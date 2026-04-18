கொங்கு மண்டலத்தை மீண்டும் கைப்பற்றுவோம்: கோவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி

தமிழ்நாட்டை திமுக ஆட்சி செய்து வந்தாலும், கோவையை அதிமுக தான் ஆட்சி செய்து வருவதாக இபிஎஸ் குறிப்பிட்டார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 10:49 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை போல வரும் தேர்தலில் கொங்கு மண்டலத்தை முழுமையாக கைப்பற்றுவோம் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதியாக தெரிவித்தார்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் போட்டியிடும் 21 வேட்பாளர்களை ஆதரித்து கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் இன்று மாலை தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பிரதமர் மோடி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய இணையமைச்சரும், அவிநாசி தொகுதி பாஜக வேட்பாளருமான எல்.முருகன், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, எஸ்.பி.வேலுமணி, வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

குடும்ப ஆட்சிக்கு எதிரான தேர்தல்

கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், “இன்று இந்தியாவே கோவையைத் திரும்பிப் பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறது. இது தமிழகத்தில் நடக்கும் தேர்தல். தமிழகத்தை சுரண்டிப் பிழைத்துக் கொண்டிருக்கும் குடும்பத்துக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கும் தேர்தல். குடும்ப ஆட்சி, வாரிசு அரசியலுக்கு முடிவு கட்டும் தேர்தல். ஊழல் நிறைந்த மக்கள் விரோத ஆட்சி அகற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட தலைவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தீயசக்தி திமுக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தோற்றுவித்தார். அதன்பின் அம்மா சிறப்பான ஆட்சி கொடுத்தார்கள். பிரதமர் மோடி அவர்கள் உலகத் தலைவர்களால் பாராட்டும் அளவுக்கு இந்திய நாட்டின் பெருமையை உயர்த்திப் பிடித்தவர். நம் நாட்டை எத்தனையோ பிரதமர்கள் ஆண்டுள்ளனர். ஆனால் இந்தியா நாட்டிற்கு பிரதமர் மோடி வந்தபின்னரே பெருமை அதிகரித்துள்ளது. இரவு, பகல் பாராமல் உழைக்கும் தலைவர் மோடி. அதிமுக, பாஜக, பாமக, அமமுக மற்றும் பல கட்சிகள் இணைந்து அற்புதமான வெற்றிக் கூட்டணி அமைந்துள்ளது.

கோவை அதிமுகவின் கோட்டை

கடந்த தேர்தலில் கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள 21 தொகுதிகளில் 17 இடங்களை வென்றோம். இந்த முறை அனைத்து தொகுதிகளையும் நிச்சயம் வெல்வோம். அதுவும் கோவை மாவட்டம் அதிமுகவின் கோட்டை. 2021-இல் 10க்கு 10 வென்றோம். ஒரு இடம் கூட திமுகவுக்குக் கிடைக்கவில்லை, திமுக ஆட்சி செய்தாலும் கோவையில் ஆட்சி செய்தது அதிமுக தான். அதிமுக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 210 இடங்களை வெல்லும்.

வாரி வழங்கிய பிரதமர் மோடி

ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரி கொடுத்தவர் மோடி. கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர் ஒன்றாக இணைந்து இந்த கூட்டம் நடக்கிறது. ஊட்டி, திருப்பூரில் இரண்டு மருத்துவக் கல்லூரி கொடுத்தது மத்திய அரசு. திமுகவால் ஒரு மருத்துவ கல்லூரி கூட கொண்டுவர முடியவில்லை. அதுமட்டுமில்லாமல் 68 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள், 21 அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், 4 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், 7 அரசு சட்டக் கல்லூரிகள், 4 அரசு வேளாண்மைக் கல்லூரிகள், 5 அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்வி ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் என பல கல்லூரிகளைத் திறந்து, அடித்தட்டு மக்களும் குறைந்த செலவில் உயர்கல்வி படிக்கும் சூழ்நிலையை உண்டாக்கினோம்.

தமிழ்நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் மூலைமுடுக்கெல்லாம் கஞ்சா கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுவிட்டது. சிறுமிகள் முதல் மூதாட்டிகள் வரை பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. இந்த தேர்தல் திமுகவை வீழ்த்தும் தேர்தல். அதிமுக ஆட்சி அமைந்த மூன்றே மாதத்தில் கஞ்சா ஒழிக்கப்படும். போதையில்லா மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம். மத்திய அரசிடம் இருந்து தேவையான நிதி, திட்டம் பெற்று தமிழ்நாட்டை நம்பர் ஒன் மாநிலமாக உருவாக்குவோம்" என்றார்.

