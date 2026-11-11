"நாங்கள் ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவு அளித்தோம்; விடுதலைப் புலிகளுடன் தொடர்பு வைத்திருக்கவில்லை" - டிகேஎஸ் இளங்கோவன்
பாஜகவை எதிர்ப்பதற்கு திமுக வலுவான கட்சியாக இருக்கும் என்று சோனியா காந்தி நினைத்திருக்கலாம் என்று டிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 9:41 PM IST
சென்னை: "விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துடன் திமுகவுக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை; ஈழத் தமிழர்களுக்கு மனித உரிமைகள் அடிப்படையில் ஆதரவு அளித்தோம்" என்று திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகு, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதில் தனக்கு ஏற்பட்ட மனக்குழப்பங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி தனது சுயசரிதையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இதுகுறித்து திமுக செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன், தனியார் செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்தார்.
அதில் அவர் கூறுகையில், “விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துடன் திமுகவுக்கு எந்தத் தொடர்பும் கிடையாது. இலங்கையில் தமிழர்கள் இரண்டாம் தர குடிமக்களாக நடத்தப்பட்டனர். எனவே, நாங்கள் ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவாக இருந்தோம். தமிழர்கள் தங்களுக்கென தனி நாடு வேண்டும் என்று விரும்பினோம்.
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நாங்களும், விடுதலைப் புலிகள் இயக்கமும் ஒரே நோக்கத்திற்காக ஆதரவு அளித்தோம். இதனால் இருவரும் ஒன்றாகச் செயல்பட்டதாகக் கூற முடியாது. நாங்கள் நக்சல்கள் அல்லது தீவிரவாதிகள் போன்றவர்கள் அல்ல. இந்திய அரசின் ஆதரவுடன் இந்தப் பிரச்சினை சுமுகமாகத் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினோம்.
காங்கிரஸ் கட்சியுடன் திமுக கூட்டணி வைத்தது நீண்ட நெடிய வரலாறு. 1974 முதல் 1975 வரை காங்கிரஸ் கட்சியுடன் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தது. அதன் பிறகு பல்வேறு காலகட்டங்களில் கூட்டணி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஒரு கட்டத்தில் காங்கிரஸ் எங்களுடன் கூட்டணி அமைத்தது. பின்னர் மீண்டும் அதிமுகவுக்கு ஆதரவளித்தது.
அரசியல் ரீதியாக, அதிமுகவுடன் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி வைக்கும்போது, நாங்கள் அதை எதிர்க்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. பின்னர், சோனியா காந்தி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க விரும்பினார். பாஜகவை எதிர்ப்பதற்கு திமுக வலுவான கட்சியாக இருக்கும் என்று அவர் கருதி இருக்கலாம். அதைத்தான் சோனியா காந்தி தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பார் என நினைக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக குறித்து சோனியா காந்தி பதிவு
சோனியா காந்தி தனது புத்தகத்தில் தமிழ்நாட்டில் திமுகவுடன் எவ்வாறு கூட்டணி அமைக்கப்பட்டது? என்பது குறித்தும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உடனான நட்பு குறித்தும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்குப் பிறகு, திமுக - காங்கிரஸ் அரசியல் உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில், 2004-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக உருவானது. அதே ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் அக்கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் வெற்றியும் பெற்றிருந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சோனியா காந்தி தான் எழுதிய புத்தகத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு தனக்குள் எழுந்த கடும் மனப்போராட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இவர்களுடன் (திமுக) கைகோர்த்தால் அது ராஜீவ் காந்திக்கு செய்யும் துரோகம் ஆகாதா? என தனக்குத்தானே கேட்டுக் கொண்டதாகவும் அவர் எழுதியுள்ளார்.
மேலும் பாஜாகவை வீழ்த்த ஒரு வலுவான கூட்டணி தேவைப்பட்ட சூழலில், ஒருவேளை ராஜீவ் காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தால்கூட பாஜகவை எதிர்க்க இந்த கூட்டணியை அமைத்திருப்பாரோ? என யோசித்து நாட்டின் நலனுக்காக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் முடிவை எடுத்ததாக அவர் தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
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2003-ஆம் ஆண்டு திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்காக பதற்றத்துடன் கருணாநிதிக்கு முதல்முறை தொலைபேசியில் அழைப்பு விடுத்ததையும், அப்போது இருவருக்கும் இடையேயான உரையாடல் மிகவும் மரியாதையுடனும் தோழமையுடனும் அமைந்ததாகவும் அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
அதன் பிறகு, நடந்த தொடர் சந்திப்புகளில் கலை, இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் பாரம்பரியம் குறித்த விவாதங்கள் மூலம் இருவருக்குள்ளும் ஒரு நல்ல நட்பு உருவானதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.