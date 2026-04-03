ETV Bharat / state

பிரதமர் மோடி தமிழகம் வருவதால் 200 தொகுதி இலக்கை அடைந்து விடுவோம்- முதல்வர் ஸ்டாலின்

"பீகாரில் தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் மோடி பேசிய வார்த்தைகளை தமிழகத்தில் பேச முடியுமா? அங்கு தமிழர்களை கேவலப்படுத்தி விளம்பரப்படுத்தினர். தமிழர்களை திருடர்களாக சித்தரித்தனர்" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

கோவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்
கோவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 12:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: பிரதமர் மோடி 4ஆம் தேதி தமிழகம் வருவதால், வரும் தேர்தலில் 200 தொகுதி இலக்கை அடைந்து விடுவோம் என்ற மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறோம் என்று கோவை தேர்தல் பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் மதசார்பற்ற முற்போற்க்கு கூட்டணி சார்பில் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் இன்று(ஏப்.2) நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கொமதேக பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன், ஆதி் தமிழர் பேரவை நிறுவனர் அதியமான், தமிழ்ப்புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் நாகை திருவள்ளுவன், திராவிட தமிழர் கட்சி தலைவர் வெண்மணி, ஆதி தமிழர் கட்சி தலைவர் ஜக்கையன்,
தந்தை பெரியார் திராவிட கழக பொது செயலாளர் கு.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த கூட்டத்தில் கோவை தெற்கு தொகுதி திமுக வேட்பாளர் செந்தில்பாலாஜி, கோவை வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர் செந்தமிழ் செல்வன், கிணத்துகடவு தொகுதி வேட்பாளர் சபரி கார்த்திகேயன் ,
வால்பாறை வேட்பாளர் சுதாகர், சூலூர் தொகுதி வேட்பாளர் தளபதி முருகேசன், பொள்ளாச்சி தொகுதி நித்தயானந்தன் (கொ.ம.தே.க) ஆகியோரை அறிமுகம் செய்து வைத்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், "கடந்த 2021-இல் திமுக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து நான் அதிக முறை வந்த மாவட்டம் கோவை. கோவையும் என் ஊர்தான் என்று சொல்லும் அளவிற்கு கோவையுடன் ஒன்றி போயிருக்கின்றேன். அதனால்தான் முதல் கட்ட பரப்புரையிலேயே கோவை வந்து விட்டேன்.

கோவை தெற்கு தொகுதியில் வெல்லும் வேட்பாளர் செந்தில் பாலாஜிக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை,
செயல் வீரர் செந்தில் பாலாஜி, நாம் நினைத்ததை செய்து முடிப்பவர். எந்த வேலையையும் எதிர்பார்ப்பையும் மீறி செய்பவர். சிங்காநல்லூர், கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள். ராகுல் காந்தி அறிவிக்கும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்.

நாடாளுமன்ற தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தலை போல முழுமையான வெற்றியாக இந்த முறையும் இருக்க வேண்டும். கோவைக்கு செம்மொழி பூங்கா, ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலம், ஹாக்கி மைதானம், பில்லூர் 3 வது கூட்டு குடிநீர் திட்டம், உக்கடம் பேருந்து நிலையம் , விசைத்தறிக்கு 1000 யூனிட் மின்சாரம், தங்க நகை பூங்கா அமைக்க அடிக்கல், ரூ.300 கோடி மதிப்பீட்டில் பெரியார் அறிவுலகம் என பல்வேறு திட்டங்களை கொடுத்திருக்கிறோம். பெரியார் அறிவுலகத்தை மீண்டும் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின்பு முதல் நிகழ்வாக திறக்கப்படும்.

பிரதமர் மோடி, ஏப்ரல் 4 ம் தேதி தமிழகம் வந்து ரோடு ஷோ நடத்த இருகின்றார் என்பதால் திமுகவினர் மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார்கள். அவர் வருவதால், 200 தொகுதிகள் என்ற இலக்கை அடைந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கை வந்து விட்டது. மோடியும், அமித்ஷாவும் தமிழகம் வந்தால் நமது இலக்கை அடைய முடியும்.

பீகாரில் தமிழர்களுக்கு எதிராக பிரதமர் மோடி பேசிய வார்த்தைகளை தமிழகத்தில் பேச முடியுமா?
அங்கு தமிழர்களை கேவலப்படுத்தி விளம்பரப்படுத்தினர். தமிழர்களை திருடர்களாக சித்தரித்தனர். அதனால்தான் தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு இடம் இல்லை என எங்கள் மக்கள் சொல்கின்றனர். தமிழ் மீது வெறுப்பு ஊறி போயிருக்கும் குணம் அவர்களுடையது.

கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொடுக்காமல் விட்டு விட்டனர். 2035-இல் 20 லட்சத்தை மக்கள் தொகை தாண்டி இருக்கும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். கோவை,மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயிலை ரத்து செய்து விட்டு ஆளே இல்லாத கடையில் டீ ஆத்துவது போல ஆக்ராவுக்கு மெட்ரொ கொடுத்துள்ளனர். கோவையை கைபற்ற பாஜக துடிக்கின்றது. அநீதியை இழைத்து விட்டு எப்படி வருகின்றீர்கள். தமிழகத்தை பாஜக பழி வாங்குவதால், ஒட்டு சாவடிக்கு போகும் போது பாஜகவை மக்கள் நினைக்க கூடாது" என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

TAGGED:

STALIN
முதல்வர் ஸ்டாலின்
கோவை தேர்தல் பிரச்சாரம்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.