுப்போம். எங்கள் தவறை திருத்தி உங்களிடமிருந்து சிலவற்றை கற்றுக் கொண்டு மீண்டும் நாங்கள் வலிமையாக வருவோம்.
இந்த பட்ஜெட் மூலம் நிதி முறைகேடுகளைத் தடுப்பதற்கும், சீர்திருத்தங்களுக்கும், பொதுநல நடவடிக்கைகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகளுடன் சமநிலைப்படுத்தியுள்ளோம். திருத்த வரவு-செலவுத் திட்டம் பற்றிய விவாதத்தில் பங்கேற்று இந்த சபையின் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படும் நிதிப் பகிர்வில் தமிழ்நாட்டிற்கு நியாயமான பங்கு கோரும் தீர்மானத்திற்கு முழுமனதோடு ஆதரவளித்த இந்த சபைக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்," என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த மூன்று நாட்களாக, இந்தப் பேரவையின் மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய ஒவ்வொரு கருத்தையும் மிகக் கவனமாகக் கேட்டேன். இன்றைய எனது உரையில், உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதில் தர விரும்புகிறேன்.
இப்பேரவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்வி, மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 2025-26 மற்றும் 2026-27 ஆண்டுகளில் ஏன் குறைக்கப்பட்டது என்பதாகும். வரி வருவாயில் சரிவு ஏற்பட்டிருந்தும், செலவினம் எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது என்பதும் கேள்வியாக எழுப்பப்பட்டது.
ஜூன் மாதத்தில் நாங்கள் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில், 2024-25 மற்றும் 2025-26 என கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் வளர்ச்சி 8 சதவீதத்திற்கு குறைவாக இருக்கும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாகக் கூறியிருந்தோம்.
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அதே சமயம், முந்தைய அரசு பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளில் 19 சதவீத வளர்ச்சி விகிதத்தை கருத்தில் கொண்டிருந்தது. இந்த வளர்ச்சி விகிதத்தை அடைய முடியாது என்றும், வழக்கமான வணிகச் சூழலில், 12 சதவீதம் மீதான மிதமான வளர்ச்சி மட்டுமே சாத்தியம் என்றும், நாங்கள் ஏற்கனவே வெள்ளை அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தோம்.
நமது அரசு, ஒன்றிய அரசின் VB-GRAM திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக ரூ.12,643 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. தமிழ்நாடு மின்வாரியத்திற்கு 200 யூனிட் வரை மின்சாரக் கட்டணச் சலுகை உள்ளிட்டவற்றுக்கு ரூ.5,000 கோடி, நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி மாற்றம் என்ற தலைப்பின் கீழ் ரூ.18,000 கோடி கூடுதல் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இடைத்தரகர்கள் மூலம் வீணாகச் சென்ற பணம் மற்றும் திட்ட அனுமதிகளில் நடைபெற்று வந்த முறைகேடுகள் ஆகியவை தடுக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுநலச் சேவைகளுக்கான செலவினங்களைக் குறைத்து, பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக வருவாய் செலவின தலைப்பில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்வி உள்ளிட்ட துறைகளுக்கான ஒதுக்கீடுகள் திருத்தப்பட்ட வரவு-செலவு மதிப்பீடுகளில் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுவது தவறானது. இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை என்பது பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ள அரசு தயாரிக்கும் மதிப்பீடுகளே தவிர, அது உண்மையான செலவினத்தை பிரதிபலிப்பதல்ல.
கடந்த நிதியாண்டான 2025–26-ல் பள்ளிக்கல்வித் துறையின் உண்மையான செலவினம் ரூ.42,351 கோடியாக இருந்தது. 2026–27-ம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால மதிப்பீடு ரூ.48,531 கோடியாகும். இது கடந்த நிதியாண்டின் உண்மையான செலவினத்தைவிட ரூ.6,180 கோடி அதிகமாகும்" என்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.