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இயற்கையை நேசிப்பவர் நமக்கு முதல்வராக கிடைத்துள்ளார் - முதலமைச்சரின் தாயார் நெகிழ்ச்சி

மக்களை காப்பாற்ற வந்திருக்கும் புதிய அரசு இந்த மண்ணையும், மரத்தையும் காப்பாற்றும் என முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர்
விழாவில் முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 9:47 PM IST

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சென்னை: இயற்கையை நேசிப்பவர் நமக்கு முதல்வராக கிடைத்துள்ளார் என முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி காவேரி கூக்குரல் இயக்கத்தின் சார்பில் மரங்கள் நடும் விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், முதலமைச்சர் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

விழா மேடையில் பேசிய ஷோபா சந்திரசேகர், "எனக்கு மேடையில் பேசி பழக்கம் இல்லை, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சி. நான் 25 வருடமாக ஈசா மூலம் யோகா பயின்று வருகிறேன். இந்த விழா மண், மரத்தை பற்றிய விழா. இவற்றை காப்பாற்ற வந்துள்ளோம். மண் மாதிரியே இருக்கிறேயே என்று பேசுவது எவ்வளவு பெரிய தப்பு.

கவிஞர் கலீல் ரகுமான் சொன்னது மாதிரி மரங்கள் எல்லாம் வானத்தை நோக்கி இருக்கும் கவிதை. அவற்றை அழிக்க நமக்கு உரிமை கிடையாது. மனம் கஷ்டமாக இருக்கும் போது மரத்தை கட்டி அணைத்தால் புது உற்சாகம் பெறும், இதனை நான் அனுபவித்து உள்ளேன். நடிகர் விவேக் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன், அவர் இருந்து இருந்தால் இன்னும் நிறைய செய்து காட்டிருப்பார்.

மக்களை காப்பாற்ற வந்திருக்கும் புதிய அரசு இந்த மண்ணையும், மரத்தையும் காப்பாற்றும் என நம்புகிறேன். சின்ன வயதில் இருந்தே மரங்களை வெட்டாமல் பாதுகாத்து இயற்கையை நேசிக்கும் நண்பன் தான் நமக்கு முதலமைச்சராக வந்துள்ளார். அதனால் இயற்கை சூழல் தூய்மையாக பசுமையாக அமையட்டும்" என முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.

இவ்விழாவில் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர், "இயற்கை வள கொள்ளையிலிருந்து தமிழகத்தை பாதுகாத்து இயற்கை வளம் நிறைந்த மாநிலமாக உருவாக்க தமிழக முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். இயற்கை வளத்தை மேம்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கவும் முதல்வர் விஜய் ரூ.3 ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவெடுத்துள்ளார்.

முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர்
முதலமைச்சரின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

13.4 கோடி மரங்கள் நடப்பட்டிருப்பது வெறும் எண்ணிக்கை அல்ல. அது நமது சுற்றுச்சூழலின் எதிர்காலத்திற்கான உறுதியான அர்ப்பணிப்பின் வெளிப்பாடாகும். நிகழாண்டில் 1.2 கோடி மரங்கள் நடும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் முயற்சியில்லாமல் எந்த திட்டமும் வெற்றி பெறாது. எனவே பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். இந்த அர்த்தமுள்ள முயற்சியில் பங்கேற்றதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இயற்கையைப் பாதுகாக்கும் இந்த உயரிய பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகள்" எனத் தெரிவித்தார்.

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