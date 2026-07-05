மேகதாது அணை கட்டப்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த எந்த எல்லைக்கும் போவோம் - அன்புமணி ராமதாஸ் எச்சரிக்கை
மேகதாது அணை கட்டுவதைத் தடுத்து நிறுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமர் மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து வலியுறுத்த வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : July 5, 2026 at 11:22 AM IST
தஞ்சாவூர்: மேகதாது அணை கட்டப்படுவதைத் தடுத்து நிறுத்த எந்த எல்லைக்கும் போவோம், தமிழகத்தில் லட்சக்கணக்கான வீரப்பன்களை தயார் செய்வோம் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசமாக பேசியுள்ளார்.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாதுவில் கர்நாடக அணை கட்டும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்தும் வகையிலும், அணை கட்டப்பட்டால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்படும் விளைவு குறித்து விவசாயிகள், வணிகர்கள், அரசியல் கட்சியினர், பொதுமக்கள் ஆகியோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விழிப்புணர்வு நடைப்பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்.
காவிரி நீர் தமிழக எல்லைக்கு வரும் பில்லிகுண்டுலு பகுதியில் இருந்து ஜூலை 1-ம் தேதி நடைபயணத்தை தொடங்கிய அவர் தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி வழியாக நேற்று தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்திற்கு வருகை தந்தார்.
கும்பகோணத்தில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து எடுத்துரைக்கும் துண்டு பிரசுரங்களை கொடுத்து, நடைபயணம் மேற்கொண்டார். அதனைத்தொடர்ந்து, காந்தி பூங்காவில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்புரையாற்றிய அவர், கர்நாடகா மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதைத் தடுத்து நிறுத்த ஒரு வீரப்பன் இல்லை, லட்சக்கணக்கான வீரப்பன்களை தயார் செய்வோம், எந்த எல்லைக்கும் போவோம் என ஆவேசமாக பேசினார்.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், “கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் தலைமையில் அங்குள்ள அனைத்து கட்சியினர், மக்கள் பிரதிநிதிகளுடன் பிரதமர், மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆகியோரை நேரில் சந்தித்து அணை கட்ட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தினர்.
எந்த எல்லைக்கும் போவோம் - அன்புமணி ராமதாஸ் ஆவேசம்#pmkanbumaniramadass | #mekedatudam | #veerappan | #kumbokonam | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/svXCAowwaX— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 5, 2026
ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிளின் எந்த எம்.எல்.ஏக்களை எவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்கலாம் என்ற குதிரை, கழுதை, யானை, ஒட்டக பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது மிகவும் அசிங்கம்.
கர்நாடகா காவிரியில் புதிய அணை கட்டினால், தமிழகத்தில் 8 கோடி மக்களில் 5.5 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். 38 மாவட்டங்களில் 30 மாவட்டங்கள் காவிரி நீரை நம்பிதான் இருக்கின்றன. இந்த பிரச்சனையின் முக்கியத்துவம் அறிந்து அதற்கேற்ப விரைந்து செயல்பட வேண்டும்.
அணை கட்டும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில், பல்வேறு விதமான வழக்குகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடுக்க வேண்டும். வனப்பகுதியில் சுமார் 12,500 ஏக்கரை அழித்து அணை கட்ட கர்நாடகா முயல்கிறது. அதற்கு எதிராக வனப்பகுதி அழிப்பு, வனவிலங்குகளை அங்கிருந்து விரட்டப்படுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதமான வழக்குகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடர வேண்டும்.
தமிழகத்தில் ஒரு வீரப்பன் போனாலும், லட்சக்கணக்கான வீரப்பன்களை நாங்கள் தயார் செய்வோம், மேகதாது அணையை தடுத்து நிறுத்த எந்த எல்லைக்கு போவோம்," என்று அன்புமணி ஆவேசமாக கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "1974இல் கர்நாடகாவில் காவிரியை நம்பியுள்ள சாகுபடி பரப்பளவு 6.8 லட்சம் ஏக்கராக இருந்தது, அப்போது தமிழகத்தில் 29 லட்சம் ஏக்கராக இருந்தது. இன்று கர்நாடகாவில் 25 லட்சம் ஏக்கராக உள்ளது, இங்கு சாகுபடி பரப்பளவு 20 லட்சம் ஏக்கராக குறைந்துவிட்டது. இதுவே மேகதாது அணை கட்டுப்பட்டுவிட்டால், தமிழகத்தில் இந்த பரப்பளவு 10 லட்சம் ஏக்கராக குறையும்” எனவும் அவர் எச்சரித்தார்.
அத்துடன், "சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்போது, மேகதாது அணை கட்டுவதை ஏன் தடுக்க முடியாது என கேள்வி எழுப்பிய அவர், கர்நாடகாவில் வருகிற 2028இல் தேர்தல் என்பதால், ஒன்றிய பாஜக அரசு அங்கு ஆட்சியை பிடிக்கதான் முயற்சி செய்யுமே தவிர, நமக்கு ஆதரவாக செயல்படாது.
தற்போதைய கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவக்குமாரின் தொகுதியான மாண்டியா மாவட்டம், கனகபுரம் தொகுதியில்தான் மேகதாது வருகிறது. அங்கு அணை கட்ட முயற்சிப்பதன் மூலம் அவர் அங்கு எளிதாக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைக்கலாம் என முயன்று வருகிறார்.
எனவே, தமிழக அரசு விரைந்து அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளை அழைத்துக் கொண்டு டெல்லி சென்று அணை கட்டுவதை தடுக்க பிரதமர் மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து வலியுறுத்த வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அங்கு போராட்டம் நடத்தவும் தயங்க கூடாது” என்று அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தினார்.