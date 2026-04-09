ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தேவைப்பட்டால் விஜயை நாடுவோம்; சொல்கிறார் மத்திய அமைச்சர் அத்வாலே
தமிழகத்தில் இந்த கட்சிக்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு தொகுதி கூட ஒதுக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அது 18 இடங்களில் நட்பு ரீதியில் தனித்து போட்டியிடுகிறது.
Published : April 9, 2026 at 8:36 PM IST
கோவை: ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தேவைப்பட்டால் விஜய்யை நாடுவோம் என மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியக் குடியரசுக் கட்சி (RPI-A), மத்தியில் என்டிஏ (பாஜக) கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் இந்த கட்சிக்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு தொகுதி கூட ஒதுக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அது 18 இடங்களில் நட்பு ரீதியில் தனித்து போட்டியிடுகின்றது. இந்த நிலையில், இந்தியக் குடியரசுக் கட்சியின் (RPI-A) தலைவரும், மத்திய அமைச்சருமான ராம்தாஸ் அத்வாலே 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக கோவை வந்தார்.
தொடர்ந்து, அவர் தங்கியிருக்கும் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "எம்ஜிஆர், என்டிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா போல விஜய்யும் மிகவும் பிரபலமான நடிகராக உள்ளார். ஆனால் அவருடன் கூட்டணிக்காக எந்தவொரு பேச்சுவார்த்தையும் என்டிஏ சார்பில் மேற்கொள்ளவில்லை. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, ஒருவேளை விஜய் இடங்களைக் கைப்பற்றினால், ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு தேவைப்பட்டால் அவரை நாடுவோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "விஜய் அதிக வாக்குகளைப் பெறுவார் என்பதால், அவர் திமுக-வுக்கு கடுமையான சவாலாக இருப்பார், எங்களது இலக்கு தனிப்பெரும்பான்மை என்றாலும் கூட்டணியை வலுப்படுத்த விஜய்யை வரவேற்போம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து பேசிய அவர், "அம்பேத்கரின் இந்து வாரிசுரிமை சட்டக் கனவை நனவாக்கும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கை இது" என்றார்.
அத்துடன், "இதனால் மக்களவையின் மொத்த இடங்கள் 816 ஆக உயர்த்தக்கூடும். அதில் பெண்கள் 273 இடங்களில் அமர்ந்து சாதனை படைப்பார்கள். இந்த இட ஒதுக்கீடு 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலிலும், அடுத்த தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்." என்று ராம்தாஸ் அத்வாலே கூறினார்.