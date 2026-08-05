கடன் இல்லாத, வட்டி இல்லாத தமிழ்நாடு வேண்டும் - பட்ஜெட் குறித்து பிரேமலதா விஜயகாந்த் கருத்து
அரசுப் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. அவற்றை நிரப்புவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை என்று பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 5, 2026 at 8:39 PM IST
சென்னை: கடன் இல்லாத, வட்டி இல்லாத தமிழ்நாடு வர வேண்டும் என்று தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ தெரிவித்துள்ளார்.
2026-27 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆக.05) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார். பட்ஜெட்டில் அண்ணன் சீர், தாய்மாமன் தங்கமோதிரம் திட்டம், வெற்றி வீடுத் திட்டம் போன்ற பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
பட்ஜெட் குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். அதுகுறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
தேர்தல் வாக்குறுதிகள் பட்ஜெட்டில் இல்லை
பட்ஜெட் குறித்து சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, "தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு புதிய பெயர்கள் மட்டுமே சூட்டப்பட்டுள்ளன. புதிய திட்டங்களைவிட, ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த திட்டங்களே மீண்டும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என்ற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இருந்தது. ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறவில்லை. தேர்தல் அறிக்கையில் அனைத்து பெண்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தனர். ஆனால் தற்போது திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டு வந்த ரூபாய் 1,000 உரிமைத்தொகை திட்டமே தொடர்கிறது.
நெசவாளர் குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் 50,000 வழங்கப்படும் எனத் தேர்தல் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அந்தத் திட்டமும் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை. மாணவர்களுக்கு ரூபாய் 20 லட்சம் வரை கல்விக்கடன் வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தனர். அந்த வாக்குறுதியும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.
முஸ்லிம்களுக்கு 3.5% இட ஒதுக்கீடு திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. அதுதொடர்பான நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அதுகுறித்த எந்த அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை" என்றார்.
விவசாயக் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படாததால் ஏமாற்றம்
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் எம்எல்ஏ, "கிட்டத்தட்ட இரண்டரை மணி நேரம் பட்ஜெட் வாசிக்கப்பட்டுள்ளது. வாசிக்கப்பட்டத் திட்டங்கள் அனைத்தும் சொல்லாக இல்லாமல் செயலாக இருக்க வேண்டும். விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அதுகுறித்து அறிவிக்கப்படவில்லை. நீர்மிகை மாநிலமாக தமிழ்நாடு உருவாக வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் அதற்கான அறிவிப்பு, இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லாதது வருத்தம் அளிக்கிறது.
மாவட்டந்தோறும் தொழிற்சாலைகள் குறித்த அறிவிப்பு இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன். வேலை வாய்ப்புகளுக்கு எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. 10 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தமிழ்நாடு அரசு கடனில் இருப்பது வருத்தமாக இருக்கிறது. கடன் சுமையும், வட்டி சுமையும் குறைப்பதற்கான அறிவிப்புகள் எதுவும் இல்லை.
சோலார் சிஸ்டம் குறித்த அறிவிப்புகள் வரவேற்கத்தக்கது. பத்து லட்சம் கோடி கடனில் இருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்டெடுக்க வேண்டும். வட்டி மட்டும் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம். வரவைவிடச் செலவு அதிகமாக இருக்கிறது. 3 லட்சம், 5 லட்சம் கோடி கடனில் இருந்து தற்போது 10 லட்சம் கோடி கடனாக உயர்ந்துள்ளது. கடனைக் குறைப்பது, வட்டியைக் குறைப்பது போன்ற அறிவிப்புகளும் இதில் இல்லை.
கடன் இல்லாத தமிழ்நாடு வர வேண்டும்; வட்டியில்லா தமிழ்நாடு வர வேண்டும். அதற்கான அறிவிப்பு இல்லை. கடன் இல்லாத நாடுதான் சுமை இல்லாத நாடாக இருக்கும். அதுபோன்ற தமிழ்நாடு வர வேண்டும் என்பதுதான் தேமுதிகவின் எண்ணம். மத்திய அரசிடம் நமக்கான நிதியைக் கேட்டுப் பெறுவோம் என்று கூறியுள்ளனர். அதைச் செய்தால் பல கோடி ரூபாய் கடன் குறையும்.
எந்த அரசாக இருந்தாலும் மக்களுக்கான திட்டங்கள் தொடர வேண்டும். மக்கள் விரும்பும் திட்டங்கள் அப்படியே தொடர வேண்டும். அதே நேரத்தில், மிகவும் கவனம் செலுத்தவேண்டிய துறைகளிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பெயரை மாற்றி வைப்பதால் எதுவும் ஆகாது. மக்களுக்கு பயன்தரும் வகையில் இருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணன் சீர் திட்டத்திற்கு வரவேற்பு
பாமக சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, "சேவை உரிமைப் பெறும் சட்டம், இந்தியாவில் 21 மாநிலங்களில் உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வர வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதனை பாமக வரவேற்கிறது. முதியோருக்காக ஒரு சிறப்புத் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. மேலும் அண்ணன் சீர், தாய்மாமன் சீர் போன்ற திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கது. விவசாயிகளுக்கு பெரும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் என்று இந்த பட்ஜெட்டில் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் ஒரு இடத்தில் கூட அவ்வாறான அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.
