தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தது ஏன்? - அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் விளக்கம்

அதிமுகவில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக லீமா ரோஸ் எம்எல்ஏ தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 8:00 PM IST

கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம், தொகுதி வளர்ச்சிக்காக தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததாக சி.வி.சண்முகம் அணியில் உள்ள லீமா ரோஸ் எம்எல்ஏ தெரிவித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 47 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து நடந்த தேர்தல் அனைத்திலும் அதிமுக தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளதால் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களும், தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுமான சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.விஜயபாஸ்கர், நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் தலைமையில் புதிய அணி உருவாகியுள்ளது. இந்த அணிக்கு லீமா ரோஸ் உள்ளிட்ட 25 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக உள்ளனர்.

அதேபோல், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 22 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மட்டுமே உள்ளது. இதனிடையே, தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான உறுப்பினர்கள் ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இபிஎஸ் தலைமையிலான அணியினர் அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். தொடர் தேர்தல் தோல்விக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான அதிமுக நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி உயர்த்தியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த லால்குடி அதிமுக எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ், "தமிழ்நாட்டு மக்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் தொகுதியின் வளர்ச்சிக்காக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளோம். புதுமைப்பெண், தமிழ் புதல்வன் ஆகிய திட்டங்களின் கீழ் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 1,000-யை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் முதல்வர் வரவு வைத்துள்ளார். அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அதேபோல், பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கான சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைத் திட்டத்தை பெண்கள் அனைவரும் வரவேற்றுள்ளனர். முந்தைய அரசு வழங்கி வந்த ரூபாய் 1,000 மகளிர் உரிமைத்தொகையை தொடர்ந்து வழங்கியது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நல்லாட்சி மலரும் என நம்புகிறோம். 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடியதை குடும்பப் பெண்கள் வரவேற்றுள்ளனர். அதிமுகவில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. விரைவில் அனைவரும் ஒருங்கிணைக்கப்படுவார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பிறகு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த லால்குடி எம்எல்ஏ லீமா ரோஸ் ஆட்சியமைக்க அதிமுக, தவெக இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

