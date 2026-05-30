'கண்ணியமானதாக டாஸ்மாக்கை நடத்துவோம்' - அமைச்சர் விக்னேஷ் பேச்சு
ஊழியர்களுக்கு படிப்படியாக ஊதிய உயர்வு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்தார்.
Published : May 30, 2026 at 1:43 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவை போல் ஒரு கண்ணியமான துறையாக டாஸ்மாக்கை நடத்துவோம் என்று அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூரில் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷை நேரில் சந்தித்து டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தனர்.
அப்போது டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ், "பார் நடத்துபவர்களை எந்தெந்த இடத்தில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்பது தெரியும். மதுவிலக்குத் துறை தான் இருப்பதிலேயே புறக்கணிகப்பட்ட, ஒதுக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்டத் துறையாக இருக்கிறது. டாஸ்மாக் துறையை ஏளனமாக பார்க்கிறார்கள். எனக்கே இப்படி என்றால் உங்கள் குழந்தைகள் எனது தந்தை டாஸ்மாக்கில் வேலை செய்கிறார் என சொல்வது எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கும்?
டாஸ்மாக் ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் நோக்கம், கள்ளச் சாராயத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதே. மக்கள் வேறு பாதையில் சென்று விடக் கூடாது என்பதற்காக தான். வருவாய் மட்டும் என்பது நோக்கம் அல்ல.
23 ஆண்டுகளாக டாஸ்மாக் என்றாலே சம்பாதிப்பதற்கும், தவறு செய்வதற்கு மட்டும் தான் மாற்றி விட்டனர். ரூபாய் 10 பாட்டிலுக்கு வாங்கினாலும், அந்த பாட்டிலில் இருந்து 1 ரூபாய் அல்லது 1.50 ரூபாய் உங்களுக்கு வரும். மற்றவை வேறு யாருக்கோ செல்கிறது.
அமைச்சரான எட்டு நாட்களில் நிறைய விஷயங்கள் படித்திருக்கிறேன். குறிப்பாக, டாஸ்மாக் உருவானது முதல் அப்போதைய டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தற்போதைய செயல்பாடுகள் குறித்து நன்றாகப் படித்துள்ளேன்.
மற்றவர்களுக்கு சம்பாதித்து கொடுத்து விட்டு கெட்ட பெயரை வாங்குவது நீங்கள் தான். அதனால் தான் முதலில் பாட்டிலுக்கு ரூபாய் 10 வாங்குவதை ஒழிக்க வேண்டும். தவறுகளை எல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார். ஊழியர்களுக்கு படிப்படியாக ஊதிய உயர்வும் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மதுவிற்கு அடிமையானது போல, நமது ஆட்கள் சில விஷயங்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கின்றனர். அவர்களையும் மீட்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அது நிச்சயம் நடக்கும். அரசுக்கு வருவாய் மட்டுமல்ல, ஒரு கண்ணியமான துறையாக கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவைப் போல சக தொழிலாளர்கள் பார்க்கும் வகையில் டாஸ்மாக் துறையைச் செயல்படுத்துவோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிகழ்வின்போது, டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர்கள், டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.