விவசாயக் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்வோம் என்ற அறிவிப்பு வரும் என்று எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அந்த அறிவிப்பு வரவில்லை. இது தமிழ்நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம். ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான அளவில்தான் துறை வாரியாக நிதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்பாசன திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை. காவேரி- குண்டாறு திட்டத்தில் ரூபாய் 2,500 கோடி நிதி தேவைப்படுகிறது. ஆனால் அந்த அளவிலான நிதிகள் ஒதுக்கவில்லை. கூவம், அடையாறு சுத்தப்படுத்துவதற்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறதா? அல்லது அழகுபடுத்துவதற்காக நிதி ஒதுக்கப்படுகிறதா? என்று தெளிவு இல்லாமல் உள்ளது.
கூவம் ஆற்றை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் முதலில் கூவம் ஆற்றுக்கு வரும் குப்பைகளை தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெரிது எதிர்பார்த்த தர்மபுரி காவேரி உபரிநீர் திட்டத்திற்கான அறிவிப்புகள் வரவில்லை. பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு ரூபாய் 4,000 கோடி குறைவாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 300 பேருக்கு 1 உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் என்று இருந்த எண்ணிக்கை தற்பொழுது 700 பேருக்கு ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் என குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அரசுப் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளது. அது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வரவில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பட்ஜெட்டில் முதியவர்களுக்கு அதிகளவில் முக்கியத்துவம்
காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர்.தாரகை கத்பர்ட், "முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் அருமையான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முதியவர்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் அதிக அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். இதுவரைக்கும், எந்த அரசாங்கமும், முதியோர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததில்லை. மாணவர்களுக்கு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்விகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
நிதி பற்றாக்குறை அதிகமாக இருக்கும் இந்த சூழலிலும் இலவசக் கல்வி உள்ளிட்டவைகள் குறித்து முக்கியத்துவம் அளித்திருக்கிறார்கள். கடந்த காலங்களில் செயல்படுத்தப்பட்ட எந்த திட்டங்களையும் இந்த அரசு நிறுத்தவில்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தனியார் மய முனைப்பு ஏற்கத்தக்கது அல்ல
மக்கள் நல அறிவிப்புகள் வரவேற்புக்குரியவை என்று பட்ஜெட் குறி்தது கருத்து தெரிவித்துள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், தனியார் மய முனைப்பு ஏற்கத்தக்கது அல்ல என்றும் விமர்சித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலக் குழு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'பள்ளிகளின், மாணவர் விடுதிகளின் கட்டமைப்பு மேம்பாடு, 500 புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடங்கள், போதை ஒழிப்பு, சுகாதாரத் துறையில் கருவுற்ற மகளிர் பராமரிப்பு மையங்கள், 5 மண்டலங்களில் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையங்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கான நடமாடும் மருத்துவகங்கள் - பாதுகாப்பு இல்லங்கள் உள்ளிட்ட திட்டங்கள் வரவேற்கத்தக்கவை.
இதேபோன்று அறிதல் திறன் குறைபாடு உடையோருக்கு நம்பிக்கை இல்லங்கள், புதிய கால்நடை காப்பீடு, ஜென் இசட் மாணவர்களுக்கு நவீன மிதி வண்டிகள், திருநர்களுக்கு சமூகப் பொருளாதார அதிகாரமளிப்பு, பொது நூலகங்கள் டிஜிட்டல் மயம், கிராமிய விளையாட்டு ஊக்குவிப்பு, ஒலிம்பிக் சிறப்பு மையங்கள், நாட்டுப் புறக் கலைஞர்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு வாய்ப்பு உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் வரவேற்கத்தக்கவை.
அதேசமயம், மக்கள் நல அறிவிப்புகளில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படவில்லை. முதியோர் உதவித் தொகையும் உயர்த்தப்படவில்லை. பள்ளிக்கல்வி, உயர்கல்விக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் வெட்டு விழுந்திருப்பது என்பதும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகும்.
இதேபோன்று அரசு - தனியார் கூட்டு வினை என்பது மாணவர் விடுதி மேம்பாடு, நகர்ப்புற மேம்பாடு, மின் பகிர்மான பாதை, போக்குவரத்தில் மொத்த செலவின ஒப்பந்தம் ஆகியவற்றில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது நவீன தாராளமய பாதையை அடியொற்றிய நடவடிக்கையே ஆகும். தனியார்கள் லாபம் பெறவே இந்த கூட்டு வினைகள் உதவுமே தவிர சமூகப் பொறுப்புடனான செயலாக்கத்திற்கு பயன்படாது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை
இதனிடையே, 'தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் நாளுக்கு நாள் கடன் சுமையை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், அரசின் வருவாயை உயர்த்தும் உற்பத்தி சார்ந்த பொருளாதாரக் கொள்கைகள், புதிய முதலீடுகள், நிரந்தர வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் மாவட்ட வாரியான சமச்சீர் வளர்ச்சிக்கான வலுவான திட்டங்கள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் எதிர்பார்த்த அளவில் இடம்பெறவில்லை' என்று தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன், தவெக பட்ஜெட் குறித்து விமர்சித்துள்ளார்.