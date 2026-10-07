ஏன் நாங்கள் செய்தியாளர்களை சந்திக்க கூடாதா? - முதல்வர் குறித்த பிரகாஷ்ராஜின் விமர்சனத்துக்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதிலடி
பெண் வேட்பாளருடைய வீடியோவை ஏஐ மூலமாக வெட்டி-ஒட்டி அசிங்கப்படுத்துகிறார்கள். மாற்றுக் கட்சிகளின் கருத்து திணிப்புக்கு ஊடகங்கள் பலியாக வேண்டாம் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : October 7, 2026 at 4:42 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் சமூக வலைதளங்களிலும், நாங்கள் களத்திலும் பதில் கொடுத்து வருகிறோம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நடிகர் பிரகாஷ்ராஜின் விமர்சனத்துக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சென்னை, பெரியமேடு, ராஜா முத்தையா சாலையில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டு அரங்கில் 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டிகளை பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (அக்டோபர் 10) துவக்கி வைத்தார். இதைத்தொடர்ந்து, மாணவ, மாணவிகளின் அணிவகுப்பு அங்கு நடைபெற்றது.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட அமைச்சர், பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது, "தனியார் பள்ளிகள் மட்டுமே முன்னெடுத்து வந்த விளையாட்டுப் பேரணி மற்றும் போட்டிகளை, முதன்முறையாக அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் ஒரு ராணுவக் கட்டுக்கோப்புடன் மிகச் சிறப்பாகவும், கெத்தாகவும் நடத்திக் காட்டியுள்ளனர்.
விளையாட்டில் வெற்றி, தோல்வி முக்கியமல்ல. அதில் நாம் வெளிப்படுத்தும் குழு உணர்வும், முயற்சியும்தான் முதன்மையானது. குறிப்பாக, மாணவிகள் தங்களின் உடல் வலிமையைப் பாதுகாத்து, எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் விளையாட்டுப் பயிற்சிகளைக் கைவிடாமல் தொடர வேண்டும்" என கூறினார்.
இதைத்தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, முதலமைச்சர் விஜய் செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பதில்லை என்கிற நடிகர் பிரகாஷ்ராஜின் விமர்சனத்திற்குப் பதிலளித்த அவர், "முதலமைச்சர் சார்பாக, பதவியேற்ற நாள் முதல் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறோம். ஏன் நாங்கள் எல்லாம் செய்தியாளர்களை சந்திக்க கூடாதா? ஜனநாயக ரீதியில் அனைவருக்கும் வாய்ப்பளிக்கக்கூடிய அரசு இது. முதலமைச்சர் தனது கருத்துக்களைச் சமூக வலைதளங்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தி வருகிறார்" என்றார்.
இதையடுத்து, தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர் சத்தியபாமா மீது திமுக, தேர்தல் ஆணையத்தில் அளித்திருக்கும் புகார் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "உண்மைதன்மையை சரிபார்த்து செய்தியை வெளியிட வேண்டும். டிபன் பாக்ஸில் போட்டோ ஒட்டி, வாட்ஸ்-அப்பில் பரப்பப்படும் செய்தியின் உண்மை தன்மையை சரிப்பார்க்காமல் செய்தி போடுகிறார்கள். விமர்சனம் செய்யக் கூடாது என்று நாங்கள் கூறவில்லை. ஆனால் அது நியாயமான மற்றும் சரியான விமர்சனமாக இருக்க வேண்டும்.
ஒரு வேட்பாளரை டார்கெட் செய்து உருவகேலி செய்கிறார்கள். இப்போதுவரை அதற்கு வருத்தமும், மன்னிப்பும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆண் வேட்பாளர்களை இப்படி பேசுவார்களா? பெண் வேட்பாளருடைய வீடியோவை ஏஐ மூலமாக வெட்டி-ஒட்டி அசிங்கப்படுத்துகிறார்கள். மாற்றுக் கட்சிகளின் கருத்து திணிப்புக்கு ஊடகங்கள் பலியாக வேண்டாம்" என கேட்டுக் கொண்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அழகர் கோயில் பகுதியில் இந்தி இடம் பெற்றுள்ளது, தமிழ் இல்லை என்று வீடியோ வெளியிடுகிறார்கள். இதேபோல், அரசு மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் சீட்டுகளில் இந்தி வார்த்தை இருப்பதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் அப்படி ஒன்றுமே இல்லை. கடந்த திமுக ஆட்சியில் இருந்ததை இப்போது வெளியிடுகிறார்கள்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டதும், அவர் கைது செய்யப்பட்ட விதமும் கண்டனத்திற்குரியது. சிங்கப்பெண் படை தொடங்கப்பட்ட பிறகு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வன்முறைச் சம்பவங்கள் தடுக்கப்பட்டு, காணாமல் போன குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்" என்றார்.