திருவண்ணாமலைக்கு புத்தம் போடுமளவுக்கு திட்டங்களை தந்துள்ளோம்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தொழில் வளர்ச்சி ஊக்கிவிக்க ரூ.12 கோடி மதிப்பீட்டில் 37 ஏக்கரில் புது சிப்கோ தொழில் பேட்டை அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 27, 2025 at 10:47 PM IST
திருவண்ணாமலை: புத்தகம் போடும் அளவுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு திராவிட மாடல் அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இன்று நடைபெறும் மகளிர் திட்டம், வேளாண்மை துறை, சமூகநலத் துறை, வருவாய் துறை உள்ளிட்ட துறை சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பங்கேற்றார். அப்போது சுமார் 631 கோடியே 48 லட்சத்தி 69 ஆயிரத்து 314 ரூபாய் மதிப்பில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட பணிகளையும், 63 கோடியே 74 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான 46 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டினார்.
மேலும், 2 லட்சத்து 66 ஆயிரத்து 194 பயனாளிகளுக்கு, ரூ.1400 கோடியே 57 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார். தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய முதல்வர், " உங்களையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது புது எனர்ஜி பிறக்கிறது. திருவண்ணாமலை என்று சொன்னாலே ஜவ்வாது மலை போன்ற எழில் கொஞ்சும் மலைகள் நினைவுக்கு வரும். கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள், பாறை ஓவியங்கள் கருவிகள் தொல்லியலில் முத்திரை பதிக்கும் கீழ்மண்டி வரலாற்று சுவடுகளும் நிறைந்து இருக்கக்கூடிய மாவட்டம். மேலும் ஆரணி அரிசி, ஆரணி பட்டு, படவேடு வாழை முடையூர் சிற்பங்கள் என ஏராளமான பெருமைகள் உள்ளன.
திமுகவுக்கு முதல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை தந்த மாவட்டம்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு முதல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கொடுத்தது இந்த திருவண்ணாமலை மண்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் புதிய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் விதமாக திராவிடம் மாடல் அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 14ம் தேதி திருவண்ணாமலைக்கு வருகை தந்து இதே இடத்தில் திமுக இளைஞரணி மாநாட்டில் பங்கேற்றேன். மீண்டும் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து உங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது.
எதிலும் வல்லவர் அமைச்சர் எ.வ.வேலு
எதிலும் வல்லவர் மாண்புமிகு அமைச்சர் எ.வ.வேலு அவர்கள். காலத்தால் அழியாத புகழை அரசுக்கு சேர்த்துக் கொண்டுள்ளார். திராவிட மாடல் அரசு அமைந்த இந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் நாடே போற்றக்கூடிய ஏராளமான திட்டங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறோம். நமது ஆட்சியில் ஒவ்வொரு திட்டமும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கு சென்று சேர வேண்டும் என்று கவனத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறோம்.
திருவண்ணாமலைக்கு புத்தகமே கொடுத்துள்ளார்கள்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள திட்டங்கள் தொடர்பாக எனக்கு ஒரு புத்தகமே கொடுத்துள்ளார்கள். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் 1762 பள்ளிகளில் 80 ஆயிரத்து 859 குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு திட்டத்தில் பலனடைகிறார்கள். 21,423 மாணவிகள், 19,326 மாணவர்கள் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு லட்சத்து 57 ஆயிரம் மாணவர்கள் நான் முதல் திட்டத்தில் பயன் பெறுகிறார்கள். 46 ஆயிரத்து 793 வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருவண்ணாமலையை மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி உள்ளோம்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கான புதிய அறிவிப்புகள்
- திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தொழில் வளர்ச்சி ஊக்குவிக்க சேத்துப்பட்டு வட்டம் ஏந்தல் கிராமத்தில் ரூ.12 கோடி மதிப்பீட்டில் 37 ஏக்கரில் புது சிப்கோ தொழில் பேட்டை அமைக்கப்படும்.
- கலசப்பாக்கம் பர்வதமலை மல்லிகா அர்ஜுன சுவாமி கோயிலுக்கு ரூ.5 கோடி மதிப்பீட்டில் பக்தர்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும்.
- செங்கம் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிக்கு ரூ.18 கோடி 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டடம் கட்டப்படும்.
- வேளாண் சார்ந்த அனைத்து சேவைகளையும் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க மையம் அமைக்கப்படும்" என்றார்.