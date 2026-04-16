EXCLUSIVE: விஜய்க்கு ஒட்டுப்போடுவதற்காகவே துபாயிலிருந்து வந்திருக்கோம்; இன்னும் 1000 பேர் வரப்போறங்க; விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர் உற்சாகம்

தேர்தல் நேரத்தில் இன்னும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம் என்று தவெக-வைச் சேர்ந்தவர் கூறியுள்ளார்.

விஜய்க்கு வாக்களிப்பதற்காக துபாயில் இருந்த வந்த பூர்ணிமா
விஜய்க்கு வாக்களிப்பதற்காக துபாயில் இருந்த வந்த பூர்ணிமா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 16, 2026 at 10:34 PM IST

BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: விஜய்க்கு ஓட்டுப் போட துபாயில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு 500 பேர் வந்திருப்பதாகவும், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் விரைவில் வர இருப்பதாகவும் துபாயிலிருந்து தமிழகம் வந்துள்ள தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகம் பொங்க கூறியுள்ளனர்.

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற 23 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் முதல்முறையாக களம் காண இருக்கும் தவெக குறிப்பிடத்தக்க வாக்குகளைப் பெறும் என பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அவர் பிரச்சாரத்திற்கு செல்லும் இடமெல்லாம் ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் பெருந்திரளாக கூடி வருகின்றனர். இந்தகைய சூழலில் விஜய்க்கு வாக்களிப்பதற்காகவே துபாயில் இருந்து 500 தமிழர்கள் அண்மையில் தமிழ்நாடு திரும்பியுள்ளனர்.

இவர்களில் சிலர், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர ஓட்டலில் இன்று நடைபெற்ற தவெக தேர்தல் அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்வில் கலந்துக் கொண்டனர். அவர்களில் ஒருவரான பூர்ணிமா என்பவர், ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.

அப்போது அவர், "நாங்கள் துபாயில் இருந்து வந்திருக்கின்றோம். விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் நாங்கள் பணியாற்றினோம். விஜய்-க்கு ஓட்டுப்போடுவதற்காக முதல்கட்டமாக 500 பேர் விமானத்தில் வந்துள்ளோம். நாங்கள் பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், தி-நகர் தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறோம். எனக்கு ஓட்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. போர் சூழ்நிலையால் அதிகமானோர் வர முடியவில்லை. தேர்தல் நேரத்தில் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம்" என்றார்.

தொடர்ந்து, கார்த்திகேயன் என்பவர் கூறும்போது, "துபாய் மட்டுமில்லாமல் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்தும் வாக்களிப்பதற்காக வந்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். விஜய்-க்கு இது முதல் தேர்தல் என்பதால், நிறைய பேர் வாக்களிக்க வரும் விருப்பத்தில் உள்ளனர். தினமும் அபுதாபி, குவைத், சார்ஜா, பஹ்ரைன் நாடுகளில் இருந்து விமானத்தில் தமிழகம் வந்துக் கொண்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: "சோதா மசோதா" - தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கடுமையாக விமர்சித்த ஆர்எஸ் பாரதி

தவெக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறோம். நாங்கள் எங்களின் சொந்த தொகுதிக்கும் செல்ல உள்ளோம். மக்களிடம் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வந்துள்ளது. அதனால் விஜய்தான் வெற்றிப் பெற போகிறார்" என்றார்.

தொடர்ந்து, திருநங்கை அனுஸ்ரீ வேலன் கூறியபோது, "தேர்தல் அறிக்கையில் பாகுபாடு இல்லாமல் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். திருநங்கை, திருநம்பி மற்றும் வயதானோருக்கான வாக்குறுதிகளை விஜய் அளித்துள்ளார். மேலும், வாக்குறுதிகளை விஜய் நிறைவேற்றுவார் என நம்புகிறோம்" என்றார்.

