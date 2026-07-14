கோயில் நிலத்தில் ஒரு அங்குலம் கூட யாருக்கும் விட்டுத்தரமாட்டோம் | அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி
பழனி கோவில் நிலத்தை பதிவு செய்ததில் தவறு நடந்தது உண்மைதான். அதில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தார்.
Published : July 14, 2026 at 8:33 PM IST
சென்னை: கோயில் நிலத்தில் ஒரு அங்குலம் கூட யாருக்கும் விட்டுத்தரமாட்டோம் என்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி அளித்துள்ளார்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் ஆகியோர் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது, அமைச்சர் ரமேஷ் பேசுகையில், "பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலம் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் தகவல்கள் அனைத்தும் பொய்யானவை. கோவில் நிலங்களை பாதுகாப்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை எனது உறவினர் 2 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியதாக திட்டமிட்டு அவதூறு பரப்பப்படுகிறது. அப்படி எனக்கு உறவினர் யாரும் இல்லை; எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் அரசின் மீது களங்கம் சுமத்த முயற்சி நடைபெறுகிறது.
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பழனி கோயிலுக்குச் சொந்தமான நிலத்தைப் பதிவு செய்யக்கூடாது என்று கடந்த 2025 செப்டம்பர், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களிலும், 2026 ஜூலை 2-ஆம் தேதியும் பழனி கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், சார்பதிவாளர் மற்றும் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு பலமுறை கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கடந்த மார்ச் 17ஆம் தேதி போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை பதிவு செய்ய முயற்சி நடந்தபோது, ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி ரிஃப்யூசல் ஸ்லிப் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் தனிநபர், நீதிமன்றத்தை அணுகி ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி உத்தரவு பெற்றுள்ளனர். அந்த உத்தரவில் ஆவணங்கள் முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே பதிவு பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது.
அதன் பிறகு ஜூலை 3-ஆம் தேதி மீண்டும் பதிவு செய்ய முயற்சி நடந்த நிலையில், கோவில் நிர்வாகம் மீண்டும் எதிர்ப்பு கடிதம் அளித்ததால் பதிவு நிலுவையில் வைக்கப்பட்டது. பின்னர் ஜூலை 6-ஆம் தேதி கூடுதல் பொறுப்பாக வந்த சார்பதிவாளர், முந்தைய பின்னணியை அறியாமல் பதிவு செய்துள்ளார். அது தெரியவந்ததும் உடனே பதிவை ரத்து செய்வதற்கான அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த விவகாரத்தில், சம்பந்தப்பட்ட சார்பதிவாளர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார். அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பதிவு செய்ய முயன்ற தனியார் தரப்பினருக்கும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு காவல்துறை விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. கோவில் தரப்பும் நீதிமன்ற வழக்கில் ஒரு தரப்பாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், நிலத்தை மீட்பதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை," என்று அமைச்சர் ரமேஷ் கூறினார்.
மேலும் அவர், "கரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கோவில் நிலங்கள், ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு பட்டாவாக வழங்கப்பட்டதாக தவறான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. கடந்த 1963–67-ஆம் ஆண்டுகளில் அமல்படுத்தப்பட்ட இனாம் ஒழிப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படையில், பல ஆண்டுகளாக விவசாயம் செய்து வந்த உரிமையாளர்களுக்கு சட்டப்படி பட்டா வழங்கப்பட்டது. அவர்கள் கடந்த 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த நிலங்களில் வசித்து வருகின்றனர்.
ஆனால், என் மீதும், என் உறவினர்கள் மீதும் ஆதாரமின்றி அவதூறு பரப்பும் யூடியூப் சேனல்கள், சமூக வலைத்தள கணக்குகள் மற்றும் சில ஊடகங்கள் மீது சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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கோவில் நிலங்களைப் பொறுத்தவரை ஒரு அங்குலம் நிலத்தைக் கூட யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கமாட்டோம். அதே நேரத்தில், சட்டப்படி உரிமை பெற்ற மக்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதுகாக்கப்படும். தவறு செய்தவர் யாராக இருந்தாலும், எந்தத் துறையைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, வணிகவரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் கூறுகையில்,"பழனி கோயில் நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்த அலுவலரிடம் விசாரித்தோம். அவர், பழனி கோயில் நிலத்தின் பழைய வரலாறு தெரியாமல், நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் பத்திரப்பதிவு செய்ததாக தெரிவித்தார். அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பழனி கோவில் தொடர்புடைய நிலத்தை பத்திரப் பதிவு செய்ததில் தவறு நடந்தது உண்மைதான். அதில் தொடர்புடையவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.