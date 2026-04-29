4,602 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தியுள்ளோம் - அமைச்சர் சேகர்பாபு
திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு வந்தாலே அறுபடை வீடுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 29, 2026 at 4:06 PM IST
தூத்துக்குடி: திமுக ஆட்சியில் 4,602 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தியுள்ளதாக அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் அமைதியான முறையில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், தங்களது குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிட்டும், ஆன்மீக தலங்களுக்குச் சென்றும் வருகின்றனர். அந்த வகையில் துறைமுகம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான பி.கே.சேகர்பாபு, தொடர்ந்து ஆன்மீக சுற்றுப்பயணத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
அந்த வகையில் பழனி, மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலைத் தொடர்ந்து, முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு மற்றும் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இன்று (ஏப்ரல் 29) சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். திருக்கோயிலில் மூலவர், சண்முகர், சத்ரு சம்ஹார மூர்த்தி பெருமாள், வள்ளி, தெய்வானை ஆகிய சன்னதியில் சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினர். அமைச்சர்களுக்கு திருக்கோயில் அர்ச்சகர்கள் வேல் வழங்கியதுடன் பூரணக் கும்ப மரியாதையும் அளித்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு, "அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் சுவாமி தரிசனம் மேற்கொண்டோம். அதன் தொடர்ச்சியாக, அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலில் பழனியாண்டர் முருகனை கண்குளிர கண்டோம். அதன்பிறகு, அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் இன்றைக்கு தரிசனத்தை மேற்கொண்டோம்.
காலத்தால் கல்வெட்டாக அழிக்க முடியாத கல்வெட்டாக வளர்ச்சிப் பணிகளில் பெருந்திட்ட வரைவுப் பணிகளை கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் 10 ஆண்டுகள் அனுமதி வழங்காமல் இருந்தனர். இந்த பணிக்கு ஹெச்சிஎல் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கி, அத்துடன் திருக்கோயில் நிதியையும் சேர்த்து ரூபாய் 400 கோடி அளவில் பக்தர்களுக்கான அடிப்படை தேவைகள், பக்தர்கள் இரவில் தங்குவதற்காக தங்குமிடங்கள், அர்ச்சகர்கள் மற்றும் திருக்கோயில் பணியாளர்களுக்கான தனியாக தங்குமிடங்களை ஏற்படுத்தினோம்.
அதுமட்டுமல்லாமல், பழனி, திருப்பரங்குன்றம், பழமுதிர்சோலை, திருத்தணி, சுவாமிமலை போன்ற ஐந்து தெய்வங்களை இந்த திருக்கோயிலிலேயே பிரதிஷ்டைச் செய்திருக்கிறோம். அறுபடை வீடுகளுக்கு செல்பவர்கள், இந்த திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு வந்தாலே அறுபடை வீடுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும். திமுக ஆட்சியில் இதுவரை 4,602 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தியுள்ளோம். 38 ஆண்டு காலம் சட்டப்போராட்டத்திற்கு பிறகு பாம்பன் முருகன் திருக்கோயிலில் குடமுழுக்கை நடத்தியுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, நேற்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய திருக்கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தபோது, அர்ச்சகர்கள் அவருக்கு வேல் வழங்கியும், பூரண கும்ப மரியாதையும் அளித்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான ஆர்.பி.உதயகுமார், ராஜேந்திர பாலாஜி உள்ளிட்டோரும் சுவாமி தரிசனம் செய்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.