நாங்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பொறாமைப்பட்டது கிடையாது; ரஜினி குறித்து கமல் பெருமிதம்
தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுபவர் கட்சித் தொடங்கினால் அந்த கட்சியை நான் திராவிட கட்சியாகத் தான் பார்ப்பேன் என்று கமல்ஹாசன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 4:54 PM IST
மதுரை: நாங்கள் போட்டி போடுவோம்; ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் பார்த்துப் பொறாமைப்பட்டது கிடையாது என்று கமல்ஹாசன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம், கருமத்தூரில் நாளை (மே 18) காலை நடைபெற உள்ள 'சேயோன்' படத்தின் பூஜையில் கலந்துக் கொள்வதற்காக மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன், இன்று மதுரைக்கு வருகை தந்துள்ளார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவரிடம் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "இரண்டு நாட்களில் சொல்லக்கூடியது ஜோசியமாகதான் இருக்க முடியும். புதிதாக வந்தவர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். சுதந்திர இந்தியா கிடைத்தபோது அனைவருமே புதிய அமைச்சர்கள் தான். ரொம்பவும் எதிர்பார்க்கக் கூடாது. நீங்கள் தான் வாக்களித்துள்ளீர்கள். நல்லப் படியாக நடக்கிறதா என்று நீங்கள் தான் கவனிக்க வேண்டும். நாங்களும் கண்காணிக்கிறோம்" என்றார்.
திராவிட கட்சிகள் இல்லாத புதிய ஆட்சி குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த கமல் ஹாசன் , "தமிழ்நாட்டில் இருந்து தமிழ் பேசுபவர் ஒருவர் கட்சி ஆரம்பித்தால் என்னை பொறுத்தவரை அதுவும் திராவிட கட்சி தான்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தது குறித்து பேசியபோது, 'கமல் ஹாசன் வெற்றி பெற்றிருந்தால் கூட பொறாமைப்பட்டிருப்பேன்' என்று சிரிப்புடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த கூறியது குறித்தும் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு "சிரிப்புடன் தான் சொன்னார். நாங்கள் இரண்டு பேருமே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துப் பொறாமைப்பட்டது கிடையாது. போட்டி போடுவோம்; ஆனால் பொறாமைப்பட்டது கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் காணக்கூடிய மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் நாங்கள். அதுவும் நாங்கள் சினிமா துறையில் இருக்கிறோம். நாங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடி இருந்தாலும் இப்படித்தான் இருந்திருக்கும்" என்றார்.
சினிமா குறித்து முதலமைச்சரிடம் வைத்த கோரிக்கை குறித்த கேள்விக்கு, "பத்திரிகையில் உள்ள உங்கள் நண்பர்களே அதைப் போட்டிருக்கிறார்கள். திரும்பத் திரும்ப அதையே பேசிக் கொண்டு இருப்பதைவிட எது உங்களுக்கு நல்லது என்று தோன்றுகிறதோ, அதை சிறப்பாகக் கோடிட்டுக் காட்ட வேண்டியது உங்கள் கடமை" என்றார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை அவரது இல்லத்தில் நேற்று நேரில் சந்தித்த கமல்ஹாசன் எம்.பி., சினிமாத்துறை சார்பில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.