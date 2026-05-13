திமுகவை எதிர்க்கவே தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தோம் - சி.வி.சண்முகம்

விசிக தலைவர் திருமாவளவனை முதல்வராக்க திமுக முயற்சி செய்தது என்றும், ஆனால், முதல்வர் பதவியை விட்டுத் தர முடியாது எனக் கூறி ஈபிஎஸ் சம்மதிக்கவில்லை என்றும் சிவி சண்முகம் தெரிவித்தார்.

சி.வி.சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பு
சி.வி.சண்முகம் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : May 13, 2026 at 6:40 PM IST

சென்னை: திமுகவை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே சட்டமன்றத்தில் தவெகவுக்கு அளித்தோம் என்று அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி அணியை சேர்ந்த சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப் பேரவையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உத்தரவை மீறி, அக்கட்சியைச் சேர்ந்த எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான அணியினர், தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.

இதுகுறித்து அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி அணியை சேர்ந்த சி.வி.சண்முகம் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "அதிமுக சார்பில் 25 பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளோம்.

இதுதொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சில கருத்துகளை கூறியுள்ளார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்ற முறையில் அவர் நியமித்த கொறடாவின் உத்தரவை மீறி நாங்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்துள்ளதாக இபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

இது சட்டப்படி தவறானது. கொறடாவை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் நேரடியாக நியமனம் செய்ய முடியாது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால்தான் நியமனம் செய்ய முடியும்.

அதிமுக உறுப்பினர்கள் 47 பேரின் கையெழுத்தை பெற்றதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். அதற்காக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதா? ஆதாரம் காண்பிக்க முடியுயா? நாங்கள் அமரந்து இருப்பது போல் ஒரு புகைப்படத்தை காட்டுவார். அதுதான் நாங்கள் கடைசியாக அமர்ந்து பேசியது. அப்போதுதான் எங்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

47 பேரும் பாண்டிச்சேரியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தபோது எடப்பாடி பழனிசாமி தனித்தனியாக கையொப்பம் பெற்றார். அப்போது, அதிமுக ஆட்சி அமைக்கிறது எனவும், திமுக நமக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது எனவும், நீங்கள் அமைச்சராகலாம் எனவும், பாஜக எம்எல்ஏ நம்முடன் இணைந்துக் கொள்வார் என்றும் அவர் கூறினார்.

கடந்த 8-ஆம் தேதி எங்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற அதிமுக சட்டமன்ற குழுவின் கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைவராகவும், சி.விஜயபாஸ்கர் சட்டமன்ற கொறாடவாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரிப்பதாக சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளார். அதிமுகவின் 27 உறுப்பினர்கள் எங்கள் அணியை ஆதரிப்பதாக சபாநாயகரிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளோம்.

திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் பட்டியலை சபாநாயகர் அங்கீகரித்துள்ளார். ஆனால், அதிமுகவின் நிர்வாகிகள் பட்டியல் மட்டும் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. அதிமுகவில் இருந்து வந்த 2 கடிதத்தின் மீது நடவடிக்கை இல்லை. யாரிடம் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் அங்கீகரிக்கப்படுவர். ஆனால் நாங்கள் பதவி ஆசைக்காக ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளனர் என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தேர்தல் முடிவு வெளியான மறுநாள் காலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி என்னைத் தொடர்பு கொண்டு, அதிமுக அரசு அமைகிறது; திமுக நமக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருகிறது; கூட்டணியில் இருப்பவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க வேண்டும்; டெல்லியில் பேசி விட்டேன் என்று கூறினார்.

திமுக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் அதிமுக. திமுகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்து வரும் எங்களை திமுகவை ஆதரிக்க வேண்டும் என கூறினார். நாங்கள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தோம். ஆனால், கே.பி.முனுசாமி ஒப்புக்கொண்டார். நம் தொண்டர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா, வீட்டில் மனைவி, பிள்ளைகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் என்று கூறினேன். அரசியலில் இருப்பவர்கள் பதவியை எதிர்பார்ப்பார்கள். அவர் என்ன சந்நியாசியாக போக அரசியலுக்கு வந்தாரா?

இந்த தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வி அடைந்தள்ளது. ஆனால், அதிமுக 47 தொகுதிகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார்

1996-இல் அதிமுக தோல்வி அடைந்தபோது, அதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் என முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கூறினார். ஆனால், அந்த மனப்பக்குவம் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கிடையாது. கடந்த 2019, 2021, 2024, 2026-இல் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக தோற்றுள்ளது. ஆனால், இதுவரை எந்தத் தோல்விக்கும் அவர் பொறுப்பேற்கவில்லை.

திருமாவளவனை முதல்வராக்க முயற்சி

விசிக தலைவர் திருமாவளவனை முதல்வராக்க திமுக முயற்சி செய்தது. மற்ற அமைச்சர் பதவிகளை திமுக, அதிமுகவினர் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பேசப்பட்டது. அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அரசு அமைந்தால் முதலமைச்சராக இருப்பேன் என்றும், இல்லையெனில் எதிர்கட்சியாக செயல்படுவோம் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.

அதிமுக தொடங்கப்பட்டதே திமுகவை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நோக்கமும், திமுக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான். இரு கட்சிகளின் நோக்கமும் திமுக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே. திமுகவை ஆதரிக்கலாமா என அவர் பரிசீலிக்கும்போது, தவெகவிற்கு ஆதரவு கொடுக்கலாம் என்று நாங்கள் கூறினோம். இதில்தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் எங்களுக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது.

திமுக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக நாங்கள், தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தோம். நாங்கள் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்தது துரோகம் என்றால், திமுகவுடன் செல்லலாம் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதை என்னவென்று சொல்வது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து எஸ்.பி.வேலுமணி கூறும்போது, "நாங்கள் அதிமுகவை உடைப்பதாக கூறுகின்றனர். 2019, 2024, 2026 தேர்தல்களில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததை ஈபிஎஸ் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். கட்சியை உடைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை.

எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சராக உருவாக்கியவர் சசிகலா. அதேபோல் ஓ.பன்னீர்செல்வம், செங்கோட்டையன், பிரபாகர், வைத்தியலிங்கம் என எல்லோரையும் ஒருங்கிணைத்து கட்சியை நடத்த வேண்டும் என கூறினேன். எல்லோரையும் வெளியில் அனுப்பி விட்டால் கட்சி எப்படி இருக்கும்? சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை சேர்த்து கட்சியை நடத்த வேண்டும். இருப்பவர்களை வெளியில் அனுப்பாதீர்கள். திமுகவை எதிர்த்துதான் அதிமுக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதே பாணியில் நடத்த வேண்டும். அதற்கு நாங்கள் இருக்கிறோம். கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் எங்களின் நோக்கம்" என்று தெரிவித்தார்.

