மூன்றே மாதங்களில் கஞ்சா இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்குவோம்; சிவகாசியில் ஈபிஎஸ் சூளுரை
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், அனைத்து குடும்ப தலைவிகளுக்கும் மாதம் 2 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வழங்கப்படும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.
Published : March 31, 2026 at 8:57 PM IST
சிவகாசி: தமிழகத்தில் ஆட்சிக்கு வந்ததும், மூன்றே மாதத்தில் கஞ்சாவை ஒழிப்போம் என்று சிவகாசியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
சிவகாசியில் போட்டியிடும் ராஜேந்திர பாலாஜி, திருச்சுழியில் போட்டியிடும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. ராஜவர்மன், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் களம் காணும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சந்திரபிரபா, விருதுநகரில் போட்டியிடும் கணேசன், அருப்புக்கோட்டையில் போட்டியிடும் சேதுபதி ஆகியோரை அறிமுகம் செய்து வைத்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது, "சிவகாசி என்றாலே ஞாபகம் வருவது பட்டாசு தொழில். சிவகாசி பட்டாசு உலகளவில் விற்பனையாகிறது. தீப்பெட்டி தொழிலும் இப்பகுதியில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. பட்டாசு தொழிலுக்கு நெருக்கடி வந்தபோது, 20 எம்.பி.க்கள் தம்பிதுரை தலைமையில், துறை அமைச்சரை சந்தித்து பட்டாசு விற்பனைக்கு தடை கூடாது என்று கோரிக்கை கொடுத்தோம்.
பட்டாசு தொழிலை காப்பாற்ற நீதிமன்றத்தில் வாதாடிய அரசு அதிமுக அரசு. இந்த தொழிலில் பல லட்சம் பேர், தீப்பெட்டி தொழிலில் பல்லாயிரம் பேர், விவசாயிகள் மற்றும் அச்சகத் தொழிலாளிகளும் உள்ளனர். மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் இந்தத் தொழில்கள் பாதுகாக்கப்படும். மேட்டூர் அணை உபரி நீரை கால்வாய் வெட்டி ஏரிகள் குளங்கள் நிரப்பி, வேளாண்மைக்கு தேவையான நீர் கொடுக்கும் திட்டம், காவிரி- குண்டாறு திட்டம். அந்த திட்டத்தை திமுக திட்டமிட்டு முடக்கியதில் இருந்தே திமுக விவசாயிகள் விரோத அரசு என்பது தெரிகிறது.
400 கோடி ரூபாயில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கொண்டு வந்து சாதனை படைத்தோம். அதனை திமுக ஸ்டிக்கர் ஒட்டி திறந்தது. திமுக ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகூட கொண்டுவரவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கொண்டுவந்தோம், இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கும் இது மாதிரியான வரலாறு கிடையாது. அம்மா இருக்கும்போது 6 மருத்துவக் கல்லூரி, ஆக மொத்தம் 17 மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டுவந்தோம்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவராக வேண்டும் என்பதற்காக 7.5% இடஒதுக்கீடு கொண்டுவந்து இன்று 3 ஆயிரம் பேருக்கு மருத்துவக் கல்வி கிடைக்கச் செய்தோம். அவர்களால் கல்விக் கட்டணம் செலுத்த முடியாது என்பதால், ஒரு ரூபாய் கூட செலவில்லாமல் அனைத்து கல்விக் கட்டணத்தை அரசே செலுத்தும் என்று அறிவித்தேன். இப்படி ஒரு திட்டமாவது திமுக செய்திருக்கிறதா?
தமிழகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் போதைப் பொருள் கிடைக்கிறது. மாத்திரை, சாக்லேட், திரவம் என பல ரூபத்தில் போதைப்பொருள் கிடைக்கிறது. இதனால் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதை தடுத்து நிறுத்த அதிமுக ஆட்சி மலர வேண்டும். அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மூன்றே மாதத்தில் கஞ்சா முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்த பேசிய அவர், "கடந்த தேர்தலின்போது திமுக 525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்தது. அதில் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை. இப்போது மீண்டும் அறிவிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். ஏற்கனவே பாக்கி இருக்கிறது, அதை நிறைவேற்றுங்கள் என்று மக்கள் கேட்கிறார்கள். கல்விக் கடன் ரத்து செய்யவில்லை, கேஸ் மானியம் கொடுக்கவில்லை, பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கவில்லை, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 150 நாளாக உயர்த்தவில்லை. புதிய அறிவிப்புகளை அனைத்தும் மக்களை ஏமாற்றும் அறிவிப்புகள்.
துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் சபரீசனும் 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழிக்கிறார்கள் என அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆடியோவில் சொன்னார். இரண்டே ஆண்டில் 30 ஆயிரம் கோடி என்றால், இந்த 5 ஆண்டில் எவ்வளவு கொள்ளை அடித்திருப்பார்கள்?
இந்தியாவில் ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட அரசு திமுக அரசுதான். 2021ம் ஆண்டு வரை ஒட்டு மொத்தமாக இருந்த கடன் ரூபாய் 4 லட்சத்து 85 ஆயிரம் கோடி, ஆனால் திமுகவின் ஐந்தாண்டுகளில் 5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி நம் எல்லோரையும் கடனாளியாக்கிவிட்டார்.
திமுக ஆட்சியின் வரிச்சுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் துன்பத்தை களைய அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் உதவித்தொகை 10 ஆயிரம் ரூபாய் வங்கியில் செலுத்தப்படும். திமுக ஆட்சியில் உரிமைத் தொகை உடனே கொடுக்கவில்லை, 28 மாதம் கழித்து, அதிமுகவின் அழுத்தம் காரணமாகவே கொடுத்தனர்.
சரியான நேரத்திற்கு பணிக்கு, படிக்கச் செல்ல ஏதுவாக, 5 லட்சம் மகளிர்க்கு அம்மா இரு சக்கர வாகனம் வாங்க, தலா 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் வாழ்வாதார உதவியாக 3 சிலிண்டர்கள் விலையின்றி வழங்கப்படும். பொங்கல் தொகுப்போடு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். பெண்களைப் போல இனி ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணம் இல்லாமல் பயணிக்கலாம்.
தீபாவளி தோறும் பெண்களுக்கு பட்டுச்சேலை வழங்கப்படும். ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் கோரிக்கைக்கு இணங்க, ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சங்கத்தில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு ஆட்டோ வாங்குவதற்கு 75 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் கொடுக்கப்படும். பட்டப்படிப்பு படித்து பதிவுசெய்த இளைஞர்களுக்கு மாதம் 2 ஆயிரம் ரூபாய், +2 வரை படித்தவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். புதிதாக 2 லட்சம் ரூபாய் வரை எந்தவித ஜாமீனும் இல்லாமல் கடன் வழங்கப்படும். மாற்றுத் திறனாளிகள் கூட்டுறவு சங்கத்தில் வாங்கிய கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும். அரிசியோடு இனி பருப்பு, எண்ணெய் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். 125 நாள் வேலைத்திட்டம் 150 நாளாக உயர்த்தப்படும்" என்றார்.