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திமுக, அதிமுக செய்யாததை நாங்கள் ஒரு வருடத்தில் செய்து முடிப்போம் - அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார்

உள்ளாட்சித் தேர்தல் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்பதால் தவெக நிர்வாகிகள் பொதுமக்களைச் சந்தித்துப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்வாகிகளை அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார்.

அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேச்சு
அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 4:14 PM IST

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தேனி: திமுக, அதிமுக கட்சிகள் 70 வருடங்களில் செய்யாததை நாங்கள் ஒரு வருடத்தில் செய்து முடித்து விடுவோம் என்று அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தேனி வடக்கு மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் இன்று (ஜூலை 04) நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி தேனி அருகே வீரபாண்டியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

தேனி வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் கலந்து கொண்டார். பின்னர், 10, 12- ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதலிடம் பிடித்த 104 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, விவசாயிகளுக்கு மருந்துத் தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் சலவைத் தொழிலாளர்கள், முடித்திருத்தும் தொழிலாளர்கள் என சுமார் 1,500- க்கும் மேற்பட்டோருக்கு ரூபாய் 30 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சர் வழங்கினார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார், "நாம் ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்து திமுக என்கிற தீய சக்தி தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது; ஐந்து வருடம் இல்லை; இன்னும் 50 வருடம் ஆனாலும் தளபதி விஜய் ஆட்சி தான், தமிழ்நாட்டில் இருக்கும். திமுக வெற்றி பெற்ற தொகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கும் சேர்த்து அனைத்தும் வசதிகளையும் செய்து கொடுப்போம்.

தேனி மாவட்டத்தில் செயல்படும் அனைத்து சட்ட விரோத கல்குவாரிகளும் மூடப்படும். திமுக, அதிமுக கட்சிகள் 70 வருடங்களில் செய்யாததை நாங்கள் ஒரு வருடத்தில் செய்து முடித்து விடுவோம். எப்போது வேண்டுமானாலும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வரலாம். எனவே மக்களைச் சந்தித்து பணிகளைப் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என நிர்வாகிகளை அறிவுறுத்தினார். இந்த நிகழ்ச்சியில், தவெக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

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அதைத் தொடர்ந்து, தேனி மாவட்டம் போடியில் உள்ள விருப்பாச்சி ஆறுமுக நாயனார் திருக்கோயிலில் நடந்த மஹா கும்பாபிஷேக விழாவில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார். அமைச்சருக்கு விழாக்குழுவினர் மற்றும் திருக்கோயில் நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

TAGGED:

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார்
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