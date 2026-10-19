உறுதியாக கட்சி ஆரம்பிப்போம் - பழனி சண்முகா நதி சீரமைப்பு நிறைவு விழாவில் அண்ணாமலை பேச்சு
“கோயிலுக்குச் செல்பவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமானவற்றை விட்டுவர வேண்டுமே தவிர, உடைகளை நதியில் விட்டுச் செல்லக்கூடாது” என அண்ணாமலை பக்தர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.
Published : October 19, 2026 at 8:27 AM IST
திண்டுக்கல்: ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் சார்பில் சண்முகா நதியை தூய்மைப்படுத்தும் பணி நிறைவு விழாவில் பேசிய தமிழக பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, "உறுதியாக கட்சி ஆரம்பிப்போம்" என்று தெரிவித்தார்.
‘வீ தி லீடர்ஸ்’ (We The Leaders) அமைப்பின் சார்பில் பழனியில் அமைந்துள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க புனித சண்முகா நதியை தூய்மைப்படுத்தும் பணி வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது. மொத்தம் 626 டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு புதுப்பொலிவு பெற்றுள்ள சண்முகா நதியானது மக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இவ்விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கே. அண்ணாமலை மற்றும் நீர்நிலை மறுசீரமைப்பு ஆர்வலர் நிமல் ராகவன், பழனி கனகராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்வின் தொடக்கமாக, கே. அண்ணாமலை மற்றும் நிமல் ராகவன் ஆகியோர் சண்முகா நதி நீரில் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர். தொடர்ந்து, புனிதப்படுத்தப்பட்ட நதிநீரை நவீன ட்ரோன் மூலம் வான்வழியில் பறக்கவிட்டு, ஒட்டுமொத்த சண்முகா நதி முழுவதும் தெளித்து முறைப்படி மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தனர்.
உள்ளாட்சியை பலப்படுத்துவோம்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அண்ணாமலை “கேரளத்தில் பஞ்சாயத்து முறை மிகச் சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. அங்கு போன்று உள்ளாட்சித் தலைவர்களுக்கு உரிய அதிகாரம் கொடுத்து வேலை வாங்கும்போது தான் நிஜமான மாற்றம் தொடங்கும். மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் நல்ல தலைவர்கள் நமக்குத் தேவை.
'தொண்டு செய்து பழுத்த பழம்' என்பது போல, 'நம் பணி செய்து கிடப்பதே' என்ற நோக்கில் உழைப்போம். மக்கள் நிச்சயம் ஆதரவு தருவார்கள். உள்ளாட்சியைப் பலப்படுத்துவோம், களத்தில் இறங்குவோம். கட்சி உறுதியாக ஆரம்பிப்போம்" என்று அண்ணாமலை உணர்ச்சிப்பூர்வமாகப் பேசினார்.
108 கடம்ப மரங்கள் நட்டு சாதனை
முன்னதாக சண்முகா நதி குறித்து பேசிய அவர், “1980, 90-களில் பழநி மலைக்குச் செல்லும் பக்தர்கள் சண்முக நதியில் தீர்த்தம் எடுத்துச் செல்வது வழக்கம். ஆனால், காலப்போக்கில் இந்நதி பாழடைந்தது. ‘வீ தி லீடர்ஸ்’ அமைப்பினர், நிமல் ராகவன் துணையோடு இந்நதியைத் தூய்மைப்படுத்தி, மீண்டும் மக்கள் நீராடும் அளவுக்குத் தயார்படுத்தியுள்ளனர்.
சங்க இலக்கியம் தொடங்கி திருப்புகழ் வரை இடம்பெற்ற கடம்ப மரங்கள், முருகப் பெருமானுக்கு மிகவும் உகந்தவை. நதியைச் சுற்றி 108 கடம்ப மரங்கள் நட்டப்பட்டு, சோலார் விளக்கு வசதிகளுடன் இப்பகுதி மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 6 நதிகள் ஒன்று சேரும் இந்த சண்முகா நதி, அமராவதியைக் கடந்து காவிரியில் கலக்கும் புண்ணிய நதி” என்று கூறினார்.
அறநிலையத்துறைக்கும் பக்தர்களுக்கும் கோரிக்கை
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பழனி கோயில் கழிவுகள் சண்முகா நதியில் கலப்பதைத் தடுக்க வேண்டும். அறநிலையத்துறை உண்டியல் பணத்தைச் சேகரித்து அரசுக்குக் கொடுப்பதோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல், இதுபோன்ற நீர்நிலைகளைச் சுத்தம் செய்யவும் பயன்படுத்த வேண்டும். வேலியே பயிரை மேய்வது போல அறநிலையத்துறை செயல்படக் கூடாது.
கோயிலுக்குச் செல்பவர்கள் தங்களுக்குப் பிடித்தமானவற்றை விட்டுவர வேண்டுமே தவிர, உடைகளை நதியில் விட்டுச் செல்லக்கூடாது. பக்தர்களிடையே சுய ஒழுக்கம் அவசியம். நமது ஊரையும் நதியையும் நாம் தான் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்” என்றார்.
இவ்விழாவில் திரளான பொதுமக்களும், ஆன்மிக அன்பர்களும் கலந்து கொண்டனர்.