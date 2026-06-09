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புதிய வக்ஃப் வாரிய சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தமாட்டோம்- அமைச்சர் ஷாஜகான் உறுதி

ஹஜ் புனித பயணம் முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பியவர்களை அமைச்சர் ஷாஜகான் விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார்.

அமைச்சர் ஷாஜகான் பேட்டி
அமைச்சர் ஷாஜகான் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 7:17 AM IST

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சென்னை: புதிய வக்ஃப் வாரிய சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தமாட்டோம் என்று அமைச்சர் ஷாஜகான் உறுதியளித்துள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய கடமைகளில் ஒன்று ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்வது. அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் ஏற்பாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான யாத்ரீகர்கள் சவூதி அரேபியாவின் மெக்காவுக்கு சென்று வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, நடப்பாண்டில் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சுமார் 6,295 யாத்ரீகர்கள் புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர்.

தற்போது புனித ஹஜ் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மதீனாவில் இருந்து சவூதி அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் மூலம் தமிழ்நாடு குழு சென்னை திரும்பத் தொடங்கியுள்ளது. 417 பயணிகள் கொண்ட முதல் குழுவினர் சென்னை திரும்பினர். அவர்களை சென்னை மீனம்பாக்கம் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் மற்றும் ஹஜ் கமிட்டியினர் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

ஹஜ் பயணிகளுக்கு வரவேற்பு
ஹஜ் பயணிகளுக்கு வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ஷாஜகான், "நடப்பாண்டில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் சுமார் 6,295 பேர் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர். ஹஜ் பயணிகள் வசதிக்காக சென்னை விமான நிலையம் அருகே ரூ.40 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும், ஹஜ் இல்லம் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு செயல்பாட்டிற்கு வரும். அதற்குத் தகுந்தாற்போல் ஹஜ் இல்லம் கட்டுமான பணிகளைத் துரிதப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது.

புதிய வக்ஃப் வாரிய சட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே அரசு செயல்படுத்தவில்லை. இப்போது இந்த அரசும், வக்ஃப் வாரிய சட்டத்தை அமல்படுத்தாது. இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் புதிய வக்ஃப் வாரிய சட்டம் அமல்படுத்தப்படவில்லை. அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை அமல்படுத்தவில்லை. இனிமேலும் அமல்படுத்தபடமாட்டாது. புதிய சட்ட விதிப்படி இஸ்லாமிய அல்லாத ஒருவர், வக்ஃப் வாரியத்தில் உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுவதை தமிழ்நாட்டில் இதுவரை அமல்படுத்தப்படவில்லை.

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உமித் போர்டில் வக்ஃப் சொத்துக்களை பதிவேற்றம் செய்ய பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கிறது. வக்ஃப் சொத்துகளை பதிவேற்றம் செய்யும் காலக்கெடும் நிறைவடைந்த நிலையில், அதை மறுபரிசீலனை செய்யவும் காலக்கெடுவை மேலும் நீடிக்கவும் மத்திய அரசிடம் கேட்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது குறித்து தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன". இவ்வாறு அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிகழ்வின் போது ராமநாதபுரம் எம்.பி. நவாஸ் கனி, தமிழ்நாடு ஹஜ் கமிட்டியினர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

அமைச்சர் ஷாஜகான் உறுதி
WAQF BOARD ACT
TAMIL NADU
HAJ YATRA
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