அதிமுகவுடன் நிபந்தனையின்றி கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - டிடிவி தினகரன்
தமிழ்நாட்டில் மக்கள் விரோத ஆட்சி நடைபெறுகிறது. ஊழல் பெருக்கெடுத்து ஓடும் இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் பேசினார்.
Published : March 17, 2026 at 5:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதற்கு எந்தவொரு நிபந்தனையையும் தாங்கள் வைக்கவில்லை என்று அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகவும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளதாகவும் கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில், மாவட்டத் தலைநகரங்களில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில், தஞ்சை தபால் நிலையம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
பல்வேறு மாநிலங்களில் பாஜக சிறப்பான ஆட்சியை செய்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டிலும் அதிமுக சிறப்பான ஆட்சியைக் கொடுத்தது. அதனால்தான், எந்தவொரு கோரிக்கையையும் நிபந்தனையையும் வைக்காமல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடன் அமமுக கூட்டணி வைத்துள்ளது.
நான் சட்டமன்றத் தேர்தலில் கூட நிற்கப்போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளேன். அதற்கு காரணம், தமிழ்நாட்டில் மக்கள் விரோத ஆட்சி நடைபெறுகிறது. சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது. போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது. ஊழல் பெருக்கெடுத்து ஓடும் இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் பேசினார்.அதைத் தொடரந்து, திமுக அரசைக் கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், பாஜக மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் சேகர், முன்னாள் மேயர் சாவித்திரி கோபால், மாநகர செயலாளர் சரவணன் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின், அதிமுகவில் உட்கட்சி பூசல் வெடித்ததன் காரணமாக, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சரானார். அவர் முதல்வர் பதவிக்கு வந்ததும், சசிகலா,டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை ஓபிஎஸ் ஆதரவுடன் கட்சியில் இருந்து நீக்கினார்.
இறுதியில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்தையும் கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றிய ஈபிஎஸ், பொதுச் செயலாளர் பதவியையும் கைப்பற்றினார். கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோரை மீண்டும் கட்சியில் சேர்ப்பது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்ற தமது முடிவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இதுநாள்வரை உறுதியாக இருந்து வருகிறார்.
இவர்களில் டிடிவி தினகரன் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பே அமமுக கட்சியை தொடங்கினார். அந்தத் தேர்தலில் தனித்து களம் கண்ட அமமுக, 2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் அதிமுக - பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.