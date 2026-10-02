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உள்ளாட்சித் தேர்தலில் களமிறங்கும் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பு - அண்ணாமலை தகவல்

வீ த லீடர்ஸ் அரசியல் அமைப்பாக மாறும்போது பிரச்சாரமே செய்யாமல் தேர்தலில் நிற்க வேண்டும் என அண்ணாமலை தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

பெண்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வங்கிய அண்ணாமலை
பெண்களுக்கு நினைவு பரிசுகளை வங்கிய அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 10:18 PM IST

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சென்னை: வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடும் என அந்த அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில், காமராஜரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னேற்றத்தை வலியுறுத்தி காமராஜர் விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் சமுதாயத்தில் பல்வேறு துறைகளில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு சாதனை படைத்த பெண்களுக்கு வீ த லீடர்ஸ் தலைமை சேவகர் அண்ணாமலை காமராஜர் விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.

இந்த நிகழ்வில் பேசிய வீ த லீடர்ஸ் தலைமை சேவகர் அண்ணாமலை, "திருவள்ளூர் தொடங்கி கன்னியாகுமாரி வரை உள்ள வேறு வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த பெண்கள் நமது அழைப்பை ஏற்று விருதுகள் பெற்றுள்ளனர். இது அரசு விருது கிடையாது. இங்குள்ள பலரும் பல உயரிய அரசு விருதுகளை நோக்கி செல்வார்கள். தமிழகத்தின் இன்னும் யாருக்கும் உங்களை தெரியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு உங்களை தெரியவைக்கும் நிகழ்ச்சியாக தான் இது இருக்கும்.

எத்தனையோ ஜென்சி, ஜென் ஆல்பா புதிய தலைமுறைகளுக்கு தெரியாத வில்லுப்பாட்டை பற்றி தனது instagram-ல் பதிவு செய்து வில்லுப்பாட்டு மாதவி பிரபலப்படுத்தி வருகிறார். பனை ஏறும் ஹரிஷ் கரிஷ்மா வீடியோவை பார்த்து கீழே உள்ள நமது நிர்வாகி ஒருவர், ஹரிஷ் கரிஷ்மா படிப்பின் முழு செலவை ஏற்றுக் கொள்வதாகவும், அவருக்கு வீடு கட்டி தருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ஹரிஷ் கரிஷ்மா, கல் தடையை நீக்க வேண்டுமென என்னிடம் கோரிக்கை வைத்தார். நிச்சயமாக அது நடக்கத்தான் போகிறது. காமராஜர் இறந்து 51 ஆண்டுகள் ஆகிறது. மகாத்மா காந்தி இதே நாளில் பிறந்துள்ளார். இரண்டு மாமனிதர்களில் இந்நாளில் ஒருவர் பிறந்துள்ளார், ஒருவர் நம்மை விட்டு சென்றுள்ளார். பூட்டிக்கிடந்த 8000 பள்ளிக்கூடத்தை திறந்ததுடன் , 16,000 புதிய பள்ளிக்கூடங்களையும் திறந்தவர் காமராஜர். ஆட்சிக்கட்டில் இருந்து இறங்கும்போது 36 ஆயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுத்துச் சென்றவர் காமராஜர். கட்டாய கல்வியை கொண்டு வந்தவர் காமராஜர். ஆட்சிக் கட்டில் இருந்து சென்ற பிறகும் கூட சில மனிதர்களை தான் போற்றுகிறோம். அதில் ஒருவர் காமராஜர்.

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அண்ணாமலை
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தமிழகத்தின் சாதனை பெண்களை கண்டுபிடித்து காமராஜர் விருதி வழங்கி அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படும். வீத லீடர்ஸ் அமைப்பு மாறுபட்ட சிந்தனையில், முற்றிலும் மாறுபட்ட எண்ணத்தில் ஜூன் 5 ஆம் தேதி முதல் களத்தில் உள்ளோம். கலியுகத்தில் இரண்டு மாதத்தில் நம் அமைப்பு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் 12,72,000 மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்துள்ளோம். 600 மெட்ரிக் டன்க்கும் அதிகமான குப்பைகளை தமிழகம் முழுவதும் ஏரி, குளங்களிலிருந்து எடுத்துள்ளோம்.

