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தலைமைக்கு எதிராக மீண்டும் போர்க்கொடி - வேறு மாவட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களில் பங்கேற்க முடியாது என எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் அறிவிப்பு

அதிமுக எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் ஆதரவாகவும், உறுதுணையாகவும் இருப்போம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 5:29 PM IST

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சென்னை: வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெறும் அதிமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க மாட்டோம் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் கூட்டாக அறிவித்துள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுமான நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆகியோர் கூட்டாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இன்று (ஆக.13) மீண்டும் கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

அதில், "தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிமுக சார்பில் கர்நாடக அரசு, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, மேகதாதுவில் தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில் அணைக்கட்ட தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதைக் கண்டித்தும், தமிழகத்தில் புதியதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்தப்படி விவசாயிகள் பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யாமல் சில விதிமுறைகள் விதித்துள்ளதைக் கண்டித்தும், அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு எங்கள் முழு ஆதாவை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இருப்பினும், அதிமுக பொதுச்செயலாளர், வருவாய் மாவட்டங்களில் தலைமையேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னின்று நடத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் நத்தம் விஸ்வநாதன், தேனி மாவட்டம் எஸ்.பி.வேலுமணி, சேலம் மாவட்டம் பி.தங்கமணி, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கே.பி.அன்பழகன் என அவரவர் சொந்த மாவட்டங்களில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னின்று தலைமை ஏற்று நடத்துவதைத் தவிர்த்து, வேண்டுமென்றே வேறு மாவட்டங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இது முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாக இல்லை. ஏற்கனவே, கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கட்சிப் பொறுப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் அவரவர் வகித்த மாநில, மாவட்ட உள்ளிட்ட கட்சிப் பொறுப்புகளை மீண்டும் திரும்ப வழங்கப்படும் என பொதுச்செயலாளர் உறுதியளித்தார்.

ஆனால், அதன்படி மீண்டும் கட்சிப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படவில்லை. புதிய கட்சிப் பொறுப்புகளில் நியமனம் செய்து அதிமுக பொதுச்செயலாளராகிய தாங்கள் வெளியிட்ட அறிவிப்பை, நாங்கள் யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது.

எங்களுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே, வகித்து வந்த கட்சிப் பதவிகள் திரும்ப வழங்க வேண்டும் என எழுத்து மூலம் எங்கள் நிலைபாட்டினை தங்களுக்கு தெரிவித்தும், அதற்கு தாங்கள் எந்த பதிலும் இல்லாமல் வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தி வருகின்றீர்கள்.

இந்த சூழ்நிலையில் தாங்கள் தற்போது, அதிமுக சார்பில் நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு தலைமையேற்று நடத்த எங்களது சொந்த மாவட்டத்தை விடுத்து, வேறு மாவட்டங்களுக்கு நியமித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர்களின் விசுவாசிகளை புறக்கணிக்கும் வகையில் இதுபோன்று அறிவிப்பு வெளியிடப்படுவதாக உள்ளது.

மேலும், தமிழக வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் 5 ஏக்கருக்குக் குறைவாக நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகள், கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற ரூ.75,000 வரையிலான வங்கி கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் எனவும், ரூ.75,000- க்கு மேல் கடன் பெற்ற விவசாயிகளின் வங்கி கடனில் 50% அதாவது ரூ.35,000 மட்டுமே தள்ளுபடி செய்ய தவெக அரசின் அறிவிப்பு ஏற்றுக்கொள்ளதக்கதல்ல. பாகுபாடின்றி அனைத்து விவசாயிகள் பயிர்கடனை தள்ளுபடி செய்ய தவெக அரசு முன் வரவேண்டும்.

மேலும் கர்நாடகா, மேகதாதுவில் அணைக்கட்டும் பிரச்சனை மற்றும் காவிரியில் நமக்குரிய பங்கு நீரை பெற்றிடவும், தமிழகத்தின் ஜீவாதார உரிமைகளை காக்க எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர்களின் வழியில் அதிமுக எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் என்றென்றும் ஆதரவாகவும், உறுதுணையாகவும் இருப்போம். இதில் மாறுபட்ட கருத்து வேறுபாடு எதுவுமில்லை.

எனவே, அதிமுக சார்பில் நடைபெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நாங்கள் முழு ஆதரவு அளிக்கின்றோம். அதேசமயம் வேறு மாவட்டங்களில் சென்று கலந்து கொள்ள இயலாது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்" இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

எஸ்பி வேலுமணி
எடப்பாடி பழனிசாமி
ADMK PARTY
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