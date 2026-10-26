'கைது நடவடிக்கையை சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம்' - அன்பில் மகேஸ்
முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடியானதும் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் தன்னை போலீசார் கைது செய்துள்ளதாக அன்பில் மகேஷ் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 26, 2026 at 11:12 PM IST
சென்னை: தங்கள் மீதான கைது நடவடிக்கையை சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம் என முறைகேடு புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறி முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உள்ளிட்டவர்கள் மீது மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், அன்பில் மகேஷின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, சென்னை அமைந்தகரையில் அன்பில் மகேஷை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அன்பில் மகேஷை போலீசார் அழைத்து சென்றனர்.
அங்கு மருத்துவப் பரிசோதனை முடிந்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்பில் மகேஷ்,"காவல்துறை விசாரணைக்கு ஏற்கெனவே ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளோம். செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி 7 முதல் 8 மணி நேரம் வரை காவல்துறையினரின் கேள்விக்களுக்கு பதிலளித்தேன். முன்ஜாமீன் கேட்டு நீதிமன்றத்துக்கு நாங்கள் சென்றபோது, அரசு தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதங்கள் அனைத்தும் கதைகளாகவே இருக்கின்றன. நிச்சயமாக அவர்களால் குற்றம் நடைபெற்றதாக நிரூபிக்க முடியாது. முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடியானதும் உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில்தான் கைது செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கைச் சட்டரீதியாகச் சந்திப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன்பு அன்பில் மகேஷ் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் ஆஜராகி வாதிடுவதற்காக மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் வருகை தந்துள்ளார். அவருடன் திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கிரிராஜன் மற்றும் வழக்கறிஞர்களும் நீதிமன்றத்துக்கு வந்துள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாக கூறி பணம் வசூலித்ததாக தொடரப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில், ஏற்கெனவே மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.