கிணற்றைக் காணோம் என்று சொல்வதைப் போல காரைக்குடியில் 48 கிலோமீட்டர் தென்னாறு நதியை காணவில்லை. அதை மீட்டு வருகிறோம். நமது இலக்கு 50 லட்சம் மரம் நடுவது. தமிழகத்தில் ஒரு இயக்கமோ, தனி அமைப்போ 50 லட்சம் மரம் நட வேண்டும் என எண்ணவில்லை நாம் அந்த இலக்கை வைத்து செயல்படுகிறோம். நமது குழந்தை வளர்ந்து வரும் போது நன்றாக இருக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் தமிழகத்தில் அபாயமாக உள்ளது.

18 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் மீதான வன்கொடுமை போக்சோ வழக்குகள் 2020-ஆம் ஆண்டில் 2,821 ஆக இருந்த வழக்குகள், 2024-ல் 21,639 ஆக உயர்ந்துள்ளன. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் 21,397 பெண் குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளிச் செல்லும் குழந்தைகள் மீது வன்கொடுமைகள் நடத்தப்பட்டு வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதன் மூலம் கணக்கிட்டால், தமிழகத்தில் தினமும் சராசரியாக 11.77 போக்சோ வழக்குகள் பதிவாகி வருகின்றன.

பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை ஐந்து ஆண்டுகளில் 1,942 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன தினமும் சராசரியாக 1 வழக்குகள் நடக்கின்றன. ஐந்து ஆண்டுகளில் 1,075 வழக்குகள் பாலியல் தொல்லை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன பின் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்தல் (Stalking) 304 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஐந்து ஆண்டுகளில் 1,427 கடத்தல் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சேர்த்தால், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 26,145 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. அதாவது, தமிழகத்தில் தினமும் சராசரியாக 14 வழக்குகள் பெண்களுக்கு எதிராகப் பதிவாகின்றன.

வீரமணி மீது புகார் கொடுக்க வருபவர்கள் குழந்தைகள் கிடையாது. குழந்தைகளாக இருந்து பாதிக்கப்பட்டு பெரியவர்களாகிய சகோதரிகள் இப்போது புகார் கொடுக்கிறார்கள். இதை பார்க்கும் போது சமுதாயமாக நாம் தோற்று விட்டோம் என தெரிகிறது. அக்டோபர் 15 அப்துல் கலாம் பிறந்தநாளை ஒட்டி ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பயிற்சி முகாம் தொடங்க உள்ளோம்.

கிருஷ்ணகிரியில் வீத லீடர்ஸ் மகளிர் சுய உதவி குழு ஏற்படுத்தபட்டுள்ளது. அரசியலில் பெண்கள் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்பதும் நமது இலக்கு. வரக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெண்களை அதிகமாக போட்டியிட வைக்க வேண்டும். சட்டமன்ற தேர்தலிலும் பெண்களை நமது சார்பில் அதிகமாக போட்டியிட வைக்க வேண்டும். தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை உண்மையாக பாராட்ட வேண்டும். ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என இருந்த பெண் அமைச்சர்களின் எண்ணிக்கை இப்போது எட்டாக மாறி உள்ளது.

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இதற்காக கொள்கை கட்சி, தாண்டி தவெக அரசை பாராட்ட வேண்டும். நமது ஆட்சியில் 35 அமைச்சரவையில் சரிபாதியான 18 பெண்களை அமைச்சரவையில் அமர வைக்க வேண்டும். மகளிருக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு கொண்டுவர பிரதமர் மோடி முயற்சித்து வருகிறார். 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அமலுக்கு வரும்போது பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகமான பெண்கள் செல்வார்கள். அதற்கு பெண்களை இப்போதே நம்மிடம் இருந்து பயிற்சி அளித்து தயார் செய்ய வேண்டும். மொத்த வேலைவாய்ப்பில் ஆண்களை விட பெண்கள் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளார்கள்.

நானும் உங்களை போல இந்த அமைப்பில் உள்ள ஒரு மனிதன் தான். ஏன் நாம் அரசியல் உள்ளிட்ட சில விஷயத்தில் கொஞ்சம் மெதுவாக செல்கிறோம் என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன். அரசியலை தூரமாக தள்ளி வைத்துவிட்டு சமுதாயத்தை கையில் எடுக்க காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு கிடைப்பது ஒரு வாழ்க்கை. ஒருமுறை பிறப்பு, ஒரு முறை இறப்பு இதற்கு இடைப்பட்டது வாழ்க்கை. இந்தக் காலச்சக்கரத்தில் மாட்டி எதற்காக வேலை செய்கிறோம் என்பது தெரியாமலேயே நாம் வாழ்க்கையை முடித்து விடுகிறோம். வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பு லீடர் நமக்கு இரண்டாவது ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும். தன்னார்வலர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புதான் வீத லீடர்ஸ். சூறாவளி புயலாக 21 லட்சம் தன்னார்வலர்கள் நம்மிடம் உள்ளனர். அரசியல் கட்சிகளிடம் உங்களிடம் எவ்வளவு உறுப்பினர்கள் என கேட்டால் 1 கோடி, 2 கோடி என கூறுவார்கள். நாம் அந்த விளையாட்டிற்கே போகவில்லை. யாரையும் ஆள்பிடித்து இங்கே வாருங்கள் என சேர்க்கிற வேலைக்கு நாம் செல்லவில்லை. படிப்படியாக சமுதாயத்தை மாற்றுகிற ஒரு அமைப்பு இது.

ஆத்மாத்தமாக நல்ல புண்ணிய காரியத்தை செய்யும் அமைப்பு இது. இந்த அமைப்பில் குப்பையும் மண்ணும் தான் கையில் ஒட்டும். நமது வேலையை அடிப்படை வேலையாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்கிறோம். நாம் போக வேண்டிய தூரமும் இடமும் பெரிய இடம். இன்னும் அதை நோக்கி செல்ல வேண்டும். உணர்வால் மட்டும்தான் அதற்குச் செல்ல முடியும். நான் பெரிது, நீ பெரிது என பொறாமையால் அங்கு செல்ல முடியாது.

வீ த லீடர்ஸ் அரசியல் அமைப்பாக மாறும்போது பிரச்சாரமே செய்யாமல் தேர்தலில் நிற்க வேண்டும். காலையில் மைக்கை எடுத்துக் கொண்டு வீடு வீடாகச் செல்லும் வேலை நம்மிடம் இருக்கக் கூடாது. நாம் செய்யக்கூடிய வேலை, ஒவ்வொரு வாக்கும் நமக்கு தானாக வர வேண்டும். நாம் கண்டிப்பாக அரசியல் அதிகாரத்திற்கு போகத்தான் போகின்றோம். ஆனால் ஒருமுறை உட்கார்ந்துவிட்டு, 'வந்தாங்க... மாற்றத்தைக் கொடுத்தாங்க... ஆனால் இப்போ தடுமாறுறாங்க' அப்படின்னு இருக்கக் கூடாது. மாற்றத்தைக் கொடுத்தோம்... நம்பி கொடுத்தோம்... அவர்கள் மாற்றி காட்டியிருக்கின்றார்கள்' என்கின்ற பேச்சை மட்டும்தான் கேட்க வேண்டும்.

முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்களால் மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியாது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள 12,525 பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மாறினால் தான், மாற்றம் கிடைக்கும். நாம் தேர்தலுக்குச் சென்றால் மைக் பிடித்துக் கொண்டு செல்லும் வேலையே இருக்கக் கூடாது. வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துவிட்டு கடைசி நாள் மக்களை சென்று பார்க்க வேண்டும் மக்களுக்கு நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம் என்பதை சொல்ல வேண்டும்.

ஓராண்டில் நாங்கள் அந்த வேலையை செய்யவில்லை என்றால் எங்கள் பதவியை நாங்களே ரிசைன் செய்கிறோம் எனக் கூறுங்கள். மக்கள் கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்து விட்டு நமது வேட்பாளர்கள் களத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த அரசியலை நோக்கி நாம் செல்ல வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

வீ த லீடர் அமைப்பு
உள்ளாட்சித் தேர்தல்
அண்ணாமலை
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