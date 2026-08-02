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அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது அவதூறு வழக்கு தொடருவோம் - திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் எச்சரிக்கை

அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் காவிரி பிரச்சனை குறித்து தெரியாது. காவிரி நீருக்காக கருணாநிதி எழுதிய கடிதங்களை எடுத்துப் படியுங்கள் என்று திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் பேட்டி
திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 6:22 PM IST

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சென்னை: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மீது அவதூறு வழக்கைத் தொடரவுள்ளோம்; மேகதாது அணை விவகாரத்தில் திமுக முன்வைத்துள்ள கேள்விகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு 24 மணி நேரத்தில் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

'திமுகவின் சொல்வதைதான் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார் கேட்கிறார்' என்று தமிழக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று கூறியுள்ளார். மேகதாது அணை பிரச்சனை உச்சத்தில் இருக்கும்போது அமைச்சர் இவ்வாறு கூறியுள்ளது தமிழக அரசியலில் புயலை கிளப்பி உள்ளது.

இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏவும், வழக்கறிஞர் அணியின் இணைச் செயலாளருமான பரந்தாமன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "காவிரி நீருக்காக போராடியவர் கருணாநிதி. ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வாய்க்கு வந்தபடி பல அவதூறுகளைப் பேசியிருக்கிறார். அண்ணா மற்றும் கருணாநிதி குறித்து அவதூறாகப் பேசும் யாரையும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் சும்மாவிடாது. இன்று காலை எங்களுடைய வழக்கறிஞர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளோம். சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் மீது அவதூறு வழக்கு தொடர உள்ளோம். நிர்மல் குமார் எத்தனை வண்ண உடைகளை மாற்றினாலும், அவரின் அடையாளம் காவிதான்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "இப்போது அறிவுஜீவி மாணிக்கம் தாகூர் ஒரு பேட்டி கொடுத்துள்ளார். அதில், 'தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் ஒரே கருத்தில் இல்லை' என்று கூறியிருக்கிறார். 'இவர்களுக்கெல்லாம் அரசியல் செய்வதில்தான் அக்கறை இருக்கிறது. தண்ணீர் பெற்றுத் தருவதில் அக்கறை இல்லை' என்று கூறுகிறார். அக்கறை பற்றி யார் பேசுவது? நேற்று ஒருவர் டெல்லியில் இருந்து இங்கே வந்து பேசினாரே. காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை குறித்து பேசுவதற்கு ராகுல் காந்திக்கு தைரியம் இருந்ததா? அதை எழுதிக் கொடுக்க உங்களுக்கு துணிச்சல் இருந்ததா?' என்று பரந்தாமன் கேள்வி எழுப்பினார்.

அத்துடன், "மேகதாது விவகாரத்தில் திமுக மூன்று கேள்விகளை முன்வைக்கிறது. இன்னும் 24 மணி நேரத்தில் இந்த அரசாங்கம் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். முதலாவது கேள்வி: எங்களுடைய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சட்டமன்றத்தில் பேசிய பிறகும், சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகும், இன்று வரை மேகதாது அணை கட்டுவதைத் தடுப்பதற்காக தீர்ப்பாயம் அமைக்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்?

இரண்டாவது கேள்வி: முதலமைச்சர் கோட்டையில் அதிகாரிகளுடன் காவிரி நதிநீர் பிரச்சினை குறித்து ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறினார்கள். அந்த ஆலோசனையின் விளைவு, முடிவு என்ன? அதை பொதுமக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.

மூன்றாவது கேள்வி: முதலமைச்சர் கர்நாடகாவிற்கு செல்ல இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த பயணம் தொடர்பாக நீங்கள் அனுப்பிய கோரிக்கை கடிதத்தை பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும்.

ஏனெனில், விவசாயத்துறை அமைச்சர் ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு விதமாகப் பேசுகிறார். ஆனால் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சரோ, 'முதலமைச்சரிடமிருந்து வரக்கூடிய தகவல்தான் அவருடைய உறுதியான திட்டம்' என்கிறார்.

ஒரு முதலமைச்சர் கர்நாடகாவிற்கு செல்கிறாரா, இல்லையா என்பதைக் கூட வெளிப்படையாக அறிவிக்க முடியாத அரசாங்கம், வாய்க்கு வந்தபடி பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. நிர்மல் குமார் போன்றவர்கள் அரசின் நிலைப்பாட்டை நாகரிகமாக பேச வேண்டும். வாய்க்கு வந்தபடி பேசினால், உங்கள் வாயை எப்படி மூட வைப்பது என்று திமுகவுக்கு தெரியும். நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனை பற்றி தெரியாது. கருணாநிதி காவிரி நதிநீருக்காக எழுதிய கடிதங்களை எடுத்துப் படியுங்கள்" என்று பரந்தாமன் காட்டமாக கூறினார்.

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TAGGED:

திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
CAUVERY ISSUE
TVK GOVERMENT
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