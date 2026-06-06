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மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை அனுமதிக்க மாட்டோம்; அமைச்சர் செங்கோட்டைன் உறுதி

பொதுமக்கள் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கும் நிலையை மாற்றி, எங்கு குழாயைத் திறந்தாலும் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கின்ற மாதிரியான சூழலை உருவாக்குவதே அரசின் லட்சியம் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

தனியார் பள்ளி சார்பில் நடைபெற்ற மரம் நடும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்ட தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
தனியார் பள்ளி சார்பில் நடைபெற்ற மரம் நடும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொண்ட தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 6:04 PM IST

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ஈரோடு: மேகதாதுவில் கர்நாடகா அரசு அணைக் கட்டுவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம் அருகே உள்ள மொடச்சூர் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளி சார்பில் மரம் நடும் விழா இன்று (ஜூன் 06) நடைபெற்றது. இதில், தமிழக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கலந்து கொண்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "1972 முதல் இன்று வரை காவிரி நீருக்காகவும், மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டக் கூடாது என்பதற்காகவும் நாம் தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். காவிரியின் ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட கர்நாடக அரசு தடுத்துவிடக் கூடாது, அனைத்து நீரும் தமிழகத்துக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே முதலமைச்சரின் கனவாக உள்ளது.

குறிப்பாக, இதில் எந்த குறைபாடும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதிலும் அவர் கவனமாக உள்ளார். ஆகையால், மேகதாது அணையை தடுக்க சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், அணைக் கட்டுமானத்தைத் தடுக்கும் விதமான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் பிரதமரிடம் கூறியுள்ளார்.

அத்துடன், மேகதாது அணை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் மோடியிடம் சில தெளிவான தகவல்களை கூறியுள்ளார். ஆனால், அது என்ன என்பது வெளியில் சொல்ல முடியாது. உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக உள்ளது, நாங்களும் தெளிவாக உள்ளோம். எந்த காலகட்டத்திலும் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை அனுமதிக்க மாட்டோம். சட்டரீதியாக தடுப்போம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பவானிசாகர், ஆழியாறு, தாமிரபரணி உள்ளிட்ட அனைத்து அணைகளும், நீர்நிலைகளும் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலும் அரசு கவனமாக உள்ளது. சாக்கடை நீர் மற்றும் கழிவுநீர் நேரடியாக நீர்நிலைகளில் கலப்பதைத் தடுத்து, சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் மட்டுமே செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் விரைந்து எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக, பொதுமக்கள் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கும் நிலையை மாற்றி, எங்கு குழாயைத் திறந்தாலும் சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்கின்ற மாதிரியான சூழலை உருவாக்குவதே இந்த அரசின் லட்சியமாகும். இத்திட்டத்தை அரசு நிறைவேற்றி வருகிறது.

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மேலும், சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு காரணமாக 18 சதவீதம் பேருக்கு புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதைத் தடுக்கும் நோக்கில், விவசாய சங்கங்களின் ஒத்துழைப்போடு, நாள் ஒன்றுக்கு 40 லட்சம் லிட்டர் கழிவு நீரை வெளியேற்றி வந்த சாய பட்டறைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சாயப்பட்டறைகள் அமைப்பதற்கோ அல்லது கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கோ அரசு அனுமதி வழங்காது" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், ஒவ்வொரு துறையின் சார்பாகவும் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய வளர்ச்சிப் பணிகள் குறித்தும், அதற்கான புள்ளிவிவரங்கள் குறித்தும் விரிவாக ஆராயப்பட்டது. இப்பணிகளை விரைந்து செயல்படுத்த முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அத்துடன், அனைவருக்கும், அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கோடும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையிலும் இந்த அரசு செயல்பட்டு வருகிறது" என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.

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