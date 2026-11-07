'சண்டியர்' படத்தை தமிழகத்தில் வெளியிட அனுமதிக்க மாட்டோம் - கிருஷ்ணசாமி எச்சரிக்கை
சண்டியர் என்ற பெயரில் திரைப்படத்தை எடுக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்; படப்பிடிப்பு நடத்தவும், திரைப்படம் வெளியிடவும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் என்று கிருஷ்ணசாமி எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
Published : November 7, 2026 at 8:09 PM IST
கோவை: கமல்ஹாசன் தனது புதிய திரைப்படத்திற்கு மீண்டும் 'சண்டியர்' எனப் பெயர் சூட்டியுள்ளதற்கு புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். அந்தப் படத்தைத் தொடங்கவோ, தமிழகத்தில் வெளியிடவோ அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். கமல்ஹாசனின் புதிய திரைப்படம் குறித்து பேசிய அவர், கடந்த 2003-ஆம் ஆண்டு இதே 'சண்டியர்' என்ற பெயர் அறிவிக்கப்பட்டபோது, தென் தமிழகத்தில் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவிடம் புகார் அளித்ததையடுத்து படத்தின் பெயர் மாற்றப்பட்டது.
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தற்போது 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அதே பெயரைப் பயன்படுத்துவது சமூகத்தில் சாதி ரீதியான மோதல்களை உருவாக்கும் வகையில் உள்ளது. நடிகராக இருந்த கமல்ஹாசன் தற்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும், அரசியல் கட்சித் தலைவராகவும் இருப்பதால் சமூகப் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும்.
மேலும், சாதி வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படுவதாகப் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்ட ஒருவர், சாதி மோதல்களைத் தூண்டும் வகையிலான பெயர்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
ஏற்கெனவே நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தின் பெயரை மீண்டும் அனுமதித்தது தவறு. 'சண்டியர்' திரைப்படத்தின் பெயரை மாற்ற வேண்டும். இது தொடர்பாக தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை அணுகி புகார் அளிக்க உள்ளோம். இந்தப் பெயரில் திரைப்படத்தை எடுக்க அனுமதிக்க மாட்டோம்; படப்பிடிப்பு நடத்தவும், திரைப்படம் வெளியிடவும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம்" என்றார